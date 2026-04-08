โซนี่ เปิดตัวโปรแกรม "The Playerbase" สแกนผู้เล่นสู่โลกวิดีโอเกม

โอกาสดีที่คุณจะได้สวมบท NPC เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เกมโปรดของทาง เพลย์สเตชัน เพียงแต่อาจต้องยอมเสี่ยงยอมแลกข้อมูลส่วนบุคคลกันเล็กน้อย
บริษัท Sony Interactive Entertainment ประกาศเปิดตัว "เดอะ เพลย์เยอร์เบส" (The Playerbase) โครงการพิเศษที่มอบโอกาสให้เหล่าแฟนคลับเพลย์สเตชันได้สแกนเรือนร่างและใบหน้าเพื่อไปปรากฏกายอยู่ภายในโลกของวิดีโอเกม ประเดิมเริ่มต้นด้วยเกมแข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7 เป็นเกมแรก ก่อนที่จะมีเกมอื่นๆในเครือตามมาภายหลัง
ในบรรดาผู้เล่นที่สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนหนึ่งจะถูกคัดเลือกให้มานั่งสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอเพื่อบ่งบอกตัวตนและแชร์ความผูกพันที่มีต่อแบรนด์ เพลย์สเตชัน ถัดจากนั้นผู้โชคดีเพียงหนึ่งท่านจะได้รับการคัดเลือกเชิญตัวมายังสตูดิโอวิชวลอาร์ตในลอสแอนเจลีสเพื่อทำการสแกนใบหน้าที่จะไปปรากฏอยู่ในเกม Gran Turismo 7 แบบจำกัดเวลา นอกจากนี้ผู้โชคดียังจะได้ร่วมออกแบบรูปโลโก้แฟนตาซีและดีไซน์ลวดลายรถแข่งที่จะถูกบรรจุเข้าไปในเกมแบบถาวรอีกด้วย
"Isabelle Tomatis" รองประธานฝ่ายการตลาดบริษัท Sony Interactive Entertainment กล่าวว่า "เมื่อเวลาผ่านไป เราจะขยับขยายโครงการ The Playerbase ให้เกมอื่นๆใน PlayStation Studios ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อมอบโอกาสให้แฟนๆได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกของแต่ละเกม โครงการนี้นับเป็นวิธีที่เราแสดงความขอบคุณแก่เหล่าผู้เล่นที่มีส่วนช่วยให้ เพลย์สเตชัน เป็นอย่างทุกวันนี้ เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบปะแฟนๆที่จะก้าวเข้ามาสู่โลกของเพลย์สเตชันในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน"
หากใครสนใจสามารถคลิกลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้แล้ววันนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก The Playerbase โดยจะเปิดรับผู้เล่นทั้งโซนอเมริกา, ยุโรป, แอฟริกาใต้, ออสเตรเลีย รวมถึงเอเชียบ้านเรา ซึ่งฟังดูมันก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างแปลกประหลาดในเชิงวัตถุประสงค์จุดมุ่งหวัง จนมีชาวเน็ตหลายท่านแอบกังวลว่าเป้าหมายที่แท้จริงอาจเป็นการหยิบนำรูปลักษณ์ของเราไปเทรนให้กับ AI เป็นตุเป็นตะถึงขั้นนั้นเลยทีเดียว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก gematsu
gematsu
