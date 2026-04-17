xs
xsm
sm
md
lg

VALORANT จัดงานมหาสงกรานต์ สาดความมันส์กลางสยามสแควร์!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Riot Games ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ จัดงาน VALORANT Maha Songkran 2026 เนรมิตสยามสแควร์ ซอย 2 ให้กลายเป็นพื้นที่สาดความสุขของเหล่าวัยรุ่นวาโล ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายนที่ผ่านมา ตอกย้ำการสร้างประสบการณ์แบบ Localization ที่ดีที่สุดเพื่อแฟนเกมชาวไทย

ไฮไลต์ภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เตรียมมาเสิร์ฟแฟนชาวไทยโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยเซอร์ไพรส์จากสองหนุ่ม T-POP สุดฮ็อตอย่าง HEART และ JUNGT จากวง BUS because of you i shine ที่ขอวางไมค์ชั่วคราว เพื่อมาคลิกเมาส์โชว์สกิลใน 2v2 Showmatch สุดเดือด ปะทะกับโปรเพลเยอร์ตัวท็อปอย่าง SuperBusS และ BOOMBURAPA จากทีม FULL SENSE ที่เรียกเสียงเชียร์จากเหล่าวัยรุ่นวาโลและชาวบีอัสแบบกระหึ่มงาน

นอกจากแมตช์หยุดโลกแล้ว แฟน ๆ ยังได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดมันส์ ในโซนกิจกรรมที่ยกเอาภารกิจจากในเกมแมปมาไว้ใจกลางสยามสแควร์ ไม่ว่าจะเป็น การกู้ Spike (Spike or Splash) ที่ผู้เล่นต้องเลือกว่าจะ ‘ปัง’ หรือจะ ‘เปียก’ โดยมีเพียงความเร็วและความแม่นยำเท่านั้นที่เป็นตัวตัดสิน พร้อมร่วม Snap & Share กับ M-PULSE THUMPER Photo Spot ที่ให้แฟน ๆ ได้สวมบทเป็น Miks พร้อมแชะภาพแล้วแชร์ผ่านแฮชแท็ก #VALORANTMahasongkran2026 เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดลิมิเต็ด ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากันน้ำ พวงกุญแจ แทททูสติกเกอร์ รวมไปถึงแผ่นรองเมาส์ลาย Player Car สงกรานต์ งานนี้เรียกได้ว่าแจกหนักจัดเต็มตลอดทั้งงาน พิเศษ เฉพาะแฟนวาโลไทยเท่านั้น

ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมไฮไลต์อย่าง Watch Party ที่รวมพลังวัยรุ่นวาโลมาร่วมส่งใจเชียร์ทีมไทยอย่าง FULL SENSE ในการชิงตั๋วไป Masters London ท่ามกลางบรรยากาศคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นและเหนียวแน่น โดยแฟน ๆ ทุกคนที่ร่วมเชียร์นอกจากจะได้โอกาสกระทบไหล่โปรเพลเยอร์คนโปรดแล้ว ยังได้รับของขวัญสุดพรีเมียมเป็น พัด และ สติกเกอร์ ลิขสิทธิ์แท้จาก FULL SENSE อีกด้วย ก่อนที่ศึกครั้งนี้ FULL SENSE จะสามารถคว้าชัยเหนือ ZETA DEVISION ไปได้ 2-0 แผนที่ เรียกเสียงเฮจากแฟน ๆ ลั่นสยามสแควร์

นอกจากนี้ Riot Games ยังขนกิจกรรมมาให้แฟน ๆ ร่วมสนุกกันอย่างจุใจ พร้อมลุ้นรับของรางวัลแบบจุก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประลองไหวพริบกับเกม เปิดแผ่นป้ายทายชื่อเอเจนท์ พร้อมท้าทายประสาทสัมผัสกับกิจกรรม ปิดตาคลำไอเทมปริศนา ส่วนใครที่เป็นสายซุ่มก็ไม่พลาดพิสูจน์ฝีมือกับ ซุ้มยิงเป้าปืนฉีดน้ำ ส่องกันให้ชัดว่าใครโปรจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลต์สุดฮ็อต สำหรับคนที่อยากโชว์สกิลดับร้อน Riot Games ก็เปิดเวที 1v1 Showdown ให้ขึ้นมาวัดกันแบบตัวต่อตัว งานนี้ แฟนวาโลได้เก็บคิลแบบเน้น ๆ เดือด ๆ พร้อมปลุกพลังเลือดนักสู้วาโลไทยให้พลุ่งพล่านตลอดสงกรานต์!

สำหรับผู้ที่พลาดอีเวนต์ออฟไลน์ ยังสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญ FTW (For The Win) Web Event ผ่านทาง riot.com/mahasongkran เพื่อร่วมรับของรางวัลสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Player Card ดีไซน์เอ็กซ์คลูซีฟที่รวมตัวเหล่าเอเจนท์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาสนุกกับเทศกาลสงกรานต์สาดน้ำชุ่มฉ่ำ พร้อมลุ้นรับแผ่นรองเมาส์ลายลิมิเต็ดอิดิชั่น หากสามารถไต่แรงค์จนติด Top 10 ภายในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เท่านั้น วัยรุ่นวาโลบอกเลยว่าห้ามพลาด!

HEART และ JUNGT วง BUS ร่วมกิจกรรมกู้ Spike (Spike or Splash) ในงาน VALORANT Maha Songkran 2026

กิจกรรม Showmatch สุดมันส์ระหว่าง HEART และ JUNGT พร้อมด้วย SuperBusS และ BOOMBURAPA โปรเพลเยอร์ชื่อดังจาก FULL SENSE

แฟน VALORANT พร้อมด้วยแฟนคลับวง BUS เข้าร่วมกิจกรรม VALORANT Maha Songkran 2026 กันอย่างอบอุ่น

บรรยากาศหลังจบกิจกรรม Watch Party ที่รวมตัวเหล่าเกมเมอร์มาร่วมเชียร์ทีม FULL SENSE กับ HEART และ JUNGT แบบสด ๆ ในบรรยากาศสุดชุ่มฉ่ำ

HEART และ JUNGT ร่วมถ่ายรูปกับเหล่า Cosplayers

HEART และ JUNGT ถ่ายรูปร่วมกับทีม FULL SENSE
+2