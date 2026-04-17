VALORANT จัดงานมหาสงกรานต์ สาดความมันส์กลางสยามสแควร์!

Riot Games ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ จัดงาน VALORANT Maha Songkran 2026 เนรมิตสยามสแควร์ ซอย 2 ให้กลายเป็นพื้นที่สาดความสุขของเหล่าวัยรุ่นวาโล ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายนที่ผ่านมา ตอกย้ำการสร้างประสบการณ์แบบ Localization ที่ดีที่สุดเพื่อแฟนเกมชาวไทย
ไฮไลต์ภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เตรียมมาเสิร์ฟแฟนชาวไทยโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยเซอร์ไพรส์จากสองหนุ่ม T-POP สุดฮ็อตอย่าง HEART และ JUNGT จากวง BUS because of you i shine ที่ขอวางไมค์ชั่วคราว เพื่อมาคลิกเมาส์โชว์สกิลใน 2v2 Showmatch สุดเดือด ปะทะกับโปรเพลเยอร์ตัวท็อปอย่าง SuperBusS และ BOOMBURAPA จากทีม FULL SENSE ที่เรียกเสียงเชียร์จากเหล่าวัยรุ่นวาโลและชาวบีอัสแบบกระหึ่มงาน
นอกจากแมตช์หยุดโลกแล้ว แฟน ๆ ยังได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดมันส์ ในโซนกิจกรรมที่ยกเอาภารกิจจากในเกมแมปมาไว้ใจกลางสยามสแควร์ ไม่ว่าจะเป็น การกู้ Spike (Spike or Splash) ที่ผู้เล่นต้องเลือกว่าจะ ‘ปัง’ หรือจะ ‘เปียก’ โดยมีเพียงความเร็วและความแม่นยำเท่านั้นที่เป็นตัวตัดสิน พร้อมร่วม Snap & Share กับ M-PULSE THUMPER Photo Spot ที่ให้แฟน ๆ ได้สวมบทเป็น Miks พร้อมแชะภาพแล้วแชร์ผ่านแฮชแท็ก #VALORANTMahasongkran2026 เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดลิมิเต็ด ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากันน้ำ พวงกุญแจ แทททูสติกเกอร์ รวมไปถึงแผ่นรองเมาส์ลาย Player Car สงกรานต์ งานนี้เรียกได้ว่าแจกหนักจัดเต็มตลอดทั้งงาน พิเศษ เฉพาะแฟนวาโลไทยเท่านั้น
ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมไฮไลต์อย่าง Watch Party ที่รวมพลังวัยรุ่นวาโลมาร่วมส่งใจเชียร์ทีมไทยอย่าง FULL SENSE ในการชิงตั๋วไป Masters London ท่ามกลางบรรยากาศคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นและเหนียวแน่น โดยแฟน ๆ ทุกคนที่ร่วมเชียร์นอกจากจะได้โอกาสกระทบไหล่โปรเพลเยอร์คนโปรดแล้ว ยังได้รับของขวัญสุดพรีเมียมเป็น พัด และ สติกเกอร์ ลิขสิทธิ์แท้จาก FULL SENSE อีกด้วย ก่อนที่ศึกครั้งนี้ FULL SENSE จะสามารถคว้าชัยเหนือ ZETA DEVISION ไปได้ 2-0 แผนที่ เรียกเสียงเฮจากแฟน ๆ ลั่นสยามสแควร์
นอกจากนี้ Riot Games ยังขนกิจกรรมมาให้แฟน ๆ ร่วมสนุกกันอย่างจุใจ พร้อมลุ้นรับของรางวัลแบบจุก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประลองไหวพริบกับเกม เปิดแผ่นป้ายทายชื่อเอเจนท์ พร้อมท้าทายประสาทสัมผัสกับกิจกรรม ปิดตาคลำไอเทมปริศนา ส่วนใครที่เป็นสายซุ่มก็ไม่พลาดพิสูจน์ฝีมือกับ ซุ้มยิงเป้าปืนฉีดน้ำ ส่องกันให้ชัดว่าใครโปรจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลต์สุดฮ็อต สำหรับคนที่อยากโชว์สกิลดับร้อน Riot Games ก็เปิดเวที 1v1 Showdown ให้ขึ้นมาวัดกันแบบตัวต่อตัว งานนี้ แฟนวาโลได้เก็บคิลแบบเน้น ๆ เดือด ๆ พร้อมปลุกพลังเลือดนักสู้วาโลไทยให้พลุ่งพล่านตลอดสงกรานต์!
สำหรับผู้ที่พลาดอีเวนต์ออฟไลน์ ยังสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญ FTW (For The Win) Web Event ผ่านทาง riot.com/mahasongkran เพื่อร่วมรับของรางวัลสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Player Card ดีไซน์เอ็กซ์คลูซีฟที่รวมตัวเหล่าเอเจนท์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาสนุกกับเทศกาลสงกรานต์สาดน้ำชุ่มฉ่ำ พร้อมลุ้นรับแผ่นรองเมาส์ลายลิมิเต็ดอิดิชั่น หากสามารถไต่แรงค์จนติด Top 10 ภายในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เท่านั้น วัยรุ่นวาโลบอกเลยว่าห้ามพลาด!
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*