Review: Death Stranding 2 (PC)

แนวเกม แอ็คชั่นผจญภัยโอเพ่นเวิลด์
แพลตฟอร์ม PC
เรตเกม PEGI: 18 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ภาคต่อเกมเดินส่งของที่คอพีซีรอกันมาร่วมปี การันตีความสนุกสุขสันต์ด้วยถ้วยรางวัลจากหลากหลายเวที (ที่เที่ยงธรรม) แถมภาคนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเดินเหนื่อยขาลากกันอีกต่อไป
Death Stranding 2: On the Beach นั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่อง 11 เดือนให้หลังจากตอนจบของเกมภาคแรก เมื่อตัวละครเอกอย่าง "แซม พอร์ตเตอร์ บริดเจส" ได้หนีหน้าทุกคนมาใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนเพื่อเลี้ยงดูเจ้าหนู "ลู" ให้เติบใหญ่ตามลำพังสองพ่อลูก ทว่างานประสานเชื่อมโยงโครงข่ายกับมนุษย์ทุกคนบนโลกมันก็ยังต้องพึ่งพาทักษะอันหายากของแซม นั่นจึงเป็นเหตุให้แม่สาวผมทอง Fragile ต้องหว่านเสน่ห์ตามตัวเขากลับมาสานต่อภารกิจเชื่อมจิตนี้อีกครั้ง แถมหนนี้มันจะไม่ใช่การผจญภัยบนผืนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป แต่จะพาเราออกไปไกลยังประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างอย่างเม็กซิโก รวมถึงออสเตรเลียด้วย หากสงสัยว่าตัวเอกของเราสามารถเหาะทะลุข้ามทวีปไปได้อย่างไร กลุ่มศัตรูในชุดคลุมแดงเขาเป็นใคร หรือทารกน้อย "ลู" กุมปริศนาความลับอะไรเอาไว้บ้าง? ก็คงต้องไปลุ้นหาคำตอบกันด้วยตัวเอง
เหมือนภาคแรก หน้าที่หลักของเราคือการเดินทางขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงจุดสถานที่ที่เราไปเยือนเข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายเน็ตเวิร์ค งานในแต่ละวันจะวนเวียนอยู่กับการไปคุยกับลูกค้า รับของเขามาแล้วทำการแบกขึ้นหลังจัดส่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ซึ่งเราต้องคอยคำนึงถึงเรื่องน้ำหนัก ศูนย์ถ่วงบาลานซ์ เส้นทางที่เหมาะสม และพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา เพราะเรามิอาจล่วงรู้เลยว่าหนทางข้างหน้าจะมีศัตรูข้าศึกที่เป็นมนุษย์หรือภูตผี BT ดักซุ่มรออยู่หรือเปล่า ที่พูดมาทั้งหมดอาจจะฟังดูคล้ายเดิมไม่ฉีกจากภาคแรก แต่อย่างไรก็ดีประสบการณ์ที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับจากเกม Death Stranding 2 มันจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเหมือนเหรียญคนละด้าน ซึ่งอีกเดี๋ยวเราจะสาธยายเหลาให้ฟังในบรรทัดถัดๆไป
ทุกครั้งที่นำส่งของไปถึงมือผู้รับสำเร็จ เราจะได้ยอดไลค์กลับมาเพื่อยกระดับเส้นสายความไว้เนื้อเชื่อใจ ยิ่งทำเควสต์ส่งเยอะสนิทสนมกับผู้ไหว้วานมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งปลดล็อคแกดเจ็ตยุทโธกรณ์ตัวช่วยเหลือใหม่ๆได้เยอะมากขึ้นเท่านั้น ไล่ตั้งแต่ไอเทมพื้นฐานอย่างตะขอหมุดไต่หน้าผา บันไดเอาไว้ปีนข้ามอุปสรรค ไปจนถึงของไฮเทคอย่างชุดโครงเหล็กเสริมพลัง Skeleton Suit, อาวุธนานาชนิด และยวดยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ผิดสังเกตไปจากภาคที่แล้วนั่นคือบรรดาไอเทมอำนวยความสะดวกสำคัญๆที่เป็นตัวพลิกเกมมันถูกปลดล็อคออกมาไวเวอร์ เอาง่ายๆแค่เริ่มสตาร์ทเควสต์แรกของเกมมันก็แจกอาวุธปืนให้เราได้ใช้งานกันแล้ว แถมเล่นต่อไปอีกนิดหน่อย มันก็จะมีมอเตอร์ไซค์สามล้อวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวมาให้ได้ขับขี่กันแล้ว เทียบกับภาคแรกนี่กว่าจะได้มันมาขับต้องเดินกันจนรองเท้าพังไปหลายคู่เลยทีเดียว
เดธสแตรนดิง มันเป็นเกมที่ถูกสร้างมาเพื่อรองรับทุกสไตล์การเล่น ไม่ว่าคุณจะเป็นสายบู๊แอ็คชั่นชอบปะทะต่อยตี สายลอบเร้นถนัดย่องเงียบเข้าหาศัตรูจากด้านหลัง หรือจะเน้นก้มหน้าก้มตาส่งของมันอย่างเดียวหลบเลี่ยงทุกการเผชิญหน้าก็สามารถทำได้ โดยร่างกายของตัวละครจะมีการพัฒนาตอบสนองตามสไตล์ที่เราเลือก หากย่องรัดคอบ่อยๆเสียงฝีเท้าเราก็จะยิ่งเบาขึ้น ยิ่งแบกของเยอะน้ำหนักที่เราขนได้ก็จะยิ่งมากขึ้น รวมไปถึงทักษะการใช้อาวุธที่จะเพิ่มขึ้นตามความถี่ที่เราใช้มัน แต่ถ้านั่นมันยังไม่ทำให้คุณรู้สึกถึงความแตกต่างได้ชัดเจนพอในภาคนี้ก็ยังสอดแทรกระบบอัปเกรดใหม่ที่เรียกว่า APAS Enchancements เข้ามา ซึ่งให้เราจัดสรรแต้มทักษะที่มีอยู่จำกัดแบ่งลงไปในช่องสกิลต่างๆโดยสามารถเรียกคืนปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ เช่น พบเจอศัตรูต้องเข้าต่อสู้เราก็จัดแต้มเน้นหนักไปทางความแม่นยำของลูกกระสุนหรือเปิดใช้งานสกิลช่วยเล็ง แต่ถ้าตอนนั้นเรากำลังส่งของอยู่ก็เปลี่ยนเอาแต้มโยกไปใส่ลงในช่องช่วยการทรงตัวหรือเพิ่มระยะขอบเขตการสแกนสภาพภูมิประเทศ เป็นต้น
ถึงแม้เวลาขนส่งสินค้าส่วนใหญ่พระเอกแซมของเราจะต้องแบกสัมภาระขึ้นหลังเดินไปส่งเพียงลำพัง แต่ในภาคนี้บรรยากาศมันจะแตกต่างไม่รู้สึกเงียบเหงาอีกต่อไป เนื่องด้วยนี่คือโลกใบใหม่ที่คนเป็นรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับคนตาย เริ่มเห็นพนักงานส่งของแบบเราปรากฏให้เห็นมากขึ้น เริ่มมีการประยุกต์นำเทคโนโลยีจากทั้งสองฟากฝั่งมาผสมผสานกลมกลืนกัน หนึ่งในหลักฐานนั้นก็คือ DHV Magellan ยานแม่ที่สามารถดำดิ่งลึกลงไปในน้ำมันดินสีดำแล้วขึ้นไปโผล่ยังจุดตำแหน่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเราสามารถขับรถขนสัมภาระหนักๆขึ้นไปวางพักบนยาน แล้วสั่งให้ยานวาร์ปไปยังจุดหมายที่อยู่ไกลห่างออกไปได้ทันที พูดง่ายๆมันก็คือระบบ Fast Travel ที่มาช่วยประหยัดเวลาในการเก็บเควสต์นั่นแหละ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเข้ากับตีมอารมณ์ของเกม แต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าเสน่ห์เกมเพลย์หลักจะถูกบดบังหดหาย เพราะยังไงซะการเดินทางบุกเบิกเปิดแม็พครั้งแรกยังคงต้องอาศัยกำลังขาอยู่เหมือนเดิมหรือในบางช่วงเวลาบ่อน้ำมันที่ใช้วาร์ปเกิดอาการไม่เสถียรตัวเกมก็จะบังคับให้ตัวเอกต้องลงเดินเท้าเปล่าด้วยตัวเอง
แน่นอนไม่ใช่แค่มนุษย์เพียงฝ่ายเดียวที่ใช้ประโยชน์จากการผสานควบรวมระหว่างสองโลก ฝั่งมอนสเตอร์ปีศาจในเกมภาคสองพวกมันเองก็ได้รับการอัพเกรดด้วยเหมือนกัน จากอสูรกายก้อนเมือกเหนียวๆดำๆก็ผสมใส่อุปกรณ์ไฮเทคลงไปกลายร่างเป็น Ghost Mech อสูรจักรกลครึ่งผีครึ่งหุ่นยนต์ โดยวิธีการปราบศัตรูจักรกลหน้าใหม่สุดแข็งแกร่งถึกทนเหล่านี้มันก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิด เพียงพยายามสังเกตมองหาจุดอ่อนตามเรือนร่างของมันให้เจอแล้วกระหน่ำยิงซ้ำลงไปที่จุดนั้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ล้มเอง แต่ถ้าใครรู้สึกว่าการหลบๆยิงๆนั้นดูธรรมดาน่าเบื่อเกินไปมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะถูกใจเหล่าสาวกโปเกมอน ใช่แล้วครับ ตัวเกมภาคใหม่นี้มันมีระบบจับมอนสเตอร์ BT มาเป็นพวกแล้วสามารถเรียกมันลงมาช่วยเหลือเราต่อสู้กับอสูรร่างยักษ์ได้ ก่อเกิดเป็นสงครามระหว่างไคจูหรือศึกยอดมนุษย์อุลตร้าแมนตามจินตนาการปรุงแต่งของแต่ละคน เรียกว่าทุกสิ่งที่แฟนๆเคยบ่นจากเกมภาคแรก มันได้ถูกคุณโคจิมะนำกลับไปปรุงแต่งแก้ไขใส่ทั้งความรัก ความหลงใหล และความเป็นตัวเองลงไปหมดเลย
สำหรับฟีเจอร์แชร์สิ่งของร่วมกันระหว่างผู้เล่นที่เป็นจุดขายหลักของแฟรนไชส์ ในภาคนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เช่นเคย สะพานทุกแห่งถนนทุกเส้นรวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราปูทางสร้างเอาไว้จะไปปรากฏอยู่ในเกมของผู้เล่นคนอื่นด้วยเช่นกัน สิ่งใดที่มีคนทำค้างไว้เราก็สามารถสานต่องานของเขาให้สำเร็จร่วมแรงกันคนละไม้คนละมือแม้จะไม่ได้รู้จักเห็นหน้ากันก็ตาม ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวจะแชร์หมดทุกอย่างทั้งของที่เราตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจฝากไว้ ยกตัวอย่างเช่น รอยเท้าเส้นทางการเดินของเราที่จะไปปรากฏแสดงให้ผู้เล่นคนอื่นได้เห็นเป็นไกด์ไลน์ว่าพื้นที่จุดนี้ควรใช้เส้นทางไหนถึงปลอดภัย หรือแม้กระทั่งเหล่ายวดยานพาหนะที่เราแค่จอดแช่ทิ้งไว้ ผู้เล่นคนอื่นๆก็สามารถหยิบยืมไปขับในโลกของเขาได้แบบฟรีๆไม่ต้องเสียวัสดุคราฟต์ขึ้นมาเอง
ภาพกราฟิกจากขุมพลังเอนจิ้น Decima ที่ในภาคแรกว่าสวยแล้ว มาภาคนี้กลับยกระดับความสมจริงเหนือขึ้นไปอีกขั้น ทั้งริ้วรอยบนใบหน้าตัวละคร ดีเทลเสื้อผ้าเครื่องประดับของสวมใส่ ยันฉากหลังสภาพแวดล้อมป่าเขาทะเลทรายที่เก็บงานได้ละเอียดมากเหมือนกับเรากำลังมองดูรูปถ่าย ที่สำคัญนี่เป็นหนึ่งในเกมโอเพ่นเวิลด์ที่ไม่ต้องเสียเวลารอโหลดเข้าเกมเลยแม้แต่วินาทีเดียว ปิดเครื่องเข้านอนตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นเข้าหน้าเมนูเกมแล้วกดปุ่ม Continue ก็สามารถเล่นต่อจากที่ค้างไว้ได้ทันทีแบบไม่มีสะดุดราวกับแค่กดหยุด Pause เกมเอาไว้เท่านั้น แถมการพอร์ตลงพีซีรอบนี้แฟนๆยังสามารถฟินดื่มด่ำไปกับบรรยากาศฉากวิวทิวทัศน์ได้แบบเต็มตาเพราะว่าตัวเกมรองรับสัดส่วนหน้าจอ Ultrawide ทั้งแบบ 21:9 และ 32:9 มาให้พร้อมสรรพตั้งแต่ต้น
สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการทดสอบ ต้องขอบคุณทางบริษัท AMD ที่ให้ความอนุเคราะห์อัพเกรดจัดการ์ดจอ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB มาให้เราได้ใช้ในการเล่นและรีวิวเกมนี้ โดยที่ตัวซีพียูนั้นยังคงเป็น AMD RYZEN 5 5500, แรม Kingston FURY 16GB DDR4 BUS3200 ทั้งหมดติดตั้งลงบนเมนบอร์ด ASUS TUF GAMING A520M-PLUS
จากการทดสอบรันเกมที่ระดับความละเอียด 3440 x 1440p ปรับคุณภาพกราฟิกเอาไว้แค่ระดับ High (ระดับ Very High มันสำหรับเครื่องไฮเอนด์) ใช้เทคโนโลยีอัปสเกลภาพ FSR 3.1.5 เลือกแบบ Quality พร้อมกับเปิด Frame Generation รวมถึงในหน้าซอฟต์แวร์อะดรีนาลินก็ติ๊กเปิดใช้งานฟีเจอร์ AI ช่วยแทรกเฟรมอย่าง AMD Fluid Motion Frames 2.1 ร่วมด้วย ผลลัพธ์เฟรมเรตที่ได้ขณะเล่นในฉากโอเพ่นเวิลด์จะวิ่งอยู่ที่ราวๆ 150fps++ ถือว่าค่อนข้างลื่นน่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง
*** ส่วนใครที่ประสบอาการเฟรมฯดร็อปภาพกระตุกเวลาเรียกหน้าต่างเมนูขึ้นมานั้น สาเหตุต้นตอจะอยู่ตรงฟีเจอร์ V-Sync ให้เราเข้าไปปิดมันซะเพียงเท่านี้ก็หมดปัญหาเล่นได้สมูทเหมือนคนอื่นแล้วละ ***
"Death Stranding 2: On the Beach คงไม่ต้องพูดอะไรมากถึงความน่าเล่นเพราะฉายแววเด่นมาตั้งแต่เวอร์ชันคอนโซล พอพอร์ตลงมาสู่พีซีก็ยังรักษาประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเหล่านั้นเอาไว้ได้หมด คนที่ใช้จอกว้างก็ยิ่งฟิน รวมถึงใครที่มึนงงกับเนื้อเรื่อง ณ ปัจจุบันมันก็มีบุคคลใจดีทำม็อดแปลภาษาไทยมาให้คุณได้โหลดไปใช้งาน เรียกว่าสภาวะแวดล้อมทุกอย่างมันช่างสมบูรณ์พร้อมเอื้ออำนวยชาวพีซีจนสายคอนโซลอย่างผู้เขียนยังแอบอิจฉา..."
|เกมการเล่น
|10
|กราฟิก
|10
|เสียง
|10
|เนื้อเรื่อง
|10
|Performance
|8
|ความคิดสร้างสรรค์
|10
|ภาพรวม
|9.6
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ Sony Interactive Entertainment (SIE)
