KPop Demon Hunters พร้อมเดบิวต์ใน "CookieRun: Kingdom" แล้ววันนี้!

CookieRun: Kingdom เปิดตัวคอลแลปสุดยิ่งใหญ่กับ KPop Demon Hunters แอนิเมชันยอดฮิตจาก Netflix พบกับเรื่องราวของเกิร์ลกรุ๊ปนักล่าปีศาจที่ปรากฏตัวออกมาต่อสู้กับภูตผีร้ายเพื่อช่วยปกป้องโลกคุกกี้ พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
พบกับคุกกี้ฮันทริกซ์ทั้ง 3 ตัวที่จะมาปกป้องฮอนมูนแห่งโลกคุกกี้ ด้วยโชว์สุดเจ๋งบนเวทีกันได้เลย!
เตรียมสัมผัสกับเหล่าฮันทริกซ์ที่เป็นทั้งไอดอลและนักล่าผู้คอยปกป้องฮอนมูนในร่างคุกกี้พร้อมกันได้ที่ CookieRun: Kingdom
“คุกกี้รูมิ” จะปรากฏตัวในเกมด้วยร่างคุกกี้สายซุ่มโจมตีและมีดาบสี่เสือเป็นอาวุธคู่ใจ ส่วน “คุกกี้มีร่า” นั้น จะมาในร่างคุกกี้สายจู่โจมพร้อมง้าวยักษ์คู่ใจ ส่วนคุกกี้ตัวสุดท้ายของวง “คุกกี้โซอี้” นั้น ก็จะมาในร่างคุกกี้สายโจมตีระยะไกลที่คอยช่วยโจมตีอย่างรวดเร็วอยู่ห่างๆ พร้อมอาวุธดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอนั่นเอง
เหล่าซาจาบอยส์ทั้งห้า และเจ้า Derpy & Sussie สุดน่ารักเอง ก็จะมาปรากฏตัวในเกมเป็นคุกกี้ Guest ให้ทุกท่านให้ครอบครองกันถ้วนหน้า
พร้อมกันนี้ยังสามารถพบกับ “สกินคุกกี้ฮันทริกซ์เวอร์ชัน Golden” ทั้ง 3 ชนิดและ “สกินคุกกี้ซาจาบอยส์เวอร์ชันยมทูต” ทั้ง 5 ชนิด ซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยการออกแบบที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์อันโดดเด่นจากภาพยนตร์ได้อย่างมีชีวิตชีวา
KPop Demon Hunters ในอรรถรสแบบ CookieRun: Kingdom มาพร้อม Episode พิเศษและเดโคแบบโต้ตอบได้
ในอัปเดตครั้งนี้ ยังได้มีการเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆ ภายในเกม ซึ่งจะพาให้ผู้เล่นได้สัมผัสและอินกับเรื่องราวของ KPop Demon Hunters ที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครคุกกี้
สำหรับ Episode พิเศษของคอลแลป “คอนเสิร์ตฮันทริกซ์ในโลกคุกกี้” ผู้เล่นจะได้ติดตามเรื่องราวของฮันทริกซ์และเหล่านักรบแห่งอาณาจักรดาร์กโกโก้ ที่ร่วมกันปกป้องโลกคุกกี้จากการรุกรานของซาจาบอยส์และเหล่าภูตผีร้าย โดยคุกกี้ฮันทริกซ์ที่ปรากฏตัวขึ้นในอาณาจักรดาร์กโกโก้ เพื่อตามล่าภูตผีร้าย ได้ตัดสินใจจัดคอนเสิร์ตขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ “ฮอนมูน” แห่งโลกคุกกี้ แต่แล้ว พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง เมื่อเหล่าภูตผีร้ายที่ทำสัญญากับกวีมาได้แปลงกายเป็นไอดอลเพื่อเข้าขัดขวาง
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวเดโค 10 ชนิด ที่ถ่ายทอดฉากสำคัญจาก KPop Demon Hunters ในสไตล์ของ Cookie Run: Kingdom อย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็นเวที Golden จากฉากไคลแมกซ์ กำแพงกระเบื้องที่รูมิและจีนูพบกัน รวมถึงเวที Soda Pop สีสันสดใส โดยเฉพาะเดโคประเภทเวทีและฉากจำนวน 4 แบบ ที่เมื่อจัดวางภายในอาณาจักร ก็จะสามารถโต้ตอบกับคุกกี้ เพื่อเล่นเพลงประกอบ (OST) อย่าง “Golden”, “Soda Pop” และ “Your Idol” ได้
ขณะเดียวกัน ยังมีการเพิ่มคอนเทนต์สนุกๆ อย่างหลากหลาย อาทิ “เรดกวีมาอลหม่าน” ที่ผู้เล่นต้องปราบกวีมาไปพร้อมเพลง OST ของ KPop Demon Hunters, “เกมเอาชีวิตรอด” ที่ต้องร่วมผจญภัยไปกับฮันทริกซ์ รวมถึงมินิเกม “จับหนอนเยลลี่กับ DERPY” และ “สูงอีก DERPY ของคุกกี้รูมิ” ที่มาพร้อมความน่ารักของเสือ DERPY
พร้อมกันนี้ ผู้เล่นยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ แล้วรับเมิร์ชที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเฉลิมฉลองการคอลแลป โดยผู้เล่นที่เข้าร่วมมินิเกมคอลแลป หรือตกแต่งอาณาจักรด้วยธีมเดโคคอลแลป และโพสต์ยืนยันบนโซเชียลมีเดีย จะมีสิทธิ์ลุ้นรับแพ็กเกจของสะสมที่มีภาพอิลลัสของฮันทริกซ์ ซาจาบอยส์ Derpy และ Sussie ซึ่งประกอบด้วย พวงกุญแจ 3 แบบ, อะคริลิกสแตนด์, แผ่นโน้ตทรงสี่เหลี่ยม และสติกเกอร์การ์ด 3 แบบ
