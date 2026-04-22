ขยับแล้ว! Game Pass ปรับลดราคา เซ่นตัดเดย์วัน Call of Duty

กลยุทธ์กู้วิกฤตของทาง ไมโครซอฟต์ ที่ต้องจำยอมกลืนน้ำลาย นำเกมยิงทหารชื่อดังออกไปจากลิสต์เดย์วัน เพื่อประคับประคองทั้งแฟรนไชส์และบริการให้ยังคงดำเนินต่อไปได้
เป็นไปตามที่หลายคนคาดการณ์เอาไว้ เมื่อล่าสุดทาง Microsoft Gaming ออกมาประกาศปรับลดเพดานอัตราค่าบริการรายเดือนเกมพาสทั้ง Game Pass Ultimate และ PC Game Pass สนองตามเสียงเรียกร้อง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนตรงที่ต้องยอมสละตัดทิ้ง Call of Duty ออกไปจากลิสต์รายชื่อเกมเดย์วัน
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ค่าบริการรายเดือนของ Game Pass Ultimate จะปรับลดลงมาเหลือ 22.99 เหรียญ (จากเดิม 29.99 เหรียญ) ในขณะที่ค่าบริการรายเดือนของฝั่ง PC Game Pass นั้นจะขยับลดลงมาที่ 13.99 เหรียญ (จากเดิม 16.49 เหรียญ) โดยค่าบริการอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละโซนพื้นที่
สำหรับเกม Call of Duty ภาคใหม่ที่กำลังจะออกช่วงปลายปี 2026 นี้ มันจะไม่มีลงให้บริการ Game Pass Ultimate และ PC Game Pass ในวันแรกที่ตัวเกมวางจำหน่ายอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนมาลงเกมพาสในช่วงเทศกาลหยุดยาวถัดไปแทนหรือก็คือ 1 ปีให้หลังจากวันวางจำหน่าย และจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปกับทุกผลงานเกมภาคใหม่ในอนาคตของแฟรนไชส์ ส่วนบรรดาเกม Call of Duty ภาคเก่าๆที่มีอยู่แล้วในคลังไลบรารีจะยังคงมีให้บริการตามปกติ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
xbox
