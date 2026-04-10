"MONGIL: STAR DIVE" พร้อมออกผจญภัยล่ามอนสุดคิ้วท์ 15 เม.ย.นี้

เน็ตมาร์เบิ้ล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเกมแอ็กชัน RPG เทมมิ่งมอนสเตอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง "MONGIL: STAR DIVE" เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา เตรียมออกผจญภัย DIVE สู่โลกแสนลึกลับอันเปล่งประกายพร้อมกันทั่วโลก 15 เมษายนนี้
บรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง พาสื่อมวลชนและอินฟลูฯ ท่องโลกแสนมหัศจรรย์ในธีมเกม MONGIL: STAR DIVE ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างได้รับของที่ระลึกสุดน่ารักมากมายและลองสัมผัสเกมด้วยตัวเองที่โซนทดลองเกม พร้อมพบปะกับเหล่าคอสเพลย์เยอร์ที่แปลงโฉมเป็นตัวละครสุดกล้าหาญจากจักรวาล MONGIL: STAR DIVE อย่างมีนา, โอฟีเลีย, และฟรานซิส ให้ผู้ร่วมงานถ่ายรูปร่วมกัน
สำหรับไฮไลท์ภายในงาน ทางทีม Netmarble Thailand ได้แนะนำเกม MONGIL: STAR DIVE เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทำความรู้จักกับจักรวาลนี้ยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดได้เน้นระบบหลักของเกมอย่าง ‘คอลเล็กชันมอนสเตอร์ลิ่ง’ ซึ่งมุ่งเน้นการจับ รวบรวม และสร้างเหล่ามอนสเตอร์ ระบบการต่อสู้แบบแท็กเรียลไทม์ที่ใช้ตัวละคร 3 ตัว เน้นการควบคุมที่ใช้งานง่ายและต่อสู้ที่รวดเร็ว การควบคุมด้วยตนเองช่วยเพิ่มการตอบสนอง
หลังจากการเปิดตัว เอสเดจะเป็นตัวละครแรกในกิจกรรมเรียกตัวละคร โดยเธอเป็นหนึ่งในตัวละครยอดนิยมที่มาในภาพลักษณ์เมดในจักรวาล MONGIL: STAR DIVE กิจกรรมภายในเกมจะมอบรางวัลมากมาย นอกจากนี้งานเปิดตัวครั้งนี้ยังมีการเปิดเผยมอนสเตอร์ตำนานตัวใหม่ที่กำลังจะมาถึงเป็นครั้งแรกอย่าง ‘เรกีนูลา’ มอนสเตอร์ในตำนานถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้เล่น โดยได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์การต่อสู้ที่ดุเดือดและเข้มข้นยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นทางเน็ตมาร์เบิ้ลยังยืนยันแผนการขยายไปยังแพลตฟอร์มคอนโซลต่าง ๆ รวมถึง PlayStation 5 และ Xbox ด้วย
อีกทั้งยังมีช่วง Game Preview โดยอินฟลูเอนเซอร์ ‘Ad Kong’ และ ‘HookHuuk Gaming’ ที่มาร่วมพูดคุยและพาสำรวจโลก MONGIL: STAR DIVE โดยสาธิตเล่นเกมกันแบบสด ๆ บนเวทีอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการเทมมิ่งมอนสเตอร์ การผสมมอนสเตอร์ลิ่งสุดน่ารัก การต่อสู้กับบอสและอีกมากมาย รวมถึงช่วง Q&A กับคุณ Lee Dongjo ผู้พัฒนาเกม MONGIL: STAR DIVE ที่บินตรงจากเกาหลีมาร่วมงานและตอบคำถามสื่ออย่างใกล้ชิด พร้อมปิดท้ายด้วยการมอบของรางวัลสุดพิเศษให้แก่ผู้โชคดีจากทางเน็ตมาร์เบิ้ลในช่วง Lucky Draw อีกด้วย
MONGIL: STAR DIVE เป็นเกมภาคต่อที่หลายคนรอคอยของเกมมือถือแนว Collectible RPG สุดฮิตอย่าง Monster Taming ที่วางจำหน่ายในปี 2013 เกมนี้สร้างขึ้นด้วยพลัง Unreal Engine 5 ส่งมอบการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่ไปกับการต่อสู้แอ็กชันแบบเรียลไทม์ที่เข้มข้น และระบบการต่อสู้แบบแท็กทีมสามตัวละครที่เน้นแอ็กชันที่รวดเร็วและการสลับทีมอย่างมีกลยุทธ์ อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถเพลิดเพลินไปกับระบบ ‘คอลเลกชันมอนสเตอร์ลิ่ง’ ซึ่งให้ผู้เล่นสามารถจับ, สะสม, และสร้างเหล่ามอนสเตอร์เป็นคู่หูร่วมทาง
MONGIL: STAR DIVE กำลังเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลก 15 เมษายนนี้ ทั้งบนแพลตฟอร์มพีซีและมือถือ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MONGIL: STAR DIVE ได้ที่เว็บไซต์ทางการ, เพจ Epic Games Store, และช่องทางโซเชียลทางการต่าง ๆ ของเกม
