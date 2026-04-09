Triple W ผงาดคว้าแชมป์โปรลีก FC Online เตรียมนำทัพไทยลุยศึก FC Pro Masters

EA Sports FC Online ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ FC Online Pro League Spring 2026 “Rising Strike” อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยชัยชนะของ Triple W ที่โชว์ฟอร์มดุ ดัน และเฉียบขาด สมศักดิ์ศรีเต็งหนึ่งของรายการ คว้าบัลลังก์แชมป์พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท และ 12,000,000 FC เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ NEX HALL ศูนย์การค้าสยามพารากอน แฟนแฟนแห่ร่วมงานคับคั่งมากกว่า 1,000 คน
ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแห่งอีสปอร์ตเกมฟุตบอล FC Online รายการ FC Online Pro League Spring 2026 เปิดฉากการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมแข่งขันตลอดฤดูกาลกว่า 490 คน แบ่งเป็น 123 ทีม ก่อนที่จะได้ 4 ทีมสุดท้ายที่ดีที่สุดของฤดูกาล อย่าง Triple W, Advice E-Sport, Hydra Esports และ Made In Thailand ร่วมชิงชัยในศึกรอบตัดสินแชมป์ เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน ที่ผ่านมา โดย 2 ทีมที่สามารถฝ่าเข้าสู่แมตช์ชี้ชะตาในรอบชิงชนะเลิศได้แก่ Triple W และ Advice E-Sport
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในกติกา BO7 (ชนะ 4 ใน 7 ไม้) ช่วงแรก Advice Esports ออกตัวแรงนำไปก่อนถึง 3-1 ไม้ จากความเฉียบคมของ JUBJUB (พัฒนศักดิ์ วรนันท์), Bloom (รัฏฐวิชญ์ ศรีประเสริฐ) และความเก๋าของ Michael04 (สรวิศ โรจนศิลปิน) จนเกือบจะปิดแมตช์ได้สำเร็จ แต่สถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อ Triple W ไม่ยอมแพ้ ส่ง Marktpp (เตวิช เพลินจิต) ลงมาสู้สุดตัวถล่มประตูคืนจนไล่ตามมาเป็น 3-2 ก่อนที่ทีมจะฮึดสู้จนตีเสมอได้เป็น 3-3 ต้องไปตัดสินกันในไม้สุดท้าย ซึ่งเป็นการดวลกันของยอดฝีมืออย่าง TDKeane (ธีเดช ทรงสายสกุล) และ Marktpp ผลปรากฏว่า Triple W โชว์หัวใจนักสู้ เก็บชัยชนะ 3 ไม้รวด พลิกแซงเอาชนะไปได้อย่างยิ่งใหญ่ 4-3 ไม้ คว้าแชมป์สมัยนี้ไปครอง พร้อมกวาดรางวัลเกียรติยศ โดย Marktpp คว้ารางวัล MVP จากผลงานสุดโหด และ JUBJUB จาก Advice Esports คว้ารางวัล Top Scorer ไปครอง ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ท่ามกลางความประทับใจของแฟน ๆ ทั่วประเทศ
สรุปอันดับผลการแข่งขัน FC Online Pro League Spring 2026
1. Triple W คว้า 400,000 บาท และ 12,000,000 FC
2. Advice Esports คว้า 120,000 บาท และ 9,000,000 FC
3. Hydra Esports คว้า 80,000 บาท และ 5,000,000 FC
4. Made in Thailand คว้า 50,000 บาท และ 4,000,000 FC
5. Weather Esport คว้า 30,000 บาท และ 3,000,000 FC
6. BMF SEAFOOD คว้า 30,000 บาท และ 3,000,000 FC
7. Playground คว้า 30,000 บาท และ 3,000,000 FC
8. Royal Flush คว้า 15,000 บาท และ 2,000,000 FC
9. 8BITEsports 15,000 บาท และ 2,000,000 FC
10. Youngblood 15,000 บาท และ 2,000,000 FC
รวมมูลค่ารางวัลตลอดฤดูกาลกว่า 1,000,000 บาท
บันไดสู่ระดับโลก! Triple W และ Advice Esports ตัวแทนไทยลุยศึก ‘FC Pro Masters’
บทสรุปของรายการ FC Online Pro League Spring 2026 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงตำแหน่งแชมป์และรองแชมป์ในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นตั๋วใบสำคัญที่ส่งให้ Triple W และ Advice Esports ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกอย่างเต็มตัวในรายการ FC Pro Masters ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นี่คือบทพิสูจน์ครั้งสำคัญที่พวกเขาต้องไปประชันกับยอดฝีมือระดับโลก จากเกาหลีใต้ เวียดนาม และจีน
ปรากฏการณ์สยามแตก! เมื่อตำนานแข้ง "อินทรีเหล็ก" เยือนไทย
บรรยากาศในงานออฟไลน์ยกระดับความระอุด้วยความร่วมมือกับ Virtual Bundesliga (VBL) International Series ที่พาตำนานแข้งทัพอินทรีเหล็ก “บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์” (Bastian Schweinsteiger) อดีตนักฟุตบอลอาชีพชาวเยอรมัน บินตรงสู่ประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับแฟนบอลชาวไทยอย่างใกล้ชิด วินาทีที่ "บาสเตียน" ปรากฏตัวบนเวที เสียงเชียร์จากแฟนบอลทีมชาติเยอรมันดังกระหึ่มไปทั่วทั้งฮอลล์ โดยบาสเตียนได้ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์บนเส้นทางลูกหนังระดับโลกกับแฟน ๆ บรรยากาศอบอวลด้วยความประทับใจตลอดงาน
Marktpp คว้าแชมป์ VBL International Series 2026 พร้อมทริปผู้ชนะสู่เยอรมนี
นอกจากบัลลังก์แชมป์โปรลีกแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนบอลทั่วประเทศตั้งตารอคือการแข่งขันศึก VBL International Series 2026 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาเพียง "หนึ่งเดียว" ที่จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย บินลัดฟ้าไปประเทศเยอรมนี โดยการแข่งขันแมตช์หยุดโลกในรอบชิงชนะเลิศระหว่าง JUBJUB (พัฒนศักดิ์ วรนันท์) จอมถล่มประตู เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์สองสมัยซ้อน ปะทะ Marktpp (เตวิช เพลินจิต) ในวินาทีชี้ชะตา เป็น Marktpp ที่นิ่งกว่าในจังหวะสำคัญ งัดเกมบุกสายโหดออกมาถล่มประตูใส่ JUBJUB แบบไม่ให้ตั้งตัว จบเกมเอาชนะไปได้ในแมตช์ที่ลุ้นระทึก 2-0 เกม คว้าแชมป์ VBL International Series 2026 พร้อมตั๋วบินสู่ประเทศเยอรมนี ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์
FC Online Pro League Spring 2026 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยที่พร้อมจะก้าวไปอีกขั้นบนเวทีโลก และเป็นบทพิสูจน์ว่า EA Sports FC Online มุ่งเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ผู้เล่น แฟนเกม และแฟนฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมสุดพรีเมียม สร้างโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่จำกัดอยู่เพียงบนหน้าจอ เตรียมพบกับความมันส์ครั้งใหม่ในรายการ FC Pro Masters เร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ EA Sports FC Online Thailand และ FC Online Esports Thailand
