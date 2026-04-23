Free Fire เปิดฉากคอลแลปอนิเมะ GINTAMA เริ่ม 24 เม.ย.นี้

Free Fire เกมมือถือแนวแบทเทิลรอยัลจากการีนา ประกาศความร่วมมือกับแอนิเมะ GINTAMA พร้อมภาคพิเศษ Mr. Ginpachi’s Zany Class นำตัวละครสุดกวนสู่โลกของ Free Fire ผ่านแคมเปญสุดพิเศษ เริ่ม 24 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคมนี้
แคมเปญครั้งนี้นำความกวนสุดเท่ในสไตล์ของ ซากาตะ กินโทกิ, พลังสุดแกร่งไร้ความกลัวของ คางุระ, และความป่วนสุดเอกลักษณ์ของ เอลิซาเบธ เข้าสู่สมรภูมิ Free Fire ผ่านการออกแบบที่ถอดแบบจากแอนิเมชัน รวมถึงความฮามาให้ผู้เล่นได้สัมผัสแบบถึงพริกถึงขิงผ่านกิจกรรมสุดพิเศษเฉพาะในแคมเปญนี้เท่านั้น
ตลอดช่วงกิจกรรม “ร้านรับจ้างสารพัด” แบบสองชั้นสไตล์ดั้งเดิมจะปรากฏตัวในทุก ๆ แผนที่ของโหมด Battle Royale โดยถอดแบบอย่างสมจริงตามแอนิเมชันต้นฉบับ โดยจะอวดความยิ่งใหญ่ในฐานะสำนักงานใหญ่ของทีมสารพัดรับจ้าง
ผู้เล่นสามารถเข้าไปสำรวจได้ทั้งสองชั้นของร้านรับจ้างสารพัด ตั้งแต่สำนักงาน ร้านรับจ้างสารพัดชั้นบน พร้อมป้าย “น้ำตาล” (Toubun) อันเป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงร้านอิซากายะของโอโตเสะที่ชั้นล่าง
นอกจากนี้ ยังมีไอซ์วอลล์ในธีมร้านรับจ้างสารพัดวางจำหน่าย โดยผู้เล่นสามารถเก็บเป็นไอเทมที่ระลึกของแลนด์มาร์กสุดไอคอนิกนี้ไว้ในอุปกรณ์เสริม แม้กิจกรรมจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อกบันเดิลของ กินโทกิ และ คางุระ ได้ทั้งในเวอร์ชันต้นฉบับจากกินทามะและลุคจากซากาตะ กินปาจิ รวมถึงลุคมาสคอตหน้าตายอันเป็นเอกลักษณ์ของ เอลิซาเบธ นอกจากนี้ยังมีชุดอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น กางเกงขาสั้นลายสตรอว์เบอร์รี่ ผ้าปิดตาของโซโกะ และแว่นของชินปาจิ
ไอเท็มซิกเนเจอร์อย่าง สกินปืน Winchester ที่ได้แรงบันดาลใจจากร่มของคางุระ และ คาตานะที่ดีไซน์ตามดาบโทยาโกะ จะนำพาโมเมนต์สุดคลาสสิกจากอนิเมะเข้าสู่สมรภูมิ Free Fire เพียงล็อกอินและทำภารกิจให้สำเร็จ ผู้เล่นยังสามารถรับรางวัลธีมพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ไบค์สกู๊ตเตอร์ของกินโทกิ, ระเบิดจัสต์อะเวย์ สุดปั่น และคอลเลกชันไอเทมสุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากความคลั่งไคล้กล่องสิ้นใจข้าวราดมายองเนส คอลเลกชันสุดไอคอนิกที่เติมเต็มสไตล์และอารมณ์ขันให้ทุกแมตช์อย่างเต็มสูบ
ด้วยการผสานแอ็กชันสุดเฉียบคมเข้ากับมุกตลกหน้าตายสุดเป็นเอกลักษณ์ คอลแลปครั้งนี้เติมเต็มสนามรบสุดเข้มข้นของ Free Fire ด้วยสไตล์อันจัดจ้านของ GINTAMA ที่รวมทั้งการต่อสู้สุดมันส์และอารมณ์ขันแบบทะลุจอ มอบประสบการณ์ครอสโอเวอร์สุดบันเทิงให้กับผู้เล่นทุกคน
