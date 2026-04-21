VALORANT เปิดศึก Maha Songkran ชิงรางวัลกว่า 270,000 บาท!

Riot Games ชวนวัยรุ่นวาโลพิสูจน์ฝีมือกับการแข่งขันสุดเดือดแห่งปี VALORANT Maha Songkran Open Tournament 2026 เฟ้นหาคลื่นลูกใหม่ พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาท และของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก VALORANT
ปีนี้การแข่งขันมาใน 2 รูปแบบ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นได้โชว์ศักยภาพในแบบที่ถนัด ไม่ว่าจะเป็นการประชันทีมเวิร์คเต็มรูปแบบ หรือการวัดความแม่นแบบจับคู่ลงสนาม
โหมดการแข่งขันแบบทีม 5v5 Competitive สุดเข้มข้น ในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มาตรฐานระดับโลก สำหรับผู้เล่นที่พร้อมรวมทีม วางแผน และปะทะกันแบบเต็มระบบ เพื่อไต่ไปสู่รอบลึกและลุ้นคว้าชัยเหนือทุกคู่แข่ง
เวทีสำหรับสายแม่นและคู่หูตัวจริง กับการแข่งขัน 2v2 Skirmish ที่เน้นการประสานงาน ความเร็วในการตัดสินใจ และความเฉียบคมในทุกจังหวะ เพื่อค้นหาดูโอที่แข็งแกร่งที่สุดในสมรภูมิ
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
ผู้เล่นที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยแบ่งระยะเวลารับสมัครดังนี้
• HEAT WAVE (5v5 Competitive) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ทาง https://riot.com/4mC8Q5U และ discord.gg/BdfYZ43WyT
• NEW WAVE (2v2 Skirmish) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ทาง https://riot.com/4mFvxWN และ discord.gg/tsRmr8JbZc
ตารางการแข่งขัน
• รอบคัดเลือก Open Qualifier: 17 - 21 พฤษภาคม
• รอบ Group Stage: 25 - 29 พฤษภาคม
• รอบ Playoffs: 30 พฤษภาคม
• รอบ Finals: 31 พฤษภาคม
• รอบคัดเลือก Open Qualifier: 4 พฤษภาคม
• รอบ Playoffs: 5 พฤษภาคม
• รอบ Finals: 6 พฤษภาคม
ปลุกไฟในตัวคุณ แล้วออกมาปะทุความเดือดแบบคมๆ กัน!
VALORANT Maha Songkran Open Tournament 2026 ไม่ใช่แค่เวทีสำหรับการแข่งขัน แต่คือสนามที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นและคอมมูนิตี้ได้ออกมาแสดงตัวตน ปลดปล่อยศักยภาพ และสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำไปพร้อมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมที่พร้อมลุยเต็มรูปแบบ หรือคู่หูที่เชื่อมั่นในกันและกัน นี่คือเวลาที่ต้องก้าวออกมาและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณพร้อมแค่ไหน ติดตามข่าวสารทัวร์นาเมนต์และกิจกรรมอื่น ๆ จาก VALORANT ได้ที่
• Facebook: facebook.com/VALORANTth
• Instagram: instagram.com/valorantth
• YouTube: youtube.com/@VALORANTth
• Twitch: twitch.tv/valorant_th
• TikTok: tiktok.com/@valorantth
