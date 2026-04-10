"Honkai: Star Rail" ฉลองครบรอบ 3 ปี เปิดตัวอนิเมะผลิตโดย MAPPA

HoYoverse เปิดตัว Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.2 "ด้วยเหตุฉะนี้ มวลชนจึงหัวเราะ" มุ่งหน้าสู่ชัยชนะครั้งสุดท้ายในการแข่งขันเกมจันทร์มายา พร้อมกับ Silver Wolf LV.999 และ Evanescia เตรียมอัปเดตในวันที่ 22 เมษายนนี้
ในขณะเดียวกัน เพื่อฉลองครบรอบ 3 ปีของ Honkai: Star Rail ที่กำลังจะมาถึง ทางเกมจึงได้เตรียมกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมายไว้ เพื่อเชิญผู้เล่นมาร่วมสนุกไปด้วยกัน ในเกมเวอร์ชัน 4.2 กิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบอย่าง "รางวัลฉลอง" จะกลับมาเปิดอีกครั้ง ผู้เล่นสามารถเช็คอินเพื่อรับโอกาสวาร์ปทั้งหมด 20 ครั้ง และสิ่งที่กลับมาพร้อมกันนั้น ยังมีธรรมเนียมเก่าแก่อีกอย่างที่เหล่าผู้เล่นรอคอยมานาน... ในวันครบรอบวันที่ 26 เมษายน ผู้บุกเบิกสามารถเลือกการ์ดอวยพรจากเพื่อนร่วมทางได้หนึ่งใบ และรับของขวัญพิเศษ Stellar Jade ×1600 ซึ่งสิ่งที่น่ากล่าวถึงคือ เซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 3 ปีที่ไม่ควรพลาดอย่างตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด "Huohuo" และ "Robin" จะเข้าสู่ร้าน "รวมจิตผสานดารา" และเช่นเคย ผู้บุกเบิกสามารถใช้จิตสหายทองคำที่ได้รับฟรี 1 ชิ้น เพื่อแลกรับเพื่อนร่วมทางที่ถูกใจในร้านได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ นอกจากการรีเซ็ตรางวัลสองเท่าสำหรับการเติมเงินครั้งแรกประจำปีแล้ว ยังมีไอเทมใหม่ในร้านค้าของขวัญละอองดาว ชุดใหม่ของ Castorice และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายรอให้ผู้เล่นไปสำรวจ! ในช่วงที่เทศกาลฉลองครบรอบกำลังจะมาถึง เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ "ตัวเลือกของ Aha ทำให้ดาวทั้งดวงต้องสั่นสะเทือน" และฝากคำอวยพรของคุณไว้ จะมีโอกาสลุ้นรับรางวัลมากมาย ซึ่งรวมถึง "มงกุฎแห่ง Aha" รถอิตาฉะ Silver Wolf LV.999 ในขณะเดียวกัน ที่เมืองต่างๆ ทั่วโลก เช่น โตเกียว โซล ลอสแอนเจลิส จะทยอยจัดกิจกรรมฉลองทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การทัวร์ตามธีม งานเฉลิมฉลองบนท้องถนน กิจกรรมป๊อปอัป คอลแลบแบรนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://hoyo.link/GXrf0ZdtR
ในเนื้อเรื่องหลักของเวอร์ชัน 4.2 หลังจากมีการประกาศอัปเกรดรางวัลของเกมจันทร์มายาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยผู้ชนะจะได้กลายเป็นเทพดาราปิติสุขอย่างถาวร สถานการณ์ของเกมก็เริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บุกเบิกที่เป็นศูนย์กลางของความดุเดือดนั้น ย่อมถูกจับตามองและเฝ้าระวังจากกลุ่มอิทธิพลต่างๆ เป็นธรรมดา ในขณะเดียวกันนั้นเอง Fulwish ผู้นำของสมาคมวิจัยรอยยิ้มแสนสุข และผู้ทรงอิทธิพลด้านสื่อท้องถิ่น ก็ได้เชิญผู้วิงวอนทุกคนไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ Fulwish อย่างเมืองห้วงสมุทร อันเป็นสถานที่พักผ่อนที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์แสนสดชื่นและสภาพอากาศที่น่ารื่นรมย์ ที่นี่ Fulwish จะจัดโชว์ดีเบตทางทีวีให้กับสาธารณชนทั่วทั้งแดนสุขาวดี เพื่อถกเถียงว่า "เกมจันทร์มายาจะนำพาอนาคตแบบใดมาสู่โลกใบนี้"
สำหรับผู้บุกเบิกแล้ว "การสร้างความลำบากใจอย่างเปิดเผย" ในครั้งนี้ถือเป็นแผนการที่ยากจะปฏิเสธอย่างไม่ต้องสงสัย และภายใต้ฉากหน้าของการดีเบตก็ยังมีกับดักและอุบายต่างๆ ซ่อนอยู่อีกมากมาย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ Fulwish ที่เชี่ยวชาญด้านการล่อลวงจิตใจและปลุกปั่นกระแสสังคม ผู้บุกเบิกจะสามารถหลบเลี่ยงการกลั่นแกล้งทั้งหมดได้อย่างราบรื่น เพื่อรับพลังปรารถนาเพิ่มขึ้น และคลี่คลายวิกฤตที่ซ่อนอยู่ได้หรือไม่? ส่วนอีกด้านหนึ่ง Silver Wolf และ Pearl ซึ่งต่างก็เป็นผู้วิงวอนเหมือนกัน ได้บรรลุข้อตกลงลึกลับร่วมกัน ซึ่งอาจกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์การต่อสู้ได้
ภายใต้การแข่งขันที่ดุเดือดนี้ ตัวละครใหม่ 5 ดาวทั้งคู่อย่าง Silver Wolf LV.999 และ Evanescia ก็จะเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการ พร้อมกลายเป็นสหายคนสำคัญในการพลิกสถานการณ์ของผู้บุกเบิก อันดับแรก Silver Wolf ที่ผู้เล่นคุ้นเคยกันดีจะปรากฏตัวในร่างใหม่ เธอในฐานะสมาชิกของนักล่า Stellaron ที่อยู่เคียงข้างผู้เล่นมาเป็นเวลานาน เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของทุกคนเป็นอย่างดี ถ้าจะหาคนที่ชอบเล่นเกมที่สุดในจักรวาลแห่งนี้ Silver Wolf คงเป็นที่หนึ่งไม่มีใครเกิน หากมองจักรวาลอันกว้างใหญ่เป็นเกมที่ต้องอัปเลเวล และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง "Silver Wolf LV.999" ก็คือรูปลักษณ์ของเธอหลังจากเลื่อนขั้นถึงเลเวล 999 และกลายเป็น "เพลย์เยอร์ขั้นเทพ" แฮ็กเกอร์จาก Punklorde คนนี้ยังเป็น Emanator แห่งปิติสุขคนแรกที่ก้าวขึ้นสู่เวทีเกมจันทร์มายาด้วย Silver Wolf LV.999 เป็นตัวละคร 5 ดาว Path ปิติสุข ประเภทจินตภาพ ในการต่อสู้ เธอสามารถสะสม "คะแนนลับ" เพื่อเปิดใช้งานตลับประจำตัว และเข้าสู่สถานะ "เพลย์เยอร์ขั้นเทพ" ได้ ในขณะนั้น Silver Wolf จะดึงทั้งเพื่อนร่วมทีมและศัตรูเข้าสู่เขตแดนเกมของเธอ และจะเปิดใช้งาน "Bonus Stage" เมื่อเริ่มเทิร์นของตัวเอง ซึ่งใน "Bonus Stage" นี้ เธอจะใช้ตลับมาสร้างไอเทมในเกมต่างๆ ไม่เพียงแต่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การต่อสู้เท่านั้น แต่ยังสามารถแบ่งปันไอเทมที่แข็งแกร่งให้กับเพื่อนร่วมทีม เพื่อพลิกสถานการณ์ได้ด้วย เมื่อถึง "ช่วงเวลา Aha" Silver Wolf จะยิงปืนใหญ่เลเซอร์ระดับทำลายล้างโลกเกมใส่ศัตรูทั้งหมด แล้วสร้าง DMG อย่างรุนแรง นอกจากนี้ แฮ็กเกอร์จาก Punklorde คนนี้ยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือเมื่อเพื่อนร่วมทีมถูกศัตรูควบคุม แม้เธอจะไม่ได้อยู่ในทีม แต่เธอก็จะแฮ็กเข้าไปในสนามรบ พร้อมมอบการป้องกันการควบคุมให้กับฝ่ายตัวเองระยะเวลาหนึ่ง เพื่อปกป้องการต่อสู้ในแต่ละครั้งของทีมด้วยวิธีแบบตัวเอง
อันดับต่อมาคือ Evanescia ตั้งแต่เกมจันทร์มายาเริ่มขึ้น เด็กสาวลึกลับคนนี้ก็เฝ้าติดตามความคืบหน้าของมันด้วยฐานะผู้สังเกตการณ์มาโดยตลอด อันที่จริงแล้ว Evanescia ในฐานะ "ผู้สังเกตการณ์รับเชิญ" เคยเข้าร่วมเกมจันทร์มายามามากกว่า 1 ครั้ง ด้วยเหตุนี้ ผู้เล่นที่เคยเข้าร่วมหลายรอบคนนี้ จึงได้เห็นผู้เข้าแข่งขันมากมายที่ต่อสู้กันเพื่อชิงพลังปรารถนา และเคยได้ประจักษ์ผู้คนนับไม่ถ้วนปะทะฟาดฟันกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อฉวยชิงพลังของเทพดารา เมื่อเทียบกับความตั้งตารอว่า ใครจะได้เป็นผู้ชนะคนสุดท้ายของเกมจันทร์มายาแล้ว เธอให้ความสำคัญกับ "ตัวเอก" ที่ตัวเองถูกตาต้องใจมากกว่า หรือก็คือการโชว์ฝีมือของผู้บุกเบิกนี่เอง ส่วนในเรื่องราวบทใหม่นี้ ความลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของ Evanescia ก็จะค่อยๆ เผยออกมาด้วยเช่นกัน Evanescia เป็นตัวละคร 5 ดาว Path ปิติสุข ประเภทกายภาพ ในระหว่างการต่อสู้ Evanescia สามารถสะสม "เจ๋งแจ๋ว" อย่างต่อเนื่องได้ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานของตัวเอง การช่วยชาร์จพลังจากเพื่อนร่วมทีม หรือเมื่อค่า "เจ๋งแจ๋ว" ของเพื่อนร่วมทีมเปลี่ยนไปก็ตาม เธอก็จะได้รับเจ๋งแจ๋วต่อไป และทุกครั้งที่ Evanescia ได้รับ "เจ๋งแจ๋ว" เธอจะฟื้นฟูพลังงานในเวลาเดียวกันด้วย ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรักษาจังหวะการโจมตีของตัวเองเอาไว้ได้ เมื่อสะสม "เจ๋งแจ๋ว" เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ DMG ของ Evanesciaก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และทุกครั้งที่สะสมจนถึงจำนวนที่กำหนด จะทำให้เกิดการโจมตีของ "อาจารย์จิ้งจอก" เพิ่มเติมหนึ่งครั้ง ซึ่งจะสร้าง DMG แก่ศัตรูทั้งหมดและฟื้นฟูพลังงานให้กับ Evanescia โดยสกิลปิติสุขของเธอจะสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมด นอกจากความเท่ในตอนโจมตีแล้ว เธอจะเสริมดาเมจให้กับทีมไปอีกขั้นด้วย
นอกเหนือจากตัวละครใหม่ทั้งสองตัวที่หลายคนตั้งตารอแล้ว ผู้บุกเบิก Path ปิติสุขก็จะเข้าร่วมทีมในเวอร์ชัน 4.2 ด้วยเช่นกัน และแท่งไฟซึ่งเป็นอาวุธชิ้นใหม่ของผู้บุกเบิก Path ปิติสุข ก็มีวิธีใช้งานที่หลากหลายมากเช่นกัน เมื่อปล่อยสกิลต่อสู้ แท่งไฟจะกลายเป็นดาบเลเซอร์ ผู้บุกเบิกจะสร้าง DMG แก่ศัตรูทั้งหมด พร้อมทั้งได้รับ "เจ๋งแจ๋ว" ไม่เพียงเท่านั้น แท่งไฟยังสามารถเปลี่ยนเป็นกระบองสองท่อน เพื่อปลดปล่อยการโจมตีอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องใส่ศัตรูโดยรอบ และสร้าง DMG หลายครั้ง นอกจากนี้ มันยังสามารถนำมาใช้เชียร์และให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วย เมื่อปล่อยท่าไม้ตาย ผู้บุกเบิกสามารถเลือกเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนเพื่อเชียร์ ทำให้เพื่อนร่วมทีมคนดังกล่าวได้รับ "เจ๋งแจ๋ว" ไปพร้อมกับปล่อยสกิลปิติสุขในทันที ซึ่งจะนำประสบการณ์การต่อสู้ที่ครึกครื้นมากยิ่งขึ้นมาให้
นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งแรกของเวอร์ชัน 4.2 ยังจะเปิดกิจกรรมการวาร์ปพิเศษ ตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด "ดอกดาห์เลีย" "Castorice" และ "Firefly" จะกลับมาอีกครั้ง ส่วนในกิจกรรมการวาร์ปช่วงครึ่งหลัง ตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด "Tribbie" "Sunday" และ "Feixiao" ก็จะกลับมาอีกครั้งเช่นกัน นอกจากนี้ ตัวละครเก่าทั้ง 4 ตัวอย่าง "Firefly" "Huohuo" "Seele" และ "Welt" จะได้รับการเสริมความแกร่ง โดยพวกเขาทั้งหมดจะยังคงมอบความช่วยเหลือที่ขาดไม่ได้ให้กับการเดินทางบุกเบิกของผู้เล่นต่อไป
สุดท้ายนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีของ "Honkai: Star Rail" กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ก็จะมาพร้อมกับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย ในเวอร์ชัน 4.2 นี้ กิจกรรมใหม่ "โรมมิ่งกาแล็กซี" จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ผู้บุกเบิกสามารถสร้างอาชีพสตรีมเมอร์ระดับท็อป ด้วยการไลฟ์สดโชว์การต่อสู้สุดคูล หลังจากอัปเดตเวอร์ชันใหม่ สงครามเงินตราจะได้รับการอัปเดตครั้งใหญ่ เพื่อมอบตัวเลือกเกมเพลย์ที่หลากหลายมากขึ้นให้กับผู้บุกเบิก รวมถึงศึกดวลพลังกาแล็กซีเวอร์ชัน 2.0 อย่าง "ทอยเต๋าอีกครั้ง! ศึกดวลพลัง!" ก็กำลังจะเปิดตัวอย่างคึกคัก นอกจากเด็คและลูกเต๋าใหม่แล้ว ยังมีเพิ่มโหมดท้าทายแบบทีมใหม่ นอกจากนี้ "ผจญภัยรีโนเวตรถไฟ" "ตะลุยคลังมหัศจรรย์" รวมถึงกิจกรรมหรือฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกมากมายก็จะเปิดตัวเช่นกัน เพื่อช่วยให้เหล่าผู้บุกเบิกได้เพลิดเพลินไปกับความสุขของการฉลองครบรอบ ในช่วงท้ายของโปรแกรมพิเศษครั้งนี้ HoYoverse ได้ร่วมมือกับ MAPPA เปิดตัวโปรเจกต์แอนิเมชันต้นฉบับใหม่ล่าสุด พร้อมเปิดตัว PV คอนเซปต์ "ความตายในยามบ่าย" เป็นครั้งแรก
Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.2 "ด้วยเหตุฉะนี้ มวลชนจึงหัวเราะ" จะอัปเดตในวันที่ 22 เมษายนนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบน PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PlayStation 5 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hsr.hoyoverse.com หรือติดตาม @HonkaiStarRail บน Twitter (หรือ X), Instagram และ Facebook
