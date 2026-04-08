Crunchyroll เผยรายชื่ออนิเมะเช้าชิง Anime Awards 2026

Crunchyroll เปิดรายชื่ออนิเมะที่ได้เข้าชิงรางวัล Crunchyroll Anime Awards ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นงานฉลองความยิ่งใหญ่ของแอนนิเมชันจากญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมเปิดให้แฟนอนิเมะร่วมโหวตได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 เมษายน 2569
อนิเมะที่ได้รับรางวัล จะถูกประกาศชื่อโดย รัชมิกา มันดันนา (Rashmika Mandanna), ไซโต อาสึกะ, เอนาโกะ, วินสตัน ดุ๊ก, และผู้มีเกียรติท่านอื่น ๆ โดยการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลจะเริ่มตั้งแต่ช่วงพิธีเปิดใน เวลา 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น / 15:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ในวันที่ 23 พฤษภาคม
โทโตกิ ฮิโรกิ ประธานและ CEO ของ Sony Group Corporation จะเป็นผู้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน Crunchyroll Anime Awards เช่นเคย ทั้งนี้ตลอดการถ่ายทอดสดจะมีนักพากย์ แซลลี่ อามากิ และนักเอนเตอร์เทนชื่อดัง จอน คาบิรา เป็นผู้ดำเนินรายการ
ราหุล ปุรินี (Rahul Purini) ประธานของ Crunchyroll กล่าวว่า “Crunchyroll Anime Awards คืองานประกาศรางวัลระดับโลกที่บรรดาแฟน ๆ จะได้ร่วมแชร์ความรักและความประทับใจของพวกเขาให้กับเหล่าผู้สร้างสรรค์ผลงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอนิเมะเหล่านั้น โดยปีนี้เรามีรายชื่ออนิเมะและภาพยนต์กว่า 50 เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อโดยแฟน ๆ ในฐานะที่เป็นผลงานที่พวกเขาหลงไหลที่สุดสูงกว่าปีที่ผ่านมา และเนื่องจากเป็นปีที่ 10 ของการประกาศรางวัล Anime Awards เรายังขยายความขอบคุณไปยังบรรดาอนิเมะที่ได้รับการเสนอชื่อในทศวรรษที่ผ่านมา นั่นจึงรวมถึง สตูดิโอแอนนิเมชันมากกว่า 100 แห่งที่ผลิตผลงานกว่า 290 เรื่อง และยังมีนักพากย์อีกกว่า 220 รายที่ทุ่มเทความสามารถของพวกเขาอย่างสุดตัวในการพากย์ตัวละครที่พวกเขารัก”
แฟนอนิเมะสามารถโหวตให้กับอนิเมะในดวงใจได้ทุกวันจนถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2569 ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก การโหวตจะเปิดให้ทำผ่านช่องทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Anime Awards และ Crunchyroll
นอกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและบน Crunchyroll แล้ว นี่ยังเป็นครั้งแรกที่เราเปิดให้โหวตผ่าน MyAnimeList ซึ่งเป็นศูนย์กลางคอมมูนิตี้ของเหล่าแฟนด้อมอนิเมะต่าง ๆ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับซีรีส์และภาพยนต์แอนนิเมชันที่พวกเขาชื่นชอบ โดยที่แฟน ๆ สามารถสร้างรายการ watch list เปรียบเทียบอนิเมะเรื่องโปรดของพวกเขา และโหวตได้จากหน้าของอนิเมะเรื่องนั้นได้โดยตรง
อนิเมะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Crunchyroll Anime Awards ประจำปี 2026 มีดังต่อไปนี้
• Anime of the Year
- ดันดาดัน ซีซัน 2
- กาจิอาคุตะ
- มายฮีโร่ อคาเดเมีย ไฟนัล ซีซัน
- กำเนิดบาปทาโกปี้
- สืบลับคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง (ซีซัน 2)
- หน้าร้อนที่ฮิคารุจากไป
• Film of the Year
- 100 เมตร
- เชนซอว์แมน - เดอะมูฟวี่: เรื่องราวของเรเซ่
- ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต
- โมโนโนเกะ เดอะมูฟวี่: บทที่ 2 - เถ้าธุลีแห่งความแค้น
- สการ์เล็ต
- กุหลาบแวร์ซายส์
• Best Original Anime
- โรงแรมอวสานโลก
- ดิจิมอนบีตเบรก
- ลาซารัส
- โมบิลสูทกันดั้ม จี-ควักซ์
- Moonrise: กบฏจันทรา
- เซ็นชู
• Best Voice Artist Performance (English)
- อเล็กซิส ทิปตัน ให้เสียง เรเซ่ จากเรือง เชนซอว์แมน - เดอะมูฟวี่: เรื่องราวของเรเซ่
- เอมิ โล ให้เสียง เมาเมา จากเรื่อง สืบลับคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง (ซีซัน 2)
- จัสติน บรินเนอร์ ให้เสียง มิโดริยะ อิซึกุ จากเรื่อง มายฮีโร่ อคาเดเมีย ไฟนัลซีซัน
- ลูเชียน ด็อดจ์ ให้เสียง อาคาซะ จากเรื่อง ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต
- มอร์แกน เบอร์รี ให้เสียง ฟุยุมุระ ชิโอริ จากเรื่อง ซันดะ
- พอล แคสโตร จูเนียร์ ให้เสียง อินโด ฮิคารุ จากเรื่อง หน้าร้อนที่ฮิคารุจากไป
Crunchyroll Anime Awards คืองานประกาศรางวัลรายปีระดับแนวหน้าเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าผู้สร้างสรรค์ผลงาน นักดนตรี และศิลปินนักแสดงผู้ทุ่มเทในการขับเคลื่อนความรักที่ชาวโลกมีต่ออนิเมะ โดยงานประกาศรางวัล Anime Awards ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นทีโรงแรม Grand Prince Hotel Shin Takanawa กรุงโตเกียว ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2026 โดย Sony Music Solution Inc., บริษัทย่อยในเครือ Sony Music Entertainment (Japan) Inc., และ Dempsey Productions จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน Crunchyroll ในการจัดงานประกาศรางวัล
