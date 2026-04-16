"Dragon Quest Smash/Grow" พร้อมโหลดเล่นฟรี 21 เม.ย.

เตรียมพาพวกพ้องออกไปตะลุยดันเจี้ยน ในผลงานเกมดราก้อนเควสต์แบบฉบับโร้กไลต์ที่กำลังจะมาสู่สมาร์ทโฟนในไม่ช้า
Square Enix ออกมาประกาศกำหนดวันเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Dragon Quest Smash/Grow เกมดราก้อนเควสต์ในรูปแบบโร้กไลต์อาร์พีจีแนวตั้งที่เตรียมปล่อยดาวน์โหลดเล่นฟรีพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 21 เมษายนปี 2026 ทั้งบนระบบ iOS และ Android
ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในดันเจี้ยนที่เรียกว่า "รอยแยก" ซึ่งปรากฏขึ้นทั่วดินแดน เพื่อหวังฟื้นฟูความสงบสุขให้กับโลกใบนี้ เราจะได้ออกแอ็คชั่นตะลุยดงฝ่าฝูงมอนสเตอร์ กำจัดพวกมันด้วยท่าโจมตี Coup de Grâce อันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ และพัฒนาตัวละครของคุณด้วยระบบพร (Blessings) ที่จะสุ่มให้มาไม่ซ้ำกันในแต่ละรอบ
ตัวเกมจะมีระบบอาชีพ (Vocations) ให้คุณสร้างปาร์ตี้ในฝันที่รวมหลากหลายทักษะอาชีพเข้าไว้ด้วยกัน คุณสามารถอัปเกรดเพิ่มเลเวล รวมถึงปลดล็อกโหนดเพื่อเสริมความสามารถของแต่ละอาชีพได้ นอกจากนี้ในภารกิจแบบร่วมมือ (Cooperative Quests) คุณยังสามารถผนึกกำลังจับมือกับผู้เล่นออนไลน์อีก 3 คนเพื่อฟันฝ่าบรรลุภารกิจสุดเร้าใจไปด้วยกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
