Honkai: Star Rail เปิดตัวเพลงคอลแลป "Hatsune Miku" พร้อมให้รับชมแล้ว!

Honkai: Star Rail เกมเทิร์นเบสอาร์พีจีจาก HoYoverse ประกาศคอลแลปกับเวอร์ชวลไอดอล Hatsune Miku เปิดตัว "HoYoHoYo nishite ageru" ฉลองการมาของตัวละครใหม่ "Silver Wolf LV.999" มิวสิควิดีโอพร้อมให้รับชมแล้ว
เพลง "HoYoHoYo nishite ageru" ดัดแปลงมาจากเพลงคลาสสิก "Mikumiku nishite ageru" ของ Hatsune Miku โดยในมิวสิกวิดีโอ Silver Wolf LV.999 ได้มาเล่นเกมดนตรีร่วมกับ Hatsune Miku ซึ่งเนื้อเพลงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีคำสำคัญที่เกี่ยวกับ Honkai: Star Rail และ HoYoverse มากขึ้น
Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.2 "ด้วยเหตุฉะนี้ มวลชนจึงหัวเราะ" พร้อมให้เล่นแล้ว ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบน PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PlayStation 5 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hsr.hoyoverse.com หรือติดตาม @HonkaiStarRail บน Twitter (หรือ X), Instagram และ Facebook
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*