Disney+ จับมือ KeSPA ถ่ายทอดสดอีสปอร์ตตลอดปี!

หลังประสบความสำเร็จจากการถ่ายทอดสดการแข่งขัน LoL KeSPA CUP 2025 เมื่อปีที่ผ่านมา Disney+ ประกาศขยายความร่วมมือกับ Korea eSports Association (KeSPA) อย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันอีสปอร์ตอีกมากมายให้แฟน ๆ ได้รับชมกันตลอดทั้งปี ผ่าน Disney+ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมการถ่ายทอดสดรายการเด่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Esports Championships Asia Jinju 2026 หรือ LoL KeSPA CUP 2026 รวมถึงพิธีส่งตัวนักกีฬาและการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องของทีมชาติเกาหลีก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองไอจิ–นาโกย่า
ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 24–26 เมษายน กับการแข่งขัน Esports Championships Asia Jinju 2026 ซึ่งจะรวมทีมจากเกาหลีใต้ ไทย จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมองโกเลีย มาประชันฝีมือกันในเกมหลากหลายรูปแบบ โดยผู้ชมบน Disney+ จะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ในเกม Street Fighter 6, The King of Fighters XV, TEKKEN 8 และ eFootball™ series บน PC และมือถือ ได้แบบสด ๆ ในขณะเดียวกัน Disney+ ยังเตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขัน PUBG Mobile และ Eternal Return เพื่อส่งมอบประสบการณ์การรับชมอีสปอร์ตอย่างครบถ้วนให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก โดยในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ แบรนด์กีฬา ESPN จาก Disney จะปรากฏอยู่บนหน้าจอและในการรับชมบน Disney+ เพื่อยกระดับการนำเสนอให้แฟน ๆ อีสปอร์ตได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันในมาตรฐานระดับเวิลด์คลาส
การแข่งขัน Esports Championships Asia Jinju 2026 ซึ่งจัดขึ้นตลอด 3 วันเต็ม ณ เมืองจินจู ประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมชาติจากแต่ละประเทศได้ประเมินผลงานและเสริมความแข็งแกร่งก่อนเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 อีกทั้ง Disney+ ยังส่งความเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการถ่ายทอดสดทั้งพิธีส่งตัวนักกีฬาและการแข่งขันประเมินทีมชาติที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมชองนักกีฬาก่อนการแข่งขันจริงอีกด้วย
แฟน ๆ อีสปอร์ตสามารถสมัครสมาชิก Disney+ ได้แล้ววันนี้ เพื่อรับชม LoL KeSPA CUP 2025 ย้อนหลังได้แบบจัดเต็มทุกแมตช์โดยรวม 10 ทีมจาก LCK มาปะทะกับทีมตัวตึงจากเวียดนามและญี่ปุ่น รวมถึงอีก 2 ทีมจาก North American League Championship Series ให้ย้อนชมความมันได้แบบเต็มอิ่ม
ปักหมุดรอชมการถ่ายทอดสด Esports Championships Asia Jinju 2026 ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายนนี้ ก่อนส่งต่อความตื่นเต้นกับการแข่งขันอีสปอร์ตอีกหลากหลายรายการตลอดทั้งปีบน Disney+
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*