Crunchyroll พานักพากย์เสียง Denji จาก "Chainsaw Man" บุกไทย!

แฟน ๆ ชาวไทยเตรียมพบกับ 'โทยะ คิคุโนสุเกะ' นักพากย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของเสียง 'เดนจิ' จากอนิเมะ "Chainsaw Man" ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ พร้อมกิจกรรม meet and greet และเวทีเสวนาในงาน AFA Thailand วันที่ 30 พฤษภาคมนี้
Chainsaw Man หนึ่งในอนิเมะที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดระดับโลก ด้วยการเล่าเรื่องเข้มข้นและตัวละครโดดเด่น จากความสำเร็จถล่มทลายของ Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (เชนซอว์แมน - เดอะมูฟวี่: เรื่องราวของเรเซ่) ภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉายเฉพาะบน Crunchyroll ในประเทศไทย เพื่อมอบโอกาสสุดพิเศษให้แฟน ๆ ได้สัมผัสบทล่าสุดของแฟรนไชส์สุดฮิต
'โทยะ คิคุโนสุเกะ' จะมาปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงาน Anime Festival Asia Thailand (AFA) 2026 มอบโอกาสให้แฟน ๆ ได้พบกับเจ้าของเสียง เดนจิ จาก Chainsaw Man ตัวจริงเสียงจริง โดยเขาจะจัดกิจกรรมแฟนมีต ตามด้วยการร่วมเวทีเสวนาในฐานะแขกรับเชิญ เพื่อถ่ายทอดมุมมองการทำงานเบื้องหลังการพากย์เสียงหนึ่งของตัวละครเอกอนิเมะที่ทรงพลังที่สุด พร้อมบอกเล่าถึงช่วงเวลาของฉากสำคัญจากซีรีส์ และพูดคุยกับแฟน ๆ แบบเรียล ๆ เพื่อเฉลิมฉลองจักรวาลของเชนซอว์แมน
การปรากฏตัวครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Crunchyroll ในการเชื่อมโยงแฟน ๆ อนิเมะชาวไทยกับกับเหล่าผู้สร้างและนักพากย์ผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังอนิเมะที่พวกเขารัก
AFA Thailand 2026 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://animefestival.asia/afath26/
