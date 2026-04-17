"PRAGMATA" เกมแอ็คชั่นไซไฟจับคู่หุ่นโลลิ พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

Capcom ประกาศความพร้อม "PRAGMATA" เกมแอ็คชั่นผจญภัยแนวไซไฟใหม่ล่าสุดที่มีกลไกการเล่นแบบแฮ็กกิ้งที่ไม่เหมือนใคร พร้อมอย่างเป็นทางการแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ Steam
เรื่องราวเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ในอนาคตอันใกล้ ผู้เล่นจะได้ติดตามคู่หูที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ในภารกิจหลบหนีจากสถานีบนดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์สุดอันตราย ผู้เล่นจะได้ควบคุมทั้ง 'ฮิวจ์' นักสำรวจอวกาศ และ 'ไดอาน่า' แอนดรอยด์ลึกลับ ตัวละครแต่ละตัวมีทักษะและความสามารถเฉพาะตัว และพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อแฮ็ก ยิง และเอาชนะอุปสรรคเพื่อหาทางกลับสู่โลก
เกม PRAGMATA เวอร์ชันแผ่น (Standard Edition) จะวางจำหน่ายสำหรับ PlayStation 5 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2026 และ Nintendo Switch 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2026 เป็นต้นไป
ผู้เล่นที่ซื้อเวอร์ชันแผ่นจากร้านค้าที่ร่วมรายการจะได้รับของแถมพิเศษจำนวนจำกัด ได้แก่
• สมุดบันทึก Chibi Diana: เพื่อนคู่ใจสุดน่ารักสำหรับจดบันทึกประจำวัน
• แฟ้มใสขนาด A4: โดดเด่นด้วยภาพวาดสุดพิเศษจาก PRAGMATA
หมายเหตุ: ของแถมมีจำนวนจำกัด
PRAGMATA รุ่นดิจิทัล ทั้งแบบ Standard Edition และ Deluxe Edition วางจำหน่ายสำหรับ PlayStation 5, XBox Series X|S, Steam สำหรับ PC ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2026 และ Nintendo Switch 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2026 เป็นต้นไป
ผู้เล่นที่ต้องการปรับแต่งประสบการณ์การเล่นสามารถเลือกได้ระหว่างสองแพ็กเกจดิจิทัล:
• รุ่นมาตรฐาน: ประกอบด้วยเกมหลักฉบับเต็ม
• รุ่นดีลักซ์: ประกอบด้วยเกมหลักฉบับเต็ม พร้อมแพ็กเสริม Shelter Variety Pack ซึ่งประกอบด้วยชุดตัวละครพิเศษในเกม 4 ชุด และเนื้อหาโบนัส
- ไดอาน่า: “Fluffy” และ “Mecha Builder”
- ฮิวจ์: “Lunar Cat” และ “Heavy Lifter”
- เพลงประกอบ Shelter BGM x3
- ท่าทางของไดอาน่า x3
- สกินอาวุธ – Grip Gun DS
- คลังข้อมูล – ภาพประกอบ x75
เพลงประกอบเกม PRAGMATA ทั้ง 6 เพลง รวมถึงเพลงธีมหลัก “Memories Are You” สามารถฟังได้ก่อนใครตั้งแต่วันนี้ผ่านบริการสตรีมมิ่งเพลงยอดนิยม
PRAGMATA พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, XBox Series X|S และ PC (Steam) และสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้แล้วบน Nintendo Switch 2 โดยมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 24 เมษายน 2026 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
