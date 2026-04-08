VALORANT นำทัพอินฟลูเอนเซอร์บุกงาน Maha Songkran 2026 ใจกลางสยาม 12 – 15 เม.ย.นี้!

VALORANT ประเทศไทย ชวนวัยรุ่นวาโลมาร่วมฉลองปีใหม่ไทยไปด้วยกันในแคมเปญ VALORANT Maha Songkran 2026 กับอีเวนต์ออฟไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2569 ณ สยามสแควร์ ซอย 2
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการรวมตัวของ HEART และ JUNGT จากวง BUS because of you i Shine ที่จะมาร่วมสร้างสีสันในงาน พร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากวงการ VALORANT อาทิ SuperBusS, BOOMBURAPA และอีกมากมาย ที่จะมาร่วมโชว์แมตช์และสร้างโมเมนต์สุดพิเศษให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดและสนุกกับ VALORANT มากกว่าที่เคย
Showmatch สุดเดือดระหว่าง HEART และ JUNGT วง BUS กับ อินฟลูเอนเซอร์ตัวตึง!
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับ Showmatch สุดพิเศษ นำโดย HEART และ JUNGT วง BUS ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ระดับแถวหน้าของ VALORANT ท่ามกลางบรรรยากาศความสนุกสนานที่ผสมทั้งความบันเทิงและการแข่งขันแบบจัดเต็ม แถมยังมีโอกาสได้เห็นสไตล์การเล่นและคาแรกเตอร์ของเหล่าตัวตึงแบบใกล้ชิดอีกด้วย
นี่คือครั้งแรกที่แฟน ๆ จะได้เห็นการรวมตัวของ ศิลปิน T-POP และอินฟลูเอนเซอร์ VALORANT อาทิ Heart BUS, JUNGT BUS, SuperBuss และ BOOMBURAPA มาปะทะกันในโหมด 2v2 Skirmish บนเวทีเดียวกันในบรรยากาศสงกรานต์แสนชุ่มฉ่ำ
ร่วมเชียร์ Full Sense ไป Masters London และสนุกกับการกู้สไปค์ในชีวิตจริง!
นอกจากความมันส์บนเวที แฟนๆ วาโลยังสามารถร่วมชม Watch Party VCT Pacific Stage 1 เพื่อส่งกำลังใจเชียร์ทีมไทย Full Sense ลุ้นไป Masters London ไปด้วยกัน พร้อมสนุกกับโซนกิจกรรมกู้สไปค์ในชีวิตจริงที่หากพลาดกู้ไม่ทันเวลาก็จะเจอกับระเบิดน้ำที่พร้อมสาดความชุ่มฉ่ำไปเต็มๆ
นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูป Photo Spot ให้สายคอนเทนท์ได้ทำคอนเทนท์ลงโซเชียลกันให้เต็มที่ แถมยังได้ลุ้นรับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะในงานมากมาย อาทิ กระเป๋ากันน้ำ พวงกุญแจ แทททู และแผ่นรองเม้าส์ลาย Player Card สงกรานต์สุดลิมิเต็ด
FTW Web Event: เล่น ลุ้น รับของรางวัล เฉพาะช่วงสงกรานต์นี้เท่านั้น!
VALORANT ยังเตรียมเปิดให้แฟน ๆ ทั่วประเทศที่ไม่ได้มาร่วมงาน Maha Songkran 2026 ครั้งนี้ได้ฉลองสงกรานต์ไปด้วยกันกับกิจกรรม FTW (For The Win) Web Event เพียงเข้าร่วมผ่านทางเว็ปไซต์ riot.com/mahasongkran ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป) ก็มีสิทธิ์รับ Player Card ดีไซน์เอ็กซ์คลูซีฟที่รวมตัวเหล่าเอเจนท์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาสนุกกับเทศกาลสงกรานต์สาดน้ำชุ่มฉ่ำไปด้วยกัน พร้อมลุ้นรับแผ่นรองเมาส์ลายลิมิเต็ดอิดิชั่น หากสามารถไต่แรงค์จนติด Top 10 ภายในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เท่านั้น!
ณพณัฐ บวรรัตนเวช Market Community Lead ประเทศไทย กล่าวว่า “ปีนี้เราอยากให้แคมเปญ VALORANT Maha Songkran 2026 เป็นมากกว่าแค่อีเวนต์ แต่เป็นพื้นที่ที่คอมมูนิตี้ VALORANT ไทยได้มาเจอกันจริง ๆ ได้สนุกไปกับศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และเพื่อน ๆ ในเกมเดียวกัน เราอยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างโมเมนต์ดี ๆ ไปด้วยกันที่สยามสแควร์ และอย่าลืมเข้าร่วม FTW เพื่อเก็บของรางวัลสุดพิเศษกลับบ้านครับ”
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสาดความมันส์ไปด้วยกันใน VALORANT Maha Songkran 2026 ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 เมษายนนี้ ที่สยามสแควร์ ซอย 2 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญ VALORANT Maha Songkran 2026 ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ VALORANT Thailand ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบข่าวและไฟล์ Microsoft Word ได้ ที่นี่
