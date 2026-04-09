"World of Tanks: HEAT" พร้อมทดสอบทุกระบบ 16 เม.ย.

สงครามยานเกราะฉบับอัปเกรด เตรียมเปิดช่วงโคลสเบต้าเทสต์แบบจัดหนักหลังสงกรานต์เพื่อให้ผู้เล่นสัมผัสประสบการณ์เกมเต็มที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดให้บริการ
Wargaming ออกมาประกาศกำหนดการโคลสเบต้าเทสต์สำหรับเกมรถถังแทคติคัลชูตเตอร์ฟรีทูเพลย์ภาคใหม่ล่าสุด World of Tanks: HEAT ซึ่งจะเริ่มเปิดทดสอบกันในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 20 เมษายนนี้ ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, PC และ Nvidia GeForce NOW โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบตัวเกมกันได้แล้วผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก beta.wotheat.com
ในช่วงทดสอบดังกล่าว ผู้เล่นจะได้ลองสัมผัสเกมตัวเต็มเวอร์ชัน ณ ปัจจุบันที่มีเหล่าตัวละครเอเจนต์และบรรดารถถังยานเกราะให้เลือกขับมากมายหลายคัน พวกเราจะได้ทดสอบโหมดสงครามแข่งขันออนไลน์ PvP ทั้ง 4 รูปแบบ อันได้แก่ Hardpoint, Control, Kill Confirmed และ Conquest กระจายไปตาม 8 แม็พแผนที่ภายในเกม รวมไปถึงฟีเจอร์แบทเทิลพาสก็มีมาให้ลองด้วยเช่นกัน
ทาง Wargaming กล่าวระบุว่า เป้าหมายในการจัดช่วง Closed Beta Test (CBT) นั้นก็เพื่อให้ตัวเกมเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นในวงที่กว้างขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาลองทดสอบระบบทุกสิ่งอย่างภายในเกม World of Tanks: HEAT ก่อนที่มันจะเปิดให้บริการเล่นฟรีอย่างเต็มสูบในอนาคตอันใกล้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
