"Splatoon Raiders" ภาคสปินออฟเน้นลุยเดี่ยว วางจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นินเทนโด เปิดตัว "Splatoon Raiders" เกมภาคสปินออฟใหม่ล่าสุดของซีรีส์ Splatoon ที่เปลี่ยนจากแนวมัลติเพลเยอร์มาเน้นการเล่นแบบลุยเดี่ยว เตรียมวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟบน Nintendo Switch 2 วันที่ 23 กรกฎาคมนี้
"Splatoon Raiders" ถือเป็นภาคสปินออฟเกมแรกของซีรีส์ Splatoon โดยจะเน้นไปที่การผจญภัยและการสำรวจ ผู้เล่นจะรับบทเป็น "Mechanic" ที่ทำงานร่วมกับ Deep Cut กลุ่มนักดนตรีสามคนผู้กล้าหาญ ออกเดินสู่หมู่เกาะ Spirhalite อันลึกลับ ปรับแต่งรูปลักษณ์ สวมใส่อุปกรณ์และอาวุธสาดหมึก ต่อสู้กับฝูงสัตว์ทะเลดุร้ายที่เรียกว่า Salmonids เพื่อค้นหาสมบัติ
นอกจากนี้ ยังเปิดตัว amiibo ใหม่สามแบบที่จะวางจำหน่ายในวันเดียวกัน โดย "Splatoon Raiders" จะวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟบน Nintendo Switch 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วที่ Nintendo.com
