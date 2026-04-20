"Metal Slug" ฉลอง 30 ปี เตรียมเปิดตัวเกมฉบับรีบูต!

SNK ประกาศฉลองครบรอบ 30 ปี ของ "Meta Slug" เกมแอ็คชันแพลตฟอร์มเมอร์ยอดนิยม เผยโปรเจกต์พิเศษที่จะชุบชีวิตแฟรนไชส์กลับมาอีกครั้ง พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์พิเศษ, บัญชีโซเชียลมีเดีย และวิดีโอโปรโมตให้รับชมแล้ว
ซีรีส์ "Metal Slug" เปิดตัวครั้งแรกบนตู้อาร์เคดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 1996 นำเสนอประสบการณ์รูปแบบ Run-and-gun และได้รับคำชมด้วยการบังคับที่เรียบง่ายและเกมเพลย์การยิงปืนพร้อมกับเคลื่อนไหวสไตล์แอ็กชันที่โดดเด่น เช่นเดียวกับพิกเซลอาร์ตที่ไม่เพียงเต็มไปด้วยรายละเอียดแต่ยังมีความพลิกผันอย่างไร้การคาดเดา SNK ได้พัฒนาเกมภาคใหม่จำนวนมากและภาคสปินออฟเพื่อขยายเอกลักษณ์ โลกของเกมสุดฮา และสร้างตำนานที่ทุกคนรักให้กับแฟนทั่วโลก
Metal Slug ได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ล้ำค่าของเกมเมอร์ในหลายเจ็นเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็นตู้เกม, เครื่องเล่นที่บ้าน, การเล่นรูปแบบพกพา หรืออะไรก็ตาม และ SNK มีความตั้งใจที่จะพาผู้เล่นก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อให้มั่นใจว่าซีรีส์จะยังคงสานต่อความสนุกตามความคาดหวังของแฟนเกมในอนาคต
และเนื่องในโอกาศพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปี ของ Meta Slug ทาง SNK ได้เปิดตัวเว็บไซต์และบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นที่ระลึกถึงช่วงเวลาสำคัญของเกม Metal Slug อันน่าจะจำ โดยการฉลองในรูปแบบคอนเทนต์จะได้รับการเผยแพร่ในอีกหลาย ๆ เดือนที่จะถึงนี้
นอกจากนี้ SNK ยังได้เปิดเผยวิดีโอย้อนรอยซีรีส์เพื่อโอกาส 30 ปีของเกมด้วย โดยภายในวิดีโอจะนำเสนอเนื้อหาของ Metal Slug ทั้งอดีตที่เต็มไปด้วยความทรงจำและบทบาทในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็จะพูดถึงอนาคตที่น่าตื่นเต้นซึ่งกำลังรออยู่ ห้ามพลาดเด็ดขาด!
แฟน ๆ Metal Slug สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโปรเจกต์ฉลองครบรอบ 30 ปี ได้ที่ https://www.snk-corp.co.jp/us/anniversary/metalslug30th/ หรือบัญชี X ภาษาญี่ปุ่น https://x.com/MetalSlug_JP และอังกฤษ https://x.com/MetalSlug_EN
