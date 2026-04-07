"มายฮีโร่ อคาเดเมีย" เปิดตัวเกมฟรีใหม่บนมือถือ

เดกุ และเหล่าผองเพื่อนฮีโร่ จะกลับมาให้พวกเราเห็นหน้ากันอีกครั้งในผลงานเกมฟรีทูเพลย์ล่าสุดจากค่าย KLabGames
เมื่อการ์ตูนดังอย่าง "มายฮีโร่ อคาเดเมีย" ได้ปิดฉากสิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อย จึงไม่แปลกที่ในช่วงนี้เราจะได้เห็นค่ายเกมน้อยใหญ่พยายามรีบเข็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนเรื่องดังกล่าวออกสู่ตลาดก่อนที่กระแสของมันจะจางหายไป
ซึ่งล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของ KLabGames และสตูดิโอ gumi ที่ร่วมกันออกมาประกาศเปิดตัว My Hero Academia: United Survival ผลงานเกมฟรีทูเพลย์ในจักรวาล "มายฮีโร่ อคาเดเมีย" ซึ่งมีแผนกำหนดเปิดให้บริการทั่วโลกภายในปี 2026 เฉพาะสำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS และ Android
สำหรับทาง KLab พวกเขาได้คว้าสิทธิ์สร้างสรรค์เกมจากการ์ตูนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2022 โดยตอนนั้นระบุเพียงแค่ว่าจะทำเป็นเกมออนไลน์ ส่วนรูปแบบเกมเพลย์จริงๆจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนั้น แฟนๆคงต้องรอติดตามข่าวสารอัปเดตกันต่อไป
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
