"Call of Duty" ประกาศสร้างภาพยนตร์ พร้อมฉายปี 2028

Paramount Pictures ประกาศอย่างเป็นทางการในงาน CinemaCon 2026 ว่าภาพยนตร์คนแสดงดัดแปลงจากเกมยิงยอดนิยม "Call of Duty" จะเข้าฉายในอเมริกาเหนือ วันที่ 30 มิถุนายน 2028
"Call of Duty" ฉบับภาพยนตร์จะเขียนบทโดย เทย์เลอร์ เชอริแดน นักเขียนและนักแสดงชาวอเมริกัน ผู้มีชื่อเสียงจาก "Yellowstone" และ "Special Ops: Lioness" ร่วมกับ ปีเตอร์ เบิร์ก ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง "Friday Night Lights" และ "Patriots Day"
ในวิดีโอที่เผยแพร่ในงาน CinemaCon ปีเตอร์ เบิร์ก กล่าวว่า เขาและเทย์เลอร์กำลังพัฒนาตัวละครทหารชั้นยอดที่จะเป็นตัวดำเนินเรื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเน้นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อันน่าทึ่งของปฏิบัติการอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื้อเรื่องและนักแสดงของภาพยนตร์ "Call of Duty" ฉบับคนแสดงยังไม่มีการเปิดเผย และรายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*