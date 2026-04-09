"แป้ง zbing z." & "เอก HRK" 2 สตรีมเมอร์ดังร่วมเสียงพากย์หนัง The Convenience Store

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ส ดึง 2 สตรีมเมอร์ชื่อดังแห่งเมืองไทย "แป้ง zbing z." และ "พี่เอก HEARTROCKER" มาให้เสียงพากย์ไทย 2 ตัวละครในภาพยนตร์จากเกม "The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน" พร้อมฉาย 9 เมษายนนี้
"The Convenience Store" ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเกมอินดี้ชื่อเดียวกันของ CHILLA'S ART สตูดิโอเกมสายหลอนที่สร้างตำนานความสะพรึงให้เกมเมอร์ทั่วโลก นับตั้งแต่วางจำหน่ายในปี 2020 และกวาดยอดวิวรวมทะลุ 6,000 ล้านวิว
‘แป้ง zbing z.’ ให้เสียงพากย์ตัวละครหลัก ‘ทาซุรุ ยูกิโนะ’ พนักงานร้านสะดวกซื้อกะดึก ที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อ หลังจากที่เธอได้รับ ‘เมมโมรี่การ์ด’ ที่ส่งมาผ่านพัสดุลึกลับ
โดย ‘คุณเอก HEARTROCKER’ มาให้เสียงพากย์เป็น ‘คนส่งไปรษณีย์’ ผู้ส่งพัสดุลึกลับที่มี ‘เมมโมรี่การ์ด’ อยู่ข้างใน ให้กับ ‘ทาซุรุ ยูกิโนะ’ ซึ่งเป็นการให้เสียงพากย์ภาพยนตร์ครั้งแรก
คอเกมต้องมาฟังเสียงไทยของ 2 เกมเมอร์ชื่อดังใน “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” ที่ทั้งสองต่างทุ่มสุดตัว ภายใต้การกำกับพากย์โดย ‘พี่ตี๋ รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม’ ผู้กำกับพากย์หนังมากประสบการณ์
"The Convenience Store : มันแอบอยู่ในร้าน" มาเข้ากะดึก แล้วเผชิญหน้ากับ “มัน” ด้วยกัน วันนี้ ในโรงภาพยนตร์
