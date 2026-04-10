Free Fire เตรียมเปิดศึก FFWS SEA 2026 Spring ชิงบัลลังก์ภูมิภาค เริ่ม 24 เม.ย.นี้

Garena ประกาศเปิดการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายการ Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2026 Spring เตรียมคิกออฟรอบ Knockout Stage 24 เมษายนนี้ ขนทัพ 18 ทีมชั้นนำจากไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนมุ่งสู่รอบชิงชนะเลิศ 30 - 31 พฤษภาคมนี้
การแข่งขัน FFWS SEA 2026 Spring จะประเดิมด้วยการแข่งขันรอบ Knockout Stage ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 18 ทีมจากทั่วภูมิภาค ประกอบไปด้วยทีมจากประเทศไทย (5 ทีม) อินโดนีเซีย (5 ทีม) เวียดนาม (5 ทีม) และมาเลเซีย (3 ทีม) จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อฟาดฟันกันในรอบแบ่งกลุ่ม โดยใช้วิธีการจับสลากแบ่งกลุ่ม (Group Draw) หลังจบรอบ Knockout Stage ทีมที่ได้อันดับสูงสุด 12 ทีมแรกจะได้เข้าสู่รอบ Grand Final ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนาม Military Zone 7 Stadium นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
การแข่งขันรอบ Knockout Stage จะดำเนินเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดย 12 ทีมที่ดีที่สุดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,620,000 บาท) โดยการแข่งขันในรอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่แกร่งที่สุด 12 ทีม เพื่อมุ่งหน้าสู่รอบ Grand Final โดยแบ่งระดับความเข้มข้นออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้:
• สัปดาห์ที่ 1 – 2 (24 เม.ย. – 3 พ.ค.): เปิดสนามด้วยการแข่งขันของทั้ง 18 ทีม เพื่อทำคะแนนจัดอันดับภายในกลุ่มของตนเอง (Group Stage)
• สัปดาห์ที่ 3 (8 – 10 พ.ค.): 12 ทีมที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละกลุ่มจะทำการแข่งขัน โดย 2 ทีมอันดับสูงสุดของแต่ละวันจะผ่านเข้าสู่รอบ Grand Final ทันที (รวมทั้งสิ้น 6 ทีม) ขณะที่ทีมอันดับ 13 – 16 จะสลับกันเข้ามาแข่งขัน
• สัปดาห์ที่ 4 (15 – 17 พ.ค.): ทีมที่เหลือทั้งหมดจะประชันเพื่อแย่งชิง 6 ที่นั่งสุดท้าย ที่จะพาพวกเขาไปสมทบกับ 6 ทีมแรกในรอบ Grand Final
สรุปผลการจับสลากแบ่งกลุ่มรอบ Knockout Stage:
• Group A: HEAVY (เวียดนาม), BURIRAM UNITED ESPORTS (ไทย), GOW ESPORTS (เวียดนาม), BIGETRON BY VITALITY (อินโดนีเซีย), WAG (เวียดนาม), AURORA GAMING (มาเลเซีย)
• Group B: RRQ KAZU (อินโดนีเซีย), MAQNA ESPORTS CLUB (มาเลเซีย), ALL GAMERS GLOBAL (ไทย), P ESPORTS (เวียดนาม), AVIDA x KDC (ไทย), TEAM FLASH (เวียดนาม)
• Group C: TEAM FALCONS (ไทย), EVOS DIVINE (อินโดนีเซีย), ANYONE CAN DREAM (มาเลเซีย), TWISTED MINDS (ไทย), ONIC (อินโดนีเซีย), SHADOW ESPORTS (อินโดนีเซีย)
การแข่งขัน FFWS SEA 2026 Spring ครั้งนี้ทวีความเข้มข้นด้วยการรวมตัวของสุดยอด 18 ทีมระดับแนวหน้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมาชิงชัยในเวทีแห่งศักดิ์ศรีระดับนานาชาติ รวมถึง Buriram United Esports (BRU) แชมป์โลก FFWS 2025 จากประเทศไทย ที่เตรียมลงสนามเพื่อป้องกันแชมป์พิสูจน์ความเป็นที่หนึ่งอีกครั้ง ขณะที่ EVOS Divine แชมป์ Esports World Cup 2025 จากอินโดนีเซีย ก็พร้อมแสดงศักยภาพเหนือชั้นเพื่อล่าชัยชนะในศึกครั้งนี้เช่นเดียวกัน
แฟน ๆ สามารถร่วมสนุกกับการแข่งขันสุดมันส์ตลอดฤดูกาล ที่จะถ่ายทอดศักยภาพของผู้เล่นระดับท็อปของภูมิภาคอย่างเต็มที่ โดย 8 ทีมอันดับสูงสุดจากรอบ Grand Final ของ FFWS SEA 2026 Spring จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขัน Esports World Cup 2026 ร่วมกับ EVOS ในฐานะแชมป์เก่า
Red Bull และ Free Fire สานต่อความร่วมมือปีที่ 2 เสริมแกร่งอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Red Bull Energy Drink ยังคงร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ FFWS SEA อย่างต่อเนื่องในปี 2569 เป็นปีที่สอง ตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับระบบนิเวศอีสปอร์ตของ Free Fire ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างพลังให้กับคอมมูนิตี้ และสนับสนุนการเติบโตของการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค
แฟนเกม Free Fire สามารถรับชมการแข่งขันรอบ Knockout Stage เพื่อร่วมเชียร์ทีมและผู้เล่นดาวเด่นจากประเทศของตนได้ ผ่านการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มสตรีมมิงหลากหลายช่องทาง ได้แก่ YouTube, Facebook และ TikTok โดยมีเสียงพากย์ให้รับชมถึง 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ อินโดนีเซีย มาเลย์ ไทย และเวียดนาม
นอกจากนี้ภายในเกม Free Fire ยังมีกิจกรรมร่วมเชียร์ทีมไทย ได้ไอเทมสุดพิเศษต่าง ๆ มากมาย ให้ผู้เล่นภายในเกมได้ร่วมสนุกไปพร้อมกับการเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งการแข่งขัน FFWS SEA 2026 Spring
กำหนดการถ่ายทอดสด
• รอบ Knockout Stage (24 เมษายน – 17 พฤษภาคม): เวลา 18.00 น.
• รอบ Grand Final (30 – 31 พฤษภาคม): เวลา 14.00 น.
