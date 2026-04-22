"RF ONLINE NEXT" ภาคต่อเกมไซไฟ MMORPG พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการสำหรับเกม Sci-Fi MMORPG อย่าง "RF ONLINE NEXT" ก่อนเปิดตัวทั่วโลกเร็ว ๆ นี้ ทั้งบนแพลตฟอร์มพีซีและมือถือ
หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการในเกาหลี, ญี่ปุ่น, และไต้หวัน เกม RF ONLINE NEXT กำลังเตรียมขยายสู่ตลาดโลกในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยจะนำเกมมาสู่ผู้เล่นในหลายภูมิภาคทั่วโลกในเฟสถัดไปของการเปิดให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการรองรับภาษาเพิ่มเติมอีก 12 ภาษา อาทิ ภาษาเยอรมัน ภ่่่่่าษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วผ่านเว็บไซต์ทางการโดยใช้อีเมล รวมถึงผ่านทางร้านค้าแอปพลิเคชันหลัก อาทิ Google Play Store และ Apple App Store ตลอดจนแพลตฟอร์มพีซี เช่น เน็ตมาร์เบิ้ลลันเชอร์และรายการที่ชื่นชอบบน Epic Games Store
ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านร้านค้าแอปพลิเคชันจะได้รับรางวัลเมื่อเกมเปิดตัว โดยจะส่งผ่านจดหมายในเกม ซึ่งรางวัลเหล่านี้ได้แก่ ตั๋วสุ่มไบโอสูทหายาก, ตั๋วสุ่มโรเวอร์คุณภาพ, และแพ็กเกจสนับสนุนต่อสู้
นอกจากนี้ ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอีเมลบนเว็บไซต์ทางการจะได้รับรางวัลเพิ่มเติม ได้แก่ กล่องสุ่มโรเวอร์วีรชนฟลอรา, เครดิตในเกม, ชุดอัปเกรด, และไอเทมพัฒนาต่าง ๆ
RF ONLINE NEXT คือภาคต่ออย่างเป็นทางการของ RF Online ซึ่งดำเนินเรื่องในจักรวาลไซไฟอันกว้างใหญ่และกำลังพัฒนา ที่ซึ่งจักรกลเข้ามาแทนที่มนุษย์ เกมนี้แนะนำระบบไบโอสูทแบบไดนามิกสำหรับการสลับคลาสได้อย่างราบรื่น อาวุธจักรกลในสนามรบขนาดใหญ่ เช่น MAU และลันเชอร์ การเรียกอันทรงพลังอย่างแอนิมัส และการต่อสู้แบบเรียลไทม์สุดเร้าใจที่ผสมผสานความลึกล้ำเชิงกลยุทธ์เข้ากับเกมเพลย์ที่ขับเคลื่อนด้วยแอ็กชันสุดมันส์
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัปเดตต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกสำหรับ RF ONLINE NEXT ได้ที่เว็บไซต์เกมทางการและช่องทางคอมมิวนิตี
