LEVEL-5 ปล่อยตัวอย่างอาร์พีจี หนุ่มน้อยนักจับผี

เผยเกมเพลย์แรกออกมาแล้ว! สำหรับโปรเจกต์โกสต์คราฟต์อาร์พีจีไอพีใหม่ที่จะมาสืบทอดจิตวิญญาณต่อจาก Yo-kai Watch
ล่าสุดในงานอีเวนท์ LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship ทางบริษัทพัฒนาเกมสัญชาติญี่ปุ่นชื่อดังได้ออกมาโชว์ตัวอย่างคอนเซปต์เกมเพลย์ของ Holy Horror Mansion โปรเจกต์เกมแนวผจญภัยอาร์พีจีผูกมิตรกับเหล่าภูตผีไตเติ้ลใหม่แกะกล่องที่บรรดาแฟนคลับซีรีส์ โยไควอทช์ ตั้งตารอคอยกันมาเนิ่นนานตั้งแต่มันถูกประกาศเปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อปี 2024
สำหรับเนื้อหาคร่าวๆภายในเกมจะกล่าวถึงเรื่องราวสยองขวัญอันสุดอบอุ่นหัวใจของครอบครัวปริศนา เมื่อเด็กหนุ่มฮีโร่ผู้อาศัยอยู่ในแมนชั่นด้านบนตึกอพาร์ทเมนท์ของคุณย่า วันหนึ่งเขาได้บังเอิญพบกับกล้องวิเศษที่ซ่อนอยู่ในห้องปิดตาย และทำให้ได้รู้จักกับผีตนหนึ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล
ในคลิปตัวอย่างเราจะได้เห็นตัวละครวิ่งเล่นสำรวจสภาพแวดล้อมไปพร้อมๆกับคู่หูปีศาจแมวเหมียวสีชมพู หากพบจุดไหนน่าสงสัยก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อดักจับหรือปราบปรามวิญญาณชั่วร้าย โดยที่กราฟิกนั้นถูกออกแบบมาได้สดใสน่ารักเลยทีเดียว
เกม Holy Horror Mansion ณ ปัจจุบันยังไม่มีทั้งกำหนดวันวางจำหน่ายและแพลตฟอร์มที่จะพัฒนาลง เรียกว่าคงอีกยาวไกลกว่าเราจะได้สัมผัสมัน ส่วนเรื่องแผนครอสมีเดียจำพวกสินค้าที่ระลึกและสื่อบันเทิงอื่นๆอย่างอนิเมะนั้นจะมีการเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบทีหลังภายในปี 2026
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
