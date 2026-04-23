"Anno 117: Pax Romana" ฉลองความสำเร็จยอดผู้เล่นทะลุ 1.17 ล้านคน

Ubisoft ประกาศความสำเร็จของ "Anno 117: Pax Romana" บรรลุหมุดหมายสำคัญด้วยจำนวนผู้เล่นสูงถึง 1.17 ล้านคน นับตั้งแต่เริ่มวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้ภาคนี้กลายเป็นเกมที่ทำยอดขายได้รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์
ความสำเร็จล่าสุดของ Anno 117: Pax Romana เกิดขึ้นเพียงไม่นานก่อนการปล่อย DLC แรกในชื่อ "Prophecies of Ash" ในวันที่ 30 เมษายนนี้ ซึ่งจะมอบเนื้อหาใหม่ที่แฟนเกมเฝ้ารออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ Anno, เทพเจ้าแห่งไฟ Vulcan และภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุ ซึ่งจะสร้างความท้าทายให้แก่ผู้เล่นในแต่ละระยะของการระเบิด
“พวกเราขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านสำหรับแรงสนับสนุนอันน่าทึ่ง” Stéphane Jankowski โปรดิวเซอร์บริหารของเกม Anno กล่าว “ทีมงานของเรายังคงมุ่งมั่นและรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบเนื้อหาในปีแรก (Year 1) ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มจาก Prophecies of Ash ซึ่งเรามั่นใจว่าจะทำให้แฟนเกมสนุกไปกับการขยายอาณาจักรโรมันตลอดปีนี้และปีต่อ ๆ ไป”
"Anno 117: Pax Romana" จะเปิดให้เล่นฟรีในช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 27 เมษายน และ Ubisoft กำลังจัดแคมเปญแนะนำเพื่อน (Friend Referral) ไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม โดยผู้เล่นจะได้รับคะแนนเกียรติยศ (Fame Points) จากทุกการแนะนำเพื่อนเข้าสู่เกม
เนื้อหาสำคัญใน Anno 117: Pax Romana - Year One Pass ประกอบด้วย:
• Prophecies of Ash (30 เมษายน 2569):ขยายพื้นที่เขต Latium ด้วยดินแดนใหม่สำหรับการตั้งถิ่นฐาน พบกับเกาะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Anno ที่ซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติจากภูเขาไฟจะท้าทายความสามารถในการปกครองของคุณ อุทิศเมืองให้แด่เทพ Vulcan เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเหมืองแร่ สร้างสายการผลิตใหม่ และค้าขายหินออบซิเดียนเพื่อแลกกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงคนใหม่ ๆ
• The Hippodrome (สิงหาคม 2569):ก่อสร้างสนามแข่งรถม้า "Hippodrome" สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Anno ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Circus Maximus อันโด่งดัง มอบความบันเทิงให้พลเมืองด้วยการแข่งรถม้าที่ตื่นเต้นเร้าใจ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญใหม่ ๆ สู่เกาะ และรับบัฟอันทรงพลังเพื่อพัฒนาเมืองของคุณ
• Dawn of the Delta (พฤศจิกายน 2569):ปลดล็อกจังหวัดใหม่ที่ประกอบด้วยทะเลทรายอันกว้างใหญ่และดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ ปกครองชนชั้นประชากรใหม่ที่มีความต้องการและความเชื่อเฉพาะตัว สร้างสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานของโรมันและประเพณีอียิปต์ พร้อมขยายอิทธิพลผ่านการบูชาเทพเจ้าใหม่และบัญชาการหน่วยทหารใหม่ ๆ
"Anno 117: Pax Romana" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X | S, Geforce Now รวมถึงพีซี Windows ผ่าน Steam, Epic Games Store และ Ubisoft Connect ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, Instagram และ X
