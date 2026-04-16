"Dread Neighbor" เกมเพื่อนบ้านสยอง ปล่อยเดโมแล้ว!

Ghostcase ทีมพัฒนาผู้สร้าง Dread Flats เตรียมปล่อยเกมสยองขวัญแนวจิตวิทยาตัวใหม่ "Dread Neighbor" ที่ผู้เล่นจะต้องเอาตัวรอดจากเพื่อนบ้านโรคจิต และสายตาปริศนาที่จ้องมองจากทุกหนแห่ง พร้อมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้ว
"Dread Neighbor" เป็นเกมสยองขวัญเชิงจิตวิทยามุมมองบุคคลที่หนึ่ง ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นหญิงสาวที่อาศัยอยู่คนเดียว เธอได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าราคาถูกแต่เงียบผิดปกติเพื่อประหยัดเงิน ทางเดินแคบ ๆ แสงสลัว มุมห้องที่ชื้นแฉะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ เธอสามารถมองเห็น "สิ่งผิดปกติ" ที่คนอื่นมองไม่เห็น และที่นี่… มีดวงตามากมายที่ซ่อนตัวอยู่ในห้อง คอยจับตามองเธออยู่
ทีมพัฒนาเกมระบุว่าเรื่องราวนี้อิงจากเหตุการณ์จริง และใช้การเล่าเรื่องจากหลายมุมมองเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สบายใจและความกดดันที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่คนเดียวในเมือง พื้นที่อยู่อาศัยที่คุ้นเคยจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามสายตาและการเพิกเฉยของผู้เล่น กิจวัตรประจำวันที่ดูเหมือนธรรมดาจะค่อย ๆ ถูกกัดเซาะโดยพลังลึกลับบางอย่างโดยที่ผู้เล่นไม่รู้ตัว เมื่อความผิดปกติเริ่มแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยกลายเป็นสิ่งแปลกใหม่ เมื่อห้องในยามค่ำคืนดูมืดมิดยิ่งกว่าความมืด... ผู้เล่นจะค่อย ๆ ตระหนักได้ว่าความรู้สึกหดหู่จะไม่มีทางหายไป ไม่ว่าจะพยายามหนีอย่างไร ความมืดจะคอยตามติดอยู่เสมอ
"Dread Neighbor" จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเดโมมาทดลองเล่นได้บน Steam ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ X: @Ghostcasestudio
