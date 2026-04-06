Review: Life Is Strange Reunion สาวย้อนเวลากับปริศนาเพลิงมรณะ

แนวเกม ผจญภัยซินีมาติก
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม ESRB: M เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป
การโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของสองสาวเพื่อนสนิท เพื่อคลี่คลายไทม์ไลน์สุดยุ่งเหยิงที่พวกเธอเคยก่อ
สำหรับเกม Life Is Strange Reunion นั้นบอกเล่าเรื่องราว 9 เดือนให้หลังจากเหตุการณ์พายุทอร์นาโดพัดถล่มเมือง Lakeport เมื่อตัวละครเอก "แม็กซ์ คอลฟิลด์" เธอเดินทางกลับมาจากช่วงวันหยุดพักผ่อนแล้วต้องมาเจอกับเปลวไฟนรกที่กำลังลุกไหม้ท่วมมหาวิทยาลัยคาเลดอนที่เธอสอน อีกทั้งยังคร่าชีวิตเพื่อนๆและนักเรียนทุกคนที่เธอรักไปต่อหน้าต่อตา ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเธอจึงใช้พลังเดินทางข้ามเวลาอีกครั้งเพื่อพาตัวเองย้อนกลับไป 3 วันก่อนเกิดเหตุ โดยเธอต้องพยายามสืบหาความจริงต้นตอเพลิงไหม้และแก้ไขสิ่งต่างๆในอดีตไปพร้อมๆกันกับ "โคลอี้ ไพรซ์" เพื่อนสาวสุดเลิฟที่หายหน้าไปนานหลายปี
รูปแบบเกมเพลย์จะให้ผู้เล่นบังคับตัวละครเดินสำรวจฉากสภาพแวดล้อม เมื่อพบเจอวัตถุสิ่งของต้องสงสัยก็สามารถหยิบจับของชิ้นนั้นขึ้นมาตรวจสอบทุกซอกทุกมุมเพื่อส่องหาเงื่อนงำหรือคำใบ้ที่ช่วยในการไขปริศนาต่างๆ หน้าที่หลักๆของเราตลอดทั้งเกมมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้แหละ ได้ขยับเมาส์จิ้มแป้นคีย์บอร์ดเลือกชอยส์พอเป็นพิธี แล้วจากนั้นก็นั่งดูผลลัพธ์รับชมฉากคัตซีนฟังบทสนทนาพูดคุยกันไปยาวๆ ตามประสาเกมแนวภาพยนตร์ปฏิสัมพันธ์นั่นละนะ
ถึงสไตล์การเล่นของเกมประเภทนี้จะค่อนข้างน่าเบื่อไปสักหน่อย แต่ในทันทีที่ตัวเกมปลดล็อคพลัง Rewind ย้อนเวลาออกมาให้เราใช้งานได้อย่างอิสระ เมื่อนั้นโลกของคุณจะพลิกเปลี่ยนไปในทันใด เพราะพลังนี้มันเปิดโอกาสให้เราย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดเลือกพลาดไปในอดีต ซึ่งทุกสิ่งอย่างรอบตัวเราจะถูกรีเซตคืนสภาพใหม่หมดจด ยกเว้นความทรงจำในหัวกับสิ่งของที่เราถือครอบครองอยู่ในมือ นั่นหมายความว่าหากผลลัพธ์ไม่ถูกใจเราสามารถกดย้อนเวลากลับไปตัดสินใจเลือกใหม่ได้ทุกครั้งหรือแม้กระทั่งฉกของมีค่าออกมาจากตู้ที่ถูกล็อคได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยงัดแงะใดๆให้ใครเห็น
ในขณะที่แม็กซ์เลือกใช้วิธีประนีประนอม กลับกันทางด้านของโคลอี้ตัวละครเอกอีกคนที่เราจะได้เล่นในภาคนี้นั้น เธอดูจะถนัดแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ดุดันตามสไตล์สาวพังก์ร็อก โดยพลังพิเศษของเธอคือความปากจัดสามารถเปิดใช้งานระบบ Backtalk ยิงคำถามซัดแรงจี้ใจดำแบบไม่เกรงใจใคร ซึ่งหลังจากเปิดใช้เราจะได้เล่นมินิเกมถามตอบแข่งขันกับคู่สนทนา แล้วต้องพยายามเลือกประโยคคำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้อีกฝ่ายแพ้พ่ายยอมระบายความลับอันดำมืดที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในจิตใจออกมา
Life Is Strange Reunion ยังคงเลือกใช้กราฟิกสไตล์ภาพวาดศิลปะสามมิติที่แฝงกลิ่นอายการ์ตูนอยู่หน่อยๆ อาจไม่ได้ดูเรียลสมจริงเหมือนดั่งเกมอันเรียลเอนจิ้น AAA ในท้องตลาด แต่ก็ชดเชยด้วยแอนิเมชั่นท่าทาง สีหน้าแววตา และเสียงพากย์ระดับคุณภาพที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาได้ราวกับเขามีชีวิตจริงๆ สิ่งเดียวที่น่าเสียดายคงมีแค่เรื่องการที่ตัวเกมยังไม่รองรับหน้าจออัตราส่วน Ultrawide เลยทำให้เกมเมอร์ชาวพีซียุคใหม่บ่นเคืองน้อยใจไปตามๆกัน
สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการทดสอบ ต้องขอบคุณทางบริษัท AMD ที่ให้ความอนุเคราะห์อัพเกรดจัดการ์ดจอ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB มาให้เราได้ใช้ในการเล่นและรีวิวเกมนี้ โดยที่ตัวซีพียูนั้นยังคงเป็น AMD RYZEN 5 5500, แรม Kingston FURY 16GB DDR4 BUS3200 และติดตั้งลงบนเมนบอร์ด ASUS TUF GAMING A520M-PLUS
จากการทดสอบรันเกมแบบเปิดสุดทุกอย่าง เลือกกราฟิกคุณภาพระดับสูงสุด Hella High พร้อมจัดเต็มเอฟเฟกต์แสงเงาสะท้อน รวมถึงเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ AI ช่วยแทรกเฟรมอย่าง AMD Fluid Motion Frames 2.1ผ่านซอฟต์แวร์อะดรีนาลินร่วมด้วย ผลลัพธ์เฟรมเรตที่ได้จะวิ่งอยู่ที่ราวๆ 110fps ถือว่าลื่นเกินพอสำหรับเกมแนวเดินสำรวจปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของที่ไม่ค่อยได้ออกแอ็คชั่นอะไรเท่าไหร่
"Life Is Strange Reunion ยังคงรักษามาตรฐานการเล่าเรื่องอันเข้มข้นที่เป็นจุดแข็งของแฟรนไชส์เอาไว้ แต่ไม่ว่าบทสตอรี่มันจะดีงามเลิศเลอสักเพียงใด ยังไงมันก็ไม่ใช่เกมที่อยู่ๆใครหน้าไหนนึกโดดเข้ามาลองแล้วจะสนุกเพลิดเพลินอินไปกับมันได้ทันที เพราะซีรีส์เกมดังกล่าวถูกสร้างมานานหลากหลายภาคแถมเนื้อหาแต่ละภาคเองก็ผูกเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมาเป็นทอดๆ ดังนั้นหากคุณไม่ได้เป็นแฟนคลับที่ติดตามซีรีส์นี้มาตลอดตั้งแต่ต้น เราก็ขออนุญาตกางมือทำท่าเลียนแบบตัวละครหน้าปกเกมพร้อมกับเตือนว่า 'อย่า' เลยจะดีกว่า"
|เกมการเล่น
|6
|กราฟิก
|8
|เสียง
|8
|เนื้อเรื่อง
|8
|Performance
|7
|ความคิดสร้างสรรค์
|9
|ภาพรวม
|7.6
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
