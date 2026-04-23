"The Blood of Dawnwalker" เตรียมจัดโชว์เคสเผยทุกรายละเอียด 29 เม.ย.นี้

Rebel Wolves ร่วมกับ Bandai Namco เตรียมจัดงาน Road to Launch Event เปิดเผยรายละเอียดของเกม The Blood of Dawnwalker นำเสนอเกมเพลย์ใหม่ ตัวอย่างเนื้อเรื่อง และวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 เมษายนนี้
ตามที่ประกาศไปแล้ว เกม "The Blood of Dawnwalker" จะวางจำหน่ายในปีนี้บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Steam โดยในรายการถ่ายทอดสด Road to Launch Event ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2026 เวลา 00:00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) หรือ 28 เมษายน เวลา 23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) จะเปิดเผยรายละเอียดสำคัญของเกม รวมถึงวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ สามารถรับชมได้ทาง YouTube และ Twitch (ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พร้อมตัวเลือกคำบรรยายหลายภาษาใน YouTube)
"เรากำลังเข้าใกล้เป้าหมายสำคัญที่สุดในเส้นทางการพัฒนาสี่ปีของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือการวางจำหน่าย The Blood of Dawnwalker ภาคแรกของมหากาพย์ดาร์คแฟนตาซีที่เราสร้างขึ้นเอง ในนามของสตูดิโอ Rebel Wolves ผมขอเชิญชวนผู้เล่นทุกท่านเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดที่จะมาถึง ซึ่งคุณจะได้ทราบไม่เพียงแต่กำหนดวันเริ่มต้นการผจญภัยใน Vale Sangora เท่านั้น แต่ยังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นที่เราได้ดำเนินการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเน้นเป็นพิเศษที่กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลกเปิดของเกม" Konrad Tomaszkiewicz ผู้กำกับเกม The Blood of Dawnwalker กล่าว
"The Blood of Dawnwalker" เล่าเรื่องราวในยุโรปยุคศตวรรษที่สิบสี่ที่กำลังตกอยู่ในความโกลาหล และถูกปกครองกลุ่มแวมไพร์ทรงอำนาจ ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น 'โคเอน' ชายหนุ่มผู้กลายเป็นดอว์นวอล์คเกอร์ หรือลูกครึ่งมนุษย์กับแวมไพร์ ออกเดินทางและต่อสู้เพื่อช่วยครอบครัวจาก 'เบรนซิส' เจ้าแห่งแวมไพร์ผู้ปกครองบ้านเกิดของเขา 'เวล ซานโกรา' ดินแดนลึกลับในเทือกเขาคาร์พาเทียน ระหว่างทาง เขาต้องเจอกับพันธมิตรที่ไม่มั่นคงและการเผชิญหน้าอันดราม่า ผู้เล่นต้องสร้างเส้นทางของตัวเองในโลกที่ทุกทางเลือกจะกำหนดทั้งเรื่องราวและรูปแบบการเล่น
"The Blood of Dawnwalker" พัฒนาโดย Unreal Engine 5 และมีกำหนดวางจำหน่ายในปีนี้บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Steam
