RAZER เปิดตัว PRO TYPE ERGO คีย์บอร์ดเพื่อสุขภาพ!

Razer เปิดตัว PRO TYPE ERGO คีย์บอร์ดไร้สายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้การนั่งทำงานเป็นเวลานานรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นและไม่เหนื่อยล้า ช่วยให้ทำงานได้มากขึ้นด้วยการออกแรงน้อยลง พร้อมวางจำหน่ายแล้ว
Pro Type Ergo คือคีย์บอร์ดแบบ split แยกที่มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่การกดปุ่มครั้งแรก ลดความตึงเครียดเมื่อใช้งานในระยะยาว และสร้างเครื่องมือการทำงานที่ทรงพลังโดยตรงในรูปแบบดีไซน์ สำหรับมืออาชีพที่ใช้คีย์บอร์ดเป็นประจำ รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานที่สะดวกสบายและมุ่งเน้นการใช้งานได้ตลอดทั้งวัน
“ที่ Razer เราสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์ของพวกเขา ไม่ใช่แค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อครั้ง” Barrie Ooi ตำแหน่ง Head of PC Gaming Division บริษัท Razer กล่าว “ด้วย Pro Type Ergo เราได้นำแนวทางที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพเดียวกันจากคีย์บอร์ดเกมมิ่งของเราและนำไปใช้กับการทำงานสมัยใหม่” มันช่วยให้มือและไหล่ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ลดความตึงเครียดในระยะยาว และรวมการควบคุมที่ทรงพลัง เช่น Command Dial และ AI Prompt Master ไว้ในคีย์บอร์ดโดยตรง ผลลัพธ์คือความสบายตัวมากขึ้น การปวดแล้วหยุดทำงานน้อยลง และทำงานได้รวดเร็วขึ้นในทุกสิ่งที่คุณทำ ไม่ว่าจะเป็นสเปรดชีต โค้ด หรือโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ”
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการพิมพ์ที่เป็นธรรมชาติ
การออกแบบแยกตามหลักสรีรศาสตร์บน Pro Type Ergo ช่วยให้มือและแขนอยู่ในแนวทางที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ลดการยืดมือไปด้านข้างและช่วยลดความตึงเครียดระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน เลย์เอาต์ได้รับการปรับแต่งให้รู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่วันแรก ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถปรับตัวกับคีย์บอร์ดแบบแยกได้อย่างง่ายดาย
ความลาดเอียงของฐาน 10° และมุมพิมพ์ที่ปรับได้ห้าระดับ: แบน (0°), เอียงไปข้างหน้า 4° หรือ 7°, และเอียงไปด้านหลัง +4° หรือ +7° ช่วยให้ปรับแต่งได้อย่างละเอียดระหว่างการนั่งและยืนทำงาน โดยที่พักข้อมือแบบนุ่มในตัวช่วยรองรับแขนและช่วยบรรเทาแรงกดทับที่ข้อมือได้ตลอดทั้งวัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, คีย์ "B" คู่, คีย์ space bar แบบคู่ และปุ่ม backspace ตรงกลางช่วยให้ทั้งสองนิ้วโป้งจัดการกับปุ่มที่ใช้ประจำได้ง่าย สะดวกสบาย และลดการยืดมือที่ไม่จำเป็น สิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ใช้เวลานานในการเขียน โค้ด หรือทำงานเอกสารและสเปรดชีต
ปุ่มแบบต่ำที่ปรับแต่งสำหรับการทำงานยาวนาน
ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ยาวนาน Pro Type Ergo ใช้ปุ่มกดที่มีรูปทรงต่ำสุดและเป็นรูปนิ้วมือที่มีการเดินทางของปุ่มสั้นลงเพื่อลดการเคลื่อนไหวของนิ้วและความพยายามในทุกการกดปุ่ม รอยเว้าทรงกลมเล็กๆ ช่วยนำปลายนิ้วไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสบายและความแม่นยำ
ภายในมีชั้นซัพเสียงและตัวปรับจูนที่ช่วยให้การพิมพ์เงียบและควบคุมได้สะดวก เหมาะสำหรับสำนักงานที่บ้าน สถานที่ทำงานแบบเปิด และใข้งานระหว่างประชุมสาย
การควบคุมประสิทธิภาพในตัว พร้อมใช้งานทันที
เพื่อลดความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน Pro Type Ergo ได้รวมปุ่มมาโครห้าปุ่ม ปุ่มเปิดปิดเสียงไมโครโฟน และ Razer Command Dial เข้ากับคีย์บอร์ดโดยตรง
ตัวคีย์บอร์ดมาพร้อมกับการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับฟังก์ชันการทำงานทั่วไป เช่น การนำทางเอกสาร การควบคุมสื่อ และทางลัดเฉพาะแอปในเครื่องมือสร้างสรรค์และการผลิตที่ได้รับความนิยม ผู้ใช้สามารถได้รับประโยชน์ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่ามากมาย
สำหรับการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปุ่มมาโครและ Command Dial สามารถปรับแต่งได้ผ่านโปรแกรม Razer Synapse ปุ่มหมุนรองรับฟังก์ชันเริ่มต้นและสามารถขยายด้วยการตั้งค่าแบบกำหนดเองได้หลายสิบรายการ เปลี่ยนคำสั่งต่างๆ เช่น การเลื่อนหน้าเว็บ การซูม การเลื่อนเวลาไทม์ไลน์ หรือการเปลี่ยนเครื่องมือ ช่วยให้มือของคุณยึดติดกับคีย์บอร์ดโดยพึ่งพาการเคลื่อนไหวเมาส์น้อยลง
ในเวลาเดียวกัน AI Prompt Master ช่วยให้เข้าถึงคำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างรวดเร็วผ่านการกดปุ่มเดียว ผู้ใช้สามารถสรุปข้อความ ร่างอีเมล หรือเริ่มต้นการวิจัยและการสร้างแนวคิดได้โดยไม่ต้องสลับหน้าต่างบ่อยๆ
โดยการรวม AI prompt เข้ากับคีย์บอร์ดแทนที่จะเป็นแอปพลิเคชันแยกต่างหาก Pro Type Ergo วางตำแหน่ง AI เป็นตัวเร่งกระบวนการทำงานที่ช่วยให้ผู้ใช้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ในขณะที่ยังคงควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายได้
ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ทำงานสมัยใหม่
ด้วยการเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์ รองรับมากถึง 5 อุปกรณ์ Pro Type Ergo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับไปมาระหว่างเดสก์ท็อป แล็ปท็อป และแท็บเล็ตได้อย่างราบรื่น โดยใช้ Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้สามโปรไฟล์ หรือเชื่อมต่อด้วยสาย USB-C ความยืดหยุ่นนี้สนับสนุนการทำงานแบบไฮบริดที่ต้องใช้คีย์บอร์ดเดียวในการควมคุมหลากหลายอุปกรณ์
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้สามารถใช้งานได้ถึงสามเดือนในการใช้งานทั่วไปในสำนักงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ลดการใช้แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง และทำให้คีย์บอร์ดพร้อมใช้งานสำหรับการทำงานในระยะยาว
ออกแบบในสไตล์ที่เรียบง่ายและทันสมัย Pro Type Ergo เข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติกับการโต๊ะทำงานระดับมืออาชีพ ไฟแบ็คไลท์ Chroma RGB เพิ่มการส่องสว่างในแต่ละโซนที่ช่วยให้มองเห็นและปรับตัวได้ในสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่สำนักงานที่สว่างไปจนถึงการทำงานตอนดึก ในขณะที่ยังคงความละเอียดอ่อนพอสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
สรีรศาสตร์ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ
โดยการรวมความสะดวกสบายแบบแยกส่วน เครื่องมือการทำงานในตัว คีย์ลัดผู้ช่วย AI และประสิทธิภาพไร้สายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ Razer Pro Type Ergo จึงเกินกว่าที่คีย์บอร์ดอีทั่วไปนำเสนอ รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบาย การควบคุม และความเร็วในทุกวันทำงาน
Razer Pro Type Ergo พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 5,990 บาท ทาง Razer.com กับร้าน RazerStores และเร็ว ๆ นี้ ผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของ บริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://rzr.to/pro-type-ergo
