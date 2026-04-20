"Game of Thrones: Kingsroad" พร้อมเปิดให้เล่นบนพีซี 14 พ.ค.นี้

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศความพร้อม "Game of Thrones: Kingsroad" เกม RPG โอเพนเวิลด์จากซีรีส์ชื่อดังของ HBO เตรียมเปิดให้เล่นฟรีบน PC ในวันที่ 14 พฤษภาคม ก่อนเปิดตัวบนมือถือในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้
ในช่วงโชว์เคส เน็ตมาร์เบิ้ลได้เปิดเผยฟีเจอร์หลักของเกมเพลย์ที่กำหนดนิยามของ Game of Thrones: Kingsroad ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวรากฐานจากลิขสิทธิ์ Game of Thrones โลกเปิดกว้างขนาดใหญ่ที่จำลองเวสเทอรอส และระบบการต่อสู้แบบแอ็กชันที่สมจริงและควบคุมได้ง่าย เกมนี้มีอยู่สามคลาส ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ออริจินอล อาทิ อัศวิน, ทหารรับจ้าง, นักฆ่า ซึ่งแต่ละคลาสจะมีสไตล์การต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์และความลึกล้ำเชิงกลยุทธ์
ทีมพัฒนาได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาเกมบนพีซี โดยออกแบบระบบการต่อสู้ การควบคุม และ UI ให้เหมาะสมกับการใช้งานคีย์บอร์ดและเมาส์เป็นหลัก เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลึกล้ำและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น เกมนี้ยังรับรองการเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างพีซีและมือถืออีกด้วย
เน็ตมาร์เบิ้ลยังได้อธิบายโครงสร้างการสร้างรายได้ในเกม ซึ่งจะมีสินค้าหลัก ๆ เพียงสินค้าจำพวกสมาชิกรายเดือน, พาส, ไอเทมตกแต่ง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การเล่นเกมเป็นหลัก
โชว์เคสยังมีการนำเสนอคอนเทนต์แบบร่วมมือและขนาดใหญ่มากมาย ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการต่อสู้แบบสี่ผู้เล่นกับสิ่งมีชีวิตในตำนานจากจักรวาลออริจินอลใน ‘แท่นบูชาแห่งความทรงจำ’ ร่วมทีมในภารกิจสองผู้เล่นเพื่อเคลียร์ฐานที่มั่นของศัตรูใน ‘แหล่งกบดานชั้นยอด’ และเข้าร่วมการต่อสู้แบบบุกโจมตีใน ‘แท่นบูชาแห่งห้วงลึก’
นอกเหนือจากคอนเทนต์ที่เน้นการต่อสู้แล้ว เกมยังมีระบบที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสร้างตระกูลของตนเอง พร้อมบริหารจัดการดินแดนของตนเองที่เรียกว่า ‘เรนันส์เรสต์’ ได้ ด้วยระบบนี้ ผู้เล่นจะสามารถพัฒนาดินแดน บริหารจัดการทรัพยากร และขยายอิทธิพลไปทั่วเวสเทอรอส เพิ่มมิติของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นอกเหนือจากการต่อสู้
“สมาชิกทีมของเราทุกคนเป็นแฟนตัวยงของทั้งซีรีส์ Game of Thrones และเกมแอ็กชั่น” คุณ Hyun Il Jang โปรดิวเซอร์ดูแลโปรเจกต์ของ Netmarble Neo กล่าว พร้อมเสริมว่า “เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูงที่ผู้เล่นจะสนุกไปกับมันได้อย่างแท้จริง”
ขณะเดียวกัน การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ Game of Thrones: Kingsroad กำลังดำเนินการอยู่และได้รับความสนใจจากผู้เล่นเป็นอย่างมาก ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลเฉพาะแพลตฟอร์มมากมายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าและการปรับแต่งในช่วงเริ่มต้น อาทิ คอสตูมแดนเหนือ, สัตว์ขี่, ไอเทมการเงินภายในเกม และไอเทมตกแต่งต่าง ๆ
เน็ตมาร์เบิ้ลยังจัดกิจกรรมติดตาม SNS ผ่านช่องทางทางการต่าง ๆ โดยมอบรางวัลเพิ่มเติม เช่น ฉายาพิเศษฉลองเปิดตัว : ผู้บุกเบิกแห่งเวสเทอรอส และเหรียญทองแดง 100,000 เหรียญ
Game of Thrones: Kingsroad เป็นเกม RPG โอเพนเวิลด์ที่สร้างจากซีรีส์ดราม่าต้นฉบับ ‘Game of Thrones’ อันโด่งดังของ HBO® ซึ่งได้รับรางวัล Emmy® และ Golden Globe® เกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Warner Bros. Interactive Entertainment ในนามของ HBO สำหรับข้อมูลและอัปเดตล่าสุด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Game of Thrones: Kingsroad หรือเข้าร่วมคอมมิวนิตีตามช่องทางโซเชียลมีเดียทางการ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*