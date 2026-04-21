Com2uS เซ็นสัญญาเกม "Fading Echo" เตรียมเปิดภายในปี 2026

Com2uS ค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ได้เซ็นสัญญากับค่ายเกมสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง New Tales SAS เพื่อเป็นผู้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของ "Fading Echo" เกมแอคชั่นผจญภัยน้องใหม่ ตั้งเป้าบุกตลาดเอเชียทั้งบน PC และคอนโซล
Com2uS Holdings ได้เดินหน้าเร่งขยายฐานผู้เล่นจากมือถือสู่แพลตฟอร์มอื่น ๆ ด้วยการปล่อยเกมใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาดบน PC และคอนโซล เช่น Guidus Zero หลังการเซ็นสัญญาครั้งนี้ Com2uS Holdings จะได้สิทธิ์เป็นผู้เผยแพร่และให้บริการเกม Fading Echo ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีแผนทำงานร่วมกันกับ New Tales อย่างใกล้ชิดและใช้ประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการเกมมานานหลายปีเพื่อทำให้เกมนี้ประสบความสำเร็จ
Fading Echo เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยจาก Emeteria สตูดิโอเกมแห่งแรกของ New Tales ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น One ฮีโร่สาวผู้มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างจากเนื้อหนังของมนุษย์เป็นน้ำในรูปแบบของเหลว หมอก หรือสารอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งทำให้การผจญภัย การต่อสู้ และการไขปริศนาในพื้นที่ต่าง ๆ มีมิติมากขึ้น พร้อมดื่มด่ำไปกับเรื่องราวและกราฟิกสีสันสดใสสไตล์คอมมิค
Fading Echo ตัวเกมเวอร์ชั่นเดโมยังคงเปิดให้ทดลองเล่นช่วง Early Access บน Steam แพลตฟอร์มเกม PC ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสียงตอบรับแง่บวกมากมายทำให้เกมนี้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่ผู้เล่นคาดหวังมากที่สุดภายในปีนี้ มีกำหนดเปิดให้บริการจริงในครึ่งหลังของปี 2026 บน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S
สามารถทดลองเล่นได้ที่ร้านค้า บน Steam ได้ที่ https://store.steampowered.com/app/2467880/Fading_Echo/
