เกมมือถือกำลังภายใน "สัประยุทธ์ทะลุฟ้า" พร้อมท่องยุทธภพแล้ววันนี้

"สัประยุทธ์ทะลุฟ้า: ไร้เทียมทาน" เกมมือถือแอ็กชันอาร์พีจีจากลิขสิทธิ์แท้จากนิยายและอนิเมะชื่อดัง "สัประยุทธ์ทะลุฟ้า" พร้อมเปิดประตูสู่ทวีปแห่งการต่อสู้แล้ววันนี้ ทั้งในไทย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
"สัประยุทธ์ทะลุฟ้า: ไร้เทียมทาน" เกมมือถือลิขสิทธิ์แท้จากนิยายและอนิเมะชื่อดัง "สัประยุทธ์ทะลุฟ้า" ภายใต้การอนุญาตจาก Yuewen Group ผู้เล่นจะได้ก้าวเข้าสู่ "ทวีปโต้วชี่" อันยิ่งใหญ่ สัมผัสเส้นทางแห่งการฝึกตนจากจุดเริ่มต้น สู่การเป็น "จักรพรรดิโต้วชี่" ผู้ครอบครองใต้หล้า
ตัวเกมผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดจากทีมสร้างอนิเมะต้นฉบับ เพื่อให้ถ่ายทอดโมเดล 3D ได้อย่างสมจริง ไม่ว่าจะเป็นฉากสถานที่สำคัญอย่างเทือกเขาอสูรอันลึกลับ หรือสำนักอวิ๋นหลานอันยิ่งใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แบบ 1:1 อย่างพิถีพิถัน หรือฉากต่อสู้สุดเร้าใจอย่าง "สัญญา 3 ปี" ที่นำเสนอด้วยคัตซีนคุณภาพระดับอนิเมะ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวด้วยตัวเอง เพื่อสัมผัสเสน่ห์เฉพาะตัวของโลกแฟนตาซีตะวันออกอย่างเต็มที่
ระบบต่อสู้จะเป็นแนวแอ็กชันที่ให้อิสระผู้เล่นในการผสมผสานท่าโจมตี ระหว่างโจมตีเบา โจมตีหนัก และหลบหลีก ผู้เล่นสามารถจัดลำดับสกิล สร้างคอมโบเฉพาะตัว เชื่อมต่อท่าไม้ตายได้อย่างลื่นไหล พร้อมเอฟเฟกต์สกิลสุดอลังการ ผู้เล่นสามารถกวาดล้างศัตรูเป็นกลุ่มเพื่อสัมผัสความสะใจแบบหนึ่งคนต้านร้อย ปล่อยสกิลแบบต่อเนื่อง กวาดชัยชนะทั่วสนามรบ
นอกจากการผจญภัยในทวีปโต้วชี่ ผู้เล่นสามารถร่วมทีมจอมยุทธ์เพื่อเข้าร่วมสนามประลองสุดท้าทาย สลับตัวละครลงสนามและเปลี่ยนมุมมองได้อย่างอิสระเพื่อวางกลยุทธ์การต่อสู้ ทุกศึกคือการวัดฝีมือและจุดไฟแห่งการต่อสู้ เพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งทวีปโต้วชี่
เพื่อฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพียงล็อกอินเข้าเกม รับทันทีกรอบโปรไฟล์พิเศษ และเอฟเฟกต์ปีกบิน "ปีกเมฆม่วง" ให้ผู้เล่นออกผจญภัยในทวีปโต้วชี่ได้อย่างสง่างาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเพจ Facebook เพียงโพสต์ภาพ ID ตัวละคร กดไลก์ แชร์โพสต์ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ เช่น iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, บัตรของขวัญ Amazon และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
"สัประยุทธ์ทะลุฟ้า: ไร้เทียมทาน" เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วทั้งบน Google Play และ App Store ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://btth3dfight.super-nova.cc/, Facebook, YouTube, TikTok และ Discord
