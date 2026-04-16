MONGIL: STAR DIVE เปิดให้บริการแล้วทั้งบนมือถือและพีซี!

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงชั้นนำ ประกาศเปิดให้บริการเกมแอ็กชัน RPG เทมมิ่งมอนสเตอร์ใหม่อย่าง "MONGIL: STAR DIVE" ทั้งบนแพลตฟอร์มพีซีและมือถือแล้วทั่วโลก
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเวอร์ชันมือถือได้ผ่าน Google Play Store และ Apple App Store สำหรับเวอร์ชันพีซี เกมมีการวางจำหน่ายผ่าน Epic Games Store และเว็บไซต์ทางการผ่านเน็ตมาร์เบิ้ลลันเชอร์
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวทั่วโลก เน็ตมาร์เบิ้ลได้จัดชุดกิจกรรมภายในเกมที่เกี่ยวข้องกับการจับมอนสเตอร์, การต่อสู้บอส, ภารกิจค่าหัว, ท้าทายรอยแยกมิติ, และอีกมากมาย สำหรับผู้เล่นที่ทำภารกิจชุดกิจกรรมเหล่านี้สำเร็จจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ‘เข็มทิศแห่งคำสัญญา’, ‘หินเลื่อนขั้นประกายทองพิเศษ’ และ ‘กล่องมอนสเตอร์ลิ่ง’
หลังจากเปิดตัว เอสเดจะเป็นตัวละครแรกในกิจกรรมอัญเชิญตัวละคร โดยเธอเป็นหนึ่งในตัวละครยอดนิยมที่มาในภาพลักษณ์เมดในจักรวาล MONGIL: STAR DIVE กิจกรรมมากมายภายในเกมจะมอบรางวัลมากมาย อาทิ พื้นหลังโปรไฟล์และไอเทมสนับสนุนการพัฒนา
MONGIL: STAR DIVE เป็นเกมภาคต่อที่หลายคนรอคอยของเกมมือถือแนว Collectible RPG สุดฮิตอย่าง Monster Taming ที่วางจำหน่ายในปี 2013 เกมนี้สร้างขึ้นด้วยพลัง Unreal Engine 5 ส่งมอบการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ ควบคู่ไปกับการต่อสู้แอ็กชันแบบเรียลไทม์สุดเข้มข้นที่เน้นระบบแท็กทีมสามตัวละคร ระบบ ‘คอลเล็กชันมอนสเตอร์ลิ่ง’ ยังสนับสนุนการจับ, สะสม, และสร้างเหล่ามอนสเตอร์ เพิ่มมิติเชิงกลยุทธ์ให้กับการเล่นเกม
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MONGIL: STAR DIVE ได้ที่เว็บไซต์ทางการ, เพจ Epic Games Store, และช่องทางโซเชียลทางการต่าง ๆ ของเกม
