ภาพยนตร์ "ELDEN RING" เผยรายชื่อนักแสดง พร้อมฉายปี 2028

Bandai Namco และ A24 ประกาศรายชื่อนักแสดงสำหรับภาพยนตร์ดัดแปลงจากเกมแฟนตาซี "ELDEN RING" เขียนบทและกำกับการแสดงโดย Alex Garland และถ่ายทำในระบบ IMAX เตรียมฉายในโรงภาพยนตร์ 3 มีนาคม 2028
การถ่ายทำเริ่มต้นขึ้นแล้วในฤดูใบไม้ผลิปี 2026 โดยมีการประกาศรายชื่อนักแสดงทุกบทบาท ดังต่อไปนี้
• Kit Connor (Warfare, Heartstopper)
• Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)
• Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)
• Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag)
• Havana Rose Liu (Bottoms)
• Sonoya Mizuno (Ex Machina)
• Jonathan Pryce (The Two Popes)
• Ruby Cruz (Willow, Bottoms)
• Nick Offerman (The Last of Us)
• John Hodgkinson
• Jefferson Hall
• Emma Laird
• และ Peter Serafinowicz
ELDEN RING เป็นผลงานสร้างสรรค์โดย Hidetaka Miyazaki และทีมงานจาก FromSoftware ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานที่รังสรรค์ขึ้นโดย George R. R. Martin เกมแอ็กชัน RPG นี้เปิดตัวในปี 2022 ซึ่งให้ผู้เล่นได้ออกสำรวจสภาพแวดล้อมอันกว้างใหญ่และดันเจี้ยนมากมายเพื่อค้นพบสิ่งที่ยังไม่เคยได้พบเจอและดื่มด่ำไปกับความสำเร็จที่ได้มาจากการฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ เกมแอ็กชัน RPG แนวดาร์กแฟนตาซีชุดนี้มียอดขายทั่วโลกทะลุ 30 ล้านชุด ทั้งยังได้รับรางวัล Game of the Year รวมกว่า 300 รางวัลจากหลากสถาบัน
ELDEN RING NIGHTREIGN เกมภาคแยกจาก ELDEN RING วางจำหน่ายเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2025 เป็นเกมแนวแอ็กชันที่ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคขวากหนามที่ท้าทายต่างๆ เกมนี้ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่โดยยังคงไว้ซึ่งองค์ประกอบสำคัญจาก ELDEN RING เช่น อาวุธและเหล่าศัตรู เพื่อนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่แกะกล่องให้แก่ผู้เล่น โดยผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละครที่มากด้วยเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อออกเผชิญหน้ากับภัยคุกคามครั้งใหม่
ELDEN RING Tarnished Edition เวอร์ชันออลอินวันของเกม ELDEN RING มีกำหนดวางจำหน่ายบน Nintendo Switch™ 2 โดยจะมาพร้อมกับเนื้อหาจาก DLC ELDEN RING™ Shadow of the Erdtree ที่วางจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2024 และเซ็ตชุดเกราะใหม่ 4 ชุด พร้อมทั้งคุณสมบัติการปรับแต่งรูปลักษณ์แบบใหม่สำหรับภูตอาชา (3 แบบ) ก็ได้รับการเพิ่มเข้ามาในชุดสินค้านี้เช่นกัน ผู้เล่นสามารถตั้งตารอที่จะเล่น ELDEN RING Tarnished Edition ได้ทุกที่และทุกเมื่อด้วย Nintendo Switch 2
