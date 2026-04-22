"Eternal Tower Saga" เตรียมเปิดทดสอบ CBT 23 - 27 เม.ย.นี้

ULTIMATE GAME ประกาศเปิดทดสอบ Close Beta เกม "Eternal Tower Saga" เกมออนไลน์แนว MMORPG แฟนตาซีผจญภัยน้องใหม่ เตรียมเปิดให้เล่นทั้งบนมือถือและพีซี ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายนนี้
Eternal Tower Saga (ETS) พัฒนาโดยสตูดิโอมากประสบการณ์จากเกาหลีใต้กว่า 15 ปี การันตีคุณภาพ ตอบโจทย์ทั้งสายชิลและสายฮาร์ดคอร์ แม้ตัวเกมจะเคยเปิดให้บริการระดับ Global มาแล้ว แต่ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ ทาง ULTIMATE GAME ได้รับสิทธิ์ดูแลและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมปรับระบบให้เข้าถึงง่าย ภาพสดใส และมอบอิสระในการเล่นแบบจัดเต็ม นำเสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานความเป็นไลฟ์สไตล์เข้ากับ MMORPG ได้อย่างลงตัว โดยภายในเกมผู้เล่นจะได้สนุกกับหลากหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดสกิล สร้างบ้าน ทำฟาร์ม รวมถึงคอนเทนต์สายฮาร์ดคอร์อย่างกิลด์วอร์และสงครามขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีการปรับปรุง "ตลาดกลาง" ให้สามารถซื้อ-ขายไอเทมได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น
ไฮไลต์สำคัญของเวอร์ชันล่าสุดนี้คือการเพิ่ม "อาชีพคลาส 2" เปิดโอกาสให้ผู้เล่นพัฒนาตัวละครได้ลึกยิ่งขึ้น ควบคู่กับระบบเปลี่ยนสายอาชีพอิสระที่อิงตามอาวุธ โดยมีอาวุธหลักให้เลือก 4 ประเภท ได้แก่ ดาบสำหรับสายประชิดที่เน้นควบคุมศัตรู ธนูสำหรับโจมตีระยะไกลที่ครบเครื่อง ไม้เท้าสายเวทที่โดดเด่นด้านการโจมตีแบบหมู่ และลูกแก้วเวทสำหรับสายซัพพอร์ตที่ช่วยฟื้นฟูและปกป้องทีม นอกจากนี้ยังสามารถสลับอาวุธแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Shortcut เพื่อสร้างคอมโบการต่อสู้ได้อย่างหลากหลาย รองรับผู้เล่นทุกสไตล์ ทั้งสายชิลที่สามารถใช้ระบบ Auto ฟาร์มเพื่อเก็บเลเวล สายฮาร์ดคอร์ที่ต้องเผชิญกับบอสสุดโหดผ่านระบบ Mechanical Attack และสายสร้างสรรค์ที่สามารถเพลิดเพลินกับการสร้างบ้านและทำฟาร์มเพื่อพัฒนาตัวละคร
ชูระบบเด่น "Garden System" ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างพื้นที่ส่วนตัวด้วยธีมมากกว่า 50 แบบ และเฟอร์นิเจอร์กว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความสวยงาม แต่ยังช่วยเพิ่มค่าสเตตัสให้ตัวละคร พร้อมด้วยระบบ "คู่หู" ที่ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง โดยสามารถร่วมต่อสู้ในปาร์ตี้ได้จริง ผู้เล่นต้องวางแผนพัฒนาและเลือกใช้งานคู่หูให้เหมาะกับสถานการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ โดยเฉพาะในการเผชิญหน้ากับบอสภายในหอคอยที่ต้องอาศัยทั้งกลยุทธ์และทีมเวิร์ค ปิดท้ายด้วยคอนเทนต์แฟชั่น ที่มีคอสตูมให้เลือกมากกว่า 200 ชุด พร้อมระบบช่องสวมใส่ที่แยกค่าสเตตัสและการแสดงผลออกจากกัน ช่วยให้ผู้เล่นสามารถแต่งตัวได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบความสามารถของตัวละคร
Eternal Tower Saga (ETS) มาพร้อมกิจกรรมและอีเวนต์จำนวนมาก ทั้งเควสต์รายวัน โบนัสล็อกอิน และกิจกรรมตามเทศกาล เพื่อรองรับทั้งผู้เล่นสายฟรีและสายเติม ให้สามารถสนุกกับเกมได้อย่างเต็มที่ เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองในกลุ่ม MMORPG ยุคใหม่ ด้วยความหลากหลายของระบบและอิสระในการเล่นที่ตอบโจทย์ผู้เล่นทุกประเภท ตัวเกมยังมีอีเวนต์ กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นำมามอบให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกด้วย ซึ่งแต่ละกิจกรรม จะมีรางวัลและกติกาที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมล็อกอินรายวัน, เควสท์ประจำวัน, อีเว้นท์พิเศษตามช่วงเวลาหรือตามเทศกาล และกิจกรรมอื่นๆ อีกเพียบ ซึ่งเป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีเป็นอย่างมาก
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเกม Eternal Tower Saga (ETS) และการทดสอบในช่วง Close Beta Test (CBT) 23 - 27 เมษายน 2569 ได้แล้วที่ www.eternaltowersaga.com และ Facebook: EternalTowerSaga
