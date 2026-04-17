ข้อมูลแรก! "Metro 2039" ภาคใหม่เกมยิง นรกชั้นใต้ดิน

ภาคหลักลำดับที่สี่ในแฟรนไชส์ชูตติ้งสยองขวัญสั่นประสาท ซึ่งจะนำพาผู้เล่นหวนคืนสู่กรุงมอสโกยุคหลังวันสิ้นโลกอีกครั้งในฐานะตัวละครเอกหน้าใหม่ กับเรื่องราวที่ดาร์คหม่นหมองยิ่งกว่าเดิม
ในช่วง Xbox First Look Program ล่าสุด ทางสตูดิโอ 4A Games ได้ออกมาประกาศเผยโฉมอย่างเป็นทางการสำหรับ Metro 2039 ผลงานเกมยิงเอาชีวิตรอดมุมมองบุคคลที่หนึ่งภาคหลักภาคใหม่ในรอบ 7 ปีของแฟรนไชส์ ที่ได้คุณ "ดมิทรี กลูคอฟสกี" (Dmitry Glukhovsky) นักประพันธ์คนเดิมกลับมามีส่วนร่วมรังสรรค์เหมือนเช่นเคย
เมโทรภาคใหม่นี้จะยังคงนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในระบบขนส่งรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกเหมือนภาคก่อนๆ จากการที่พื้นผิวด้านบนถูกปนเปื้อนไปด้วยกัมมันตภาพรังสีอันเป็นผลพวงจากมหาสงครามนิวเคลียร์ จึงทำให้เหล่ามนุษย์ผู้เหลือรอดต้องอพยพพากันไปอาศัยหลบภัยและใช้ชีวิตกันอย่างหลบๆซ่อนๆอยู่ชั้นใต้ดิน
สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ ครั้งนี้ผู้เล่นจะไม่ได้สวมบทบาทเป็นพระเอกหน้าเก่าที่อยู่มานานอย่าง Artyom อีกต่อไป แต่จะสวมวิญญาณเป็นตัวละครเอกหน้าใหม่ที่ใครๆต่างเรียกเขาว่า The Stranger ตัวละครที่มาพร้อมเสียงพากย์แบบฟูลวอยซ์ผู้มีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับเผ่าพันธุ์แห่งความมืด Dark Ones ที่พยายามยึดครองร่างของเขา เลยทำให้ภาคนี้ดูดาร์คมีความหลอนเชิงจิตวิทยามากกว่าเกมเมโทรภาคไหนๆ
เกม "Metro 2039" จะถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยี 4A Engine เวอร์ชันก้าวล้ำที่สุดของทีมงาน 4A Games พร้อมกับเนื้อหาที่มุ่งเน้นหนักในเรื่องของสงคราม การตัดสินใจ และผลกระทบที่ตามมา เพื่อสะท้อนสิ่งที่ทาง กลูคอฟสกี ได้เผชิญกับตัวเองจากเหตุการณ์บุกรุกรานยูเครนในโลกความเป็นจริง จนเป็นเหตุให้ผู้เขียนชาวรัสเซียที่มีแนวคิดต่อต้านสงครามรายนี้ต้องหลบลี้หนีภัยออกมาจากดินแดนบ้านเกิด
โดยตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายลงให้เล่นทั้งบนแพลตฟอร์ม Xbox Series X|S, PlayStation 5 รวมถึง PC ในช่วงฤดูหนาวปลายปี 2026
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamespot
