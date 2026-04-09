Crimson Desert คว้ารางวัล PlayStation Players’ Choice ประจำเดือนมีนาคม 2569

Crimson Desert เกมแอ็คชั่นผจญภัย Open-World จาก Pearl Abyss ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล "Players’ Choice เกมใหม่ยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคม 2569" บน PlayStation
รางวัล Players’ Choice มาจากการโหวตรายเดือนของผู้เล่นที่จัดขึ้นบน PlayStation Blog อย่างเป็นทางการ ซึ่งแฟนๆ จะเป็นผู้เลือกเกมใหม่ที่เป็นที่น่าจดจำที่สุดในเดือนนั้น โดย Crimson Desert ได้คว้าอันดับที่หนึ่งไปครอง แซงหน้าเกมดังมากมายอย่าง Marathon, MLB The Show 26 และ Scott Pilgrim EX
Crimson Desert ได้พิสูจน์ถึงความนิยมอันล้นหลามทั่วโลกตั้งแต่เปิดตัว จากยอดขายถึง 2 ล้านชุดในวันวางจำหน่าย, 3 ล้านชุดภายใน 4 วัน และ 4 ล้านชุดภายในเวลาเพียง 12 วันเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับเกมคอนโซลจากประเทศเกาหลีในตลาดโกลบอล
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังเกมเปิดตัวและการอัพเดทอย่างรวดเร็วเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้เล่นได้ส่งผลให้เกมได้รับการตอบรับที่ดีในทุกแพลตฟอร์ม ในตอนนี้ Crimson Desert ได้รับคะแนน "Mostly Positive" ทั่วโลกพร้อมด้วยคะแนน “Very Positive” จากบรรดาผู้เล่นที่ใช้งานภาษาอังกฤษบน Steam
ใน "Crimson Desert" ผู้เล่นจะรับบทเป็นคลิฟฟ์ นักรบแห่งเกรย์เมนน์ กลุ่มคนจากภูมิภาคทางเหนือของเพลลูน ซึ่งเป็นรู้จักในด้านการยึดมั่นในสันติภาพและความสามัคคี Crimson Desert เริ่มต้นขึ้นจากการที่ความสงบสุขนั้นพังทลายลง โดยคลิฟฟ์จะต้องทำภารกิจในการรวมกลุ่มกับกลุ่มเกรย์เมนน์ของเขาและกอบกู้บ้านเกิดของพวกเขาคืนมา และเมื่อการเดินทางแผ่ขยายออก ผู้เล่นก็จะได้พบกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ยิ่งกว่าที่ปรากฏในทวีปไพเวล
Crimson Desert วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์มต่างๆ ประกอบด้วย PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac, Epic Games Store และ ROG Xbox Ally
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*