"Cyber Formula" เปิดตัวอนิเมะภาคต่อและเกมฉลองครบรอบ 35 ปี!

Bandai Namco ฉลองครบรอบ 35 ปีของซีรีส์ "Cyber Formula" ประกาศสร้างอนิเมะตอนสั้นต่อจากภาค SIN พร้อมปล่อยคลิปรำลึกถึง OVA ทั้งสี่ภาค และเปิดเว็บไซต์พิเศษสำหรับเกมใหม่ที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้
"Future GPX Cyber Formula Sin" เป็นซีรีส์อนิเมะ OVA ที่ผลิตระหว่างเดือนธันวาคม 1998 ถึงเดือนมีนาคม 2000 มีทั้งหมดห้าตอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ประกาศภาคต่อโดยตรงของ SIN ซึ่งเป็นอนิเมะตอนสั้น พร้อมเปิดเผยภาพร่างของยานพาหนะใหม่ "Zenith ASURADA AKF-S0/G" ที่ออกแบบโดย Shoji Kawamori (ผู้ออกแบบหุ่น Aquarion)
เกี่ยวกับอนิเมะสั้นเรื่องนี้ มิตสึโอะ ฟุกุดะ ผู้กำกับซีรีส์กล่าวว่า "อนิเมะเรื่องนี้เป็นตอนสั้นความยาวประมาณ 6 นาที แต่ในตอนสั้นนี้ได้ย่อเรื่องราวของ Cyber Formula เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโลก ด้วยความเข้มข้นและรวดเร็วของงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้ภายในเวลาที่จำกัด" นอกจากนี้ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยังเน้นย้ำว่าอนิเมชั่นเรื่องนี้จะไม่ใช้แอนิเมชั่น CG แต่จะสร้างขึ้นจากภาพวาดด้วยมือทั้งหมด
สำหรับภาพวิชวลฉลองครบรอบ 35 ปีของซีรีส์ Cyber Formula เป็นผลงานของทาคาฮิโร โยชิมัตสึ นักออกแบบตัวละครจาก Cyber Formula 11 และ Cyber Formula ZERO เป็นภาพวิชวลที่สร้างขึ้นใหม่โดยอิงจากตัวละครอย่าง 'คาซามิ' จากอนิเมะทีวี นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยวิดีโอโปรโมชั่นสุดคลาสสิกที่รวบรวม OVA ทั้งสี่ภาค ได้แก่ Cyber Formula 11, Cyber Formula ZERO, Cyber Formula SAGA และ Cyber Formula SIN ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่ฉากคลาสสิกผ่านบทเพลง "UNLIMITED FIRE" ขับร้องโดยอากิ มิโกะ
นอกจากนี้ ยังมีการประกาศพัฒนาเกมใหม่ล่าสุดในชื่อ "Cyber Formula Spral" เป็นเกมที่จะผสมผสานความเร็วและเนื้อเรื่องเข้าด้วยกัน เขียนบทโดยมิตสึโอะ ฟุกุดะ โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://spiral.project-ynp.com/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*