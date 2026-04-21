"Seven Knights Re:BIRTH" ท้าร้อนรับซัมเมอร์ จัดงานออฟไลน์ครั้งแรกในไทย!

จบกันไปแล้วกับงาน "Seven Knights Summer Festival" อีเวนต์ออฟไลน์ครั้งแรกในประเทศไทยของเกม Seven Knights Re:BIRTH ที่มาในธีมซัมเมอร์สุดคึกคัก ให้ผู้เล่นได้สัมผัสความบันเทิงสุดเร้าใจ พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเอาใจแฟน ๆ เซเว่นไนท์ชาวไทยจัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก
"Seven Knights Summer Festival" จัดขึ้นที่ลาน Eden ชั้น 1 ห้าง Central World เมื่อวันที่ 18 - 19 เมษายน ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศภายในงานทั้งสองวันต่างเต็มไปด้วยความครึกครื้น ด้วยกลิ่นอายซัมเมอร์ที่ตอบโจทย์ช่วงเทศกาลหน้าร้อนแสนสุขของคนไทยทุกคน ผู้เล่นชาวไทยต่างเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมเล่นกิจกรรมภายในบูธต่าง ๆ มากมายเพื่อลุ้นรับโค้ดไอเทมและของที่ระลึกสุดพิเศษติดไม้ติดมือกลับบ้าน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโซนจัดจำหน่าย Official Merchandise สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Seven Knights Re:BIRTH ที่แฟน ๆ ต่างรอคอย โดยสินค้ามาทั้งธีม Seven Knights Summer Festival และธีม Seven Knights Festival 2025 ที่เคยจัดขึ้นในเกาหลีใต้เมื่อปลายปีที่แล้ว ที่ได้นำมาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อและเก็บสะสมสินค้า Merchandise จาก Official กันเป็นครั้งแรก
นอกจากนี้ กิจกรรมบนเวทียังจัดหนักจัดเต็มไปด้วยความบันเทิงอันน่าประทับใจทั้งสองวัน ไม่ว่าจะเป็น โชว์เปิดสุดเซอร์ไพรส์ต้อนรับแฟนเกมชาวไทยด้วยตัวละครโปรดสุดน่ารักของใครหลายคนอย่าง ‘โคลอี้’ ที่ผสมผสานความสนุกสนานและวัฒนธรรม ‘แห่นางแมว’ ของไทยได้อย่างน่าเอ็นดู พร้อมทั้งเปิดตัว Cosplayer ที่ปรากฏตัวในคอสตูมสงกรานต์สุดพิเศษของ ‘โคลท์’ และ ‘ลูลี่’ ภายในเกมได้อย่างสุดปัง อีกทั้งยังเล่นใหญ่ในวันแรกด้วยแฟลชม็อบสุดเซอร์ไพรส์ โดยมี ‘โจ๊ก So Cool’ พรีเซนเตอร์เกม Seven Knights Re:BIRTH ร่วมแสดงได้อย่างเร้าใจ
ผู้ชมต่างได้รับชมการสัมภาษณ์-พูดคุย และตื่นตาตื่นใจกับโชว์แมตช์สุดพิเศษทั้งสองวันกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น พรีเซนเตอร์ ‘โจ๊ก So Cool’ ร่วมกับแขกรับเชิญ ‘เจย์’ และ ‘ชีส’ จากวง DICE ในวันที่ 18 เมษายน ‘กิต’ และ ‘ตูน’ จากวง Three Man Down ที่พร้อมเสิร์ฟมินิคอนเสิร์ตสุดเร้าใจในวันที่ 19 เมษายน รวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ 7K ที่แฟน ๆ คุ้นเคย อาทิ ‘Ad Kong’ ‘Ad-Aof TV’ ‘HookHuuk’ และ ‘Junqko’ ที่ร่วมมอบความมันส์แบบสด ๆ ไปกับโหมดอารีน่าเรียลไทม์
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโชว์คอสเพลย์สุดพิเศษ พร้อมจัดประกวดคอสเพลย์ตัวละครจากเกม Seven Knights Re:BIRTH สำหรับผู้เข้าร่วมงาน โดยเชิญชวนแฟน ๆ เข้าร่วมประกวดเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ แต่งกายเป็นตัวละครที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นชิงรางวัลสุดพิเศษมูลค่ารวม 100,000 บาท อีกทั้งยังมีกิจกรรมบนเวทีให้แฟน ๆ ร่วมเล่นกันอย่างอบอุ่น รวมถึงช่วง Lucky Draw มอบรางวัลสุดพิเศษแก่ผู้โชคดีรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ทุกวัน
เกม Seven Knights Re:BIRTH เป็นการสานต่อองค์ประกอบสำคัญจากฉบับออริจินัล เซเว่นไนท์ IP เรือธงของเน็ตมาร์เบิ้ลที่มียอดดาวน์โหลดสะสมทะลุ 100 ล้าน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่อง, ตัวละคร, ระบบการต่อสู้, และกลไกหลัก พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม ด้วยภาพกราฟิกสุดตระการตาและฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน
