"Pickmos" เกมจับมอนทรง Palworld ถูกถอดจาก Steam แล้ว!

"Pickmos" (ชื่อเดิม Pickmon) เกมผจญภัยสวมบทบาทจากพัฒนาโดยทีมพัฒนาอิสระ PocketGame ที่โดนวิจารณ์อย่างหนักว่าลอกเลียนแบบระบบการเล่นและตัวละครจากหลากหลายเกม ล่าสุดถูกถอดออกจากหน้าร้านค้าบน Steam แล้ว
"Pickmos" เป็นเกมผจญภัยเอาชีวิตรอดแบบ Open-World ที่ผสมผสานองค์ประกอบการสะสมมอนสเตอร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่า Pickmon ซึ่งผู้เล่นสามารถจับได้โดยใช้การ์ด Pickmon แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะที่ผู้เล่นสามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งในการสำรวจและการต่อสู้
นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในชื่อ "Pickmon" พร้อมปล่อยวิดีโอโปรโมทก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เล่นจำนวนมากที่ตั้งคำถามถึงความคล้ายคลึงกับ Pokemon และ Palworld โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาพกราฟิก การออกแบบตัวละคร และรูปแบบการเล่น นอกจากนี้ยังมีศิลปินแฟนอาร์ตของ Pokemon ที่ออกมากล่าวว่าผลงานต้นฉบับของเขาถูกทีมพัฒนาเกม Pickmos นำไปใช้ในเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย
หลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เล่นและศิลปินแฟนอาร์ตจำนวนมาก ทีมพัฒนาจึงประกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายนว่าเกมจะเปลี่ยนชื่อเป็น "Pickmos" โดยอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นและสอดคล้องกับโลกทัศน์ของเกม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ช่วยลดกระแสวิจารณ์และความสงสัยที่มีต่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของทีมพัฒนา
วันนี้ ผู้เล่นบางส่วนพบว่าหน้าเพจเกม "Pickmos" บน Steam หายไป ทำให้เกิดการถกเถียงถึงสาเหตุของการถูกลบออกไป เพื่อคลายความสงสัยของผู้เล่น Networkgo ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเกม "Pickmos" ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกมของทีม PocketGame อย่างเป็นทางการ โดยจะคอยติดตามความคืบหน้าของทีมพัฒนาจากมุมมองของผู้เล่น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของเกมจะดีขึ้นและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น พร้อมขอบคุณผู้เล่นสำหรับการสนับสนุนที่ผ่านมา
จากแถลงการณ์ของ Networkgo เป็นที่ชัดเจนว่าเกม "Pickmos" ยังไม่ถูกยกเลิกการพัฒนา แต่องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ชวนให้สงสัยว่าเป็นแค่แรงบันดาลใจหรือการลอกเลียนแบบจะยังมีอยู่ในเกมหรือไม่ ต้องรอติดตามต่อไป
