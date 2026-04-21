"Assassin’s Creed Black Flag" ฉบับรีเมคเตรียมเผยโฉม 23 เม.ย.นี้

Ubisoft เตรียมเปิดตัว "Assassin’s Creed Black Flag Resynced" เวอร์ชันรีเมคของเกมมือสังหารธีมโจรสลัดที่เคยวางจำหน่ายเมื่อปี 2013 โดยจะมีการเผยโฉมอย่างเป็นทางการภายในงานโชว์เคสเฉพาะกิจในวันที่ 23 เมษายนนี้
"Assassin’s Creed IV: Black Flag" เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2013 บนแพลตฟอร์ม PlayStation 3, Xbox 360 และ Wii U โดยเป็นเกมลำดับที่ 6 ของแฟรนไชส์ Assassin’s Creed ที่จะพาผู้เล่นย้อนกลับไปผจญภัยในยุคทองของโจรสลัด ล่องเรือผ่านทะเลแคริบเบียนในฐานะ Edward Kenway โจรสลัดชาวเวลส์ผู้ทะเยอทะยาน เขาได้พบกับโจรสลัดในตำนานอย่าง Blackbeard, Calico Jack, Benjamin Hornigold จนถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งระหว่าง Assassin กับ Templar นำไปสู่สงครามที่อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่โจรสลัดสร้างขึ้นมา
จุดเด่นของภาคนี้คือระบบต่อสู้ทางทะเล ที่ผู้เล่นจะได้บังคับเรือ Jackdaw ที่ปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ ล่องเรือไปในทะเลแคริบเบียนที่มีเกาะกว่า 50 แห่ง ต่อสู้กับเรือรบด้วยปืนใหญ่ และกระโดดขึ้นเรือศัตรูเพื่อกำจัดลูกเรือ ปล้นเรือพ่อค้า ล่าโจรสลัดที่มีค่าหัว ดำน้ำสำรวจซากเรือ และค้นหาขุมทรัพย์ ขณะที่การต่อสู้ระยะประชิดยังคงสไตล์การลอบเร้นแบบดั้งเดิม ทำให้ตัวเกมได้รับคำชื่นชมอย่างมาก โดยในปี 2023 ที่ผ่านมา มีการเปิดเผยว่าตัวเกมต้นฉบับมีผู้เล่นมากกว่า 34 ล้านคน แสดงให้เห็นถึงความประทับใจอันยืนยาวที่มีต่อแฟรนไชส์และชุมชนผู้เล่น
"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" (อัสแซสซินส์ ครีด แบล็ก แฟล็ก รีซิงค์) จะเผยโฉมอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 เมษายน เวลา 23.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผ่านทาง Youtube และ Twitch ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ http://news.ubisoft.com/
