"Stranger Things" เผยตัวอย่างแอนิเมชั่นสปินออฟ พร้อมฉาย 23 เม.ย.นี้

"Stranger Things" ซีรีส์ไซไฟสยองขวัญจาก Duffer Brothers เผยตัวอย่างแอนิเมชั่นภาคแยกในชื่อ "Stranger Things: Tales from '85" เตรียมฉายทาง Netflix ในวันที่ 23 เมษายนนี้
"Stranger Things: Tales from '85" เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองฮอว์กินส์ รัฐอินเดียนา ในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อการทดลองของเด็กคนหนึ่งเปิดประตูสู่โลก Upside Down ซึ่งสิ่งต่าง ๆ จากโลกนั้นค่อย ๆ แพร่กระจายไปทั่วเมือง โดยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวระหว่างซีซันที่สองและสาม ตัวละครหลักจะได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดและภัยคุกคามเหนือธรรมชาติใหม่ ๆ
ตัวละครหลักของซีรีส์จะกลับมามีบทบาทอีกครั้ง แต่จะเป็นเสียงพากย์ใหม่ ขณะที่ตัวละครใหม่ 'นิกกี้ แบ็กซ์เตอร์' ให้เสียงโดย โอเดสซา แอดแลนด์ ส่วนพี่น้องดัฟเฟอร์, ชอว์น เลวี, แดน โคเฮน และเอริค โรเบิลส์ รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้าง โดยมีกำหนดฉายทาง Netflix ในวันที่ 23 เมษายนนี้
