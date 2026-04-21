พี่ใหญ่มาเอง! "โทเอะ" ประกาศก่อตั้งสตูดิโอพัฒนาเกม

โดดมาลงแข่งขันในตลาดวิดีโอเกมเองเสียแล้ว สำหรับบริษัทผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันรายใหญ่ของญี่ปุ่น ผู้ถือครองลิขสิทธิ์การ์ตูนชื่อดังเอาไว้มากมายในกำมือ
ล่าสุดทาง Toei Company ได้ออกมาประกาศจัดตั้ง Toei Games สตูดิโอพัฒนาและจัดจำหน่ายเกมอย่างเป็นทางการของพวกเขาเอง วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนำเสนอเกมไอพีใหม่ๆออกสู่ตลาดโลก โดยมีแผนเริ่มต้นปล่อยเกมลงสู่ PC ผ่านช่องทางสตีมเป็นหลักก่อนภายในปี 2026 แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยขยับขยายไปสู่ตลาดคอนโซลอย่างเครื่องเล่น PlayStation, Xbox และ Switch ในภายหลัง
ตราสัญลักษณ์ของ Toei Games ที่ถูกออกแบบโดยทาง Kairosoft จะเป็นการหยิบเอาตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นคลาสสิคดั้งเดิมมาดัดแปลงในรูปแบบพิกเซล พร้อมกันนั้นยังได้มีการปล่อยคลิปสั้นแอนิเมชั่นโชว์รูปคลื่นกระทบชายฝั่งที่แฟนคลับภาพยนตร์ค่ายนี้ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ออกมาในรูปแบบสไตล์พิกเซลอีกด้วย
สำหรับวิดีโอเกมไตเติ้ลแรกภายใต้แบรนด์ Toei Games นั้นจะถูกประกาศเปิดตัวเผยโฉมออกสู่สายตาสาธารณชนในวันที่ 24 เมษายนนี้ โดยพวกเขาระบุว่ามันจะไม่ได้เป็นการต่อยอดไอพีเดิมเก่าแก่ที่พวกเขามีอยู่แล้ว แต่จะเป็นการเริ่มต้นสร้างเกมไอพีสดใหม่ขึ้นมาเลยจากศูนย์ ซึ่งเกมใหม่ๆเหล่านี้จะถูกพัฒนาด้วยฝีมือทีมงานทั้งในและนอกญี่ปุ่น
Toei Company ผู้เป็นบริษัทแม่ของ Toei Animation พวกเขาถือเป็นเจ้าพ่อในแวดวงอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น มีผลงานซีรีส์อนิเมะและภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นมากมายนับไม่ถ้วนที่เด่นดังก็จะมี อาทิเช่น One Piece, Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, Slam Dunk และอื่นๆอีกเพียบ เรียกได้ว่าหากพวกเขาเอาจริงเอาจังอาจขึ้นมาเบียดแซงเจ้าตลาดอย่าง Bandai Namco ได้เลยทีเดียว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก gematsu
gematsu
