โซนี่ เปิดตัวจอยลิมิเต็ด "007 First Light" สีทองอร่าม

อีกหนึ่งลวดลายพิเศษสำหรับคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะพาตัวละครขยับเดินได้เอง ที่คราวนี้มาในตีมสายลับพยัคฆ์ร้ายศูนย์ ศูนย์ เจ็ด
บริษัท Sony Interactive Entertainment ออกมาประกาศเปิดตัวคอนโทรลเลอร์ลายใหม่ 007 First Light Limited Edition DualSense Wireless Controller เพื่อฉลองต้อนรับการกลับมาสู่โลกวิดีโอเกมอีกครั้งในรอบ 13 ปีของยอดพระเอกสายลับหนุ่ม "เจมส์ บอนด์"
จอยดังกล่าวจะมาในตีมสีทองโทนสว่างตัดสลับดำเพื่ออุทิศแด่ตำนานแฟรนไชส์สายลับอมตะ โดยบริเวณทัชแพดด้านหน้าจะประทับตราสัญลักษณ์ 007 ที่เป็นรูปปืนพกกระบอกคู่ใจของเจมส์ บอนด์ ในขณะที่ด้านหลังจะมีรูปโลโก้เกม 007 First Light ที่เขียนด้วยตัวอักษรสีขาว
007 First Light Limited Edition DualSense Wireless Controller มีกำหนดวางจำหน่ายแบบจำนวนจำกัดในวันที่ 27 พฤษภาคมปี 2026 (วันเดียวกับที่ตัวเกม 007 First Light ของสตูดิโอ IO Interactive เปิดขาย) สนนราคาอยู่ที่ 84.99 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,700 บาท โดยลูกค้าแถบยุโรปจะมีสิทธิ์สั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ direct.playstation.com ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนนี้เป็นต้นไป
