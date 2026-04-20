เปิดตัว "Xenoverse 3" สู่ยุคใหม่แห่ง ดราก้อนบอล

เฉลยตัวตนออกมาแล้ว! สำหรับ Project AGE 1000 แท้จริงมันก็คือภาคใหม่ในซีรีส์เกมดราก้อนบอลฉบับอาร์พีจีที่คราวนี้พร้อมรองรับภาษาไทยแบบเต็มตัว
บริษัท Bandai Namco จับมือสตูดิโอ Dimps ร่วมกันประกาศเปิดตัว Dragon Ball Xenoverse 3 ผลงานภาคใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์เกมดราก้อนบอลแนวต่อสู้อาร์พีจี ที่ก่อนหน้านี้พวกเราเคยรู้จักกันในชื่อรหัสโค้ดเนม Project AGE 1000 โดยมันมีกำหนดแผนออกวางจำหน่ายภายในปี 2027 ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam)
ตัวเกมจะพาผู้เล่นก้าวเข้าสู่โลกของดราก้อนบอลยุคใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครพบเห็นหรือสัมผัสมาก่อน ฉากหลักของเกมคือเมืองตะวันตก West City ที่เทคโนโลยีพัฒนาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดจนกลายเป็นศูนย์กลางของโลก และแน่นอนว่าเมืองแห่งนี้ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยเหล่าตัวละครอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นชีวิตชีวาซึ่งถูกวาดและออกแบบโดย อาจารย์โทริยามะ ผู้ล่วงลับ
ผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครนักรบแล้วเลือกเส้นทางผจญภัยของตัวเอง ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ "หน่วยรบเกรทไซย่า" (Great Saiyan Squad) ออกท่องสำรวจและต่อสู้ร่วมไปพร้อมๆกันกับเหล่าพวกพ้อง รวมไปถึงสัมผัสเรื่องราวบทใหม่ที่กำลังรอคุณอยู่ในเมืองตะวันตกสุดไฮเทคแห่งนี้ แถมที่สำคัญ Dragon Ball Xenoverse 3 จะเป็นภาคแรกในซีรีส์ที่รองรับการแปล ภาษาไทย ทั้งเมนูอินเตอร์เฟซและคำบรรยายมาให้ตั้งแต่เริ่ม ตามข้อมูลออฟฟิเชียลที่เขียนแปะเอาไว้ชัดเจนบนหน้าร้านค้าสตีม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*