พรีวิว "SAROS" เวียน ว่าย ตาย แกร่ง บนดาวมรณะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทีมงาน ผู้จัดการเกม มีโอกาสได้ร่วมทดสอบเกม "SAROS" เกมใหม่ล่าสุดจากผู้สร้าง Returnal ที่จะพาผู้เล่นกลับไปสัมผัสความท้าทายของการเวียนว่ายตายเกิดในโลกไซไฟสุดหลอน พร้อมยกระดับเกมเพลย์ให้ตื่นเต้นเร้าใจยิ่งขึ้น

ใน SAROS ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น "อรชุน เทวราช" (ให้เสียงโดย Rahul Kohli จากซีรีส์ The Haunting of Bly Manor และ Midnight Mass) เจ้าหน้าที่ยอดฝีมือของหน่วย Soltari ที่ถูกส่งมาสำรวจอาณานิคมมนุษย์บนดาว Carcosa เพื่อไขความลับที่ซ่อนอยู่บนดาวดวงนี้ พร้อมกับตามหาคน ๆ หนึ่งที่หายตัวไป


เกมจะเริ่มต้นด้วยการสอนพื้นฐานการควบคุมเบื้องต้นและระบบสำคัญที่ผู้เล่นจะต้องรู้ ก่อนจะนำพาไปเจอกับบอสและพบกับความตายครั้งแรก ซึ่งไม่ใช่เกมโอเวอร์ แต่เป็นฟีเจอร์สำคัญของเกมคือการเกิด ตาย วนเวียน ที่เราจะต้องเจอตลอดทั้งเกม หลังจากคืนชีพเราจะกลับมาฐานบัญชาการและได้เจอกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของหน่วยเพื่อรับทราบสถานการณ์ รวมถึงภารกิจที่เราต้องทำ แม้ในช่วงแรกเรื่องราวจะยังไม่ชัดเจน และเต็มไปด้วยความสงสัยมากมาย แต่เกมจะค่อย ๆ เปิดเผยเนื้อเรื่องผ่านบทสนทนาและบันทึกที่เราเก็บได้ตามฉาก ซึ่งบางครั้งการตายและกลับมาเกิดใหม่ก็ทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวเพิ่มเติม ซึ่งต้องขอบคุณทีมงาน SONY ประเทศไทยที่เอาใจใส่ผู้เล่นชาวไทยด้วยการแปลเนื้อหาทั้งหมดในเกมเป็นภาษาไทย ช่วยเราสามารถทำความเข้าใจระบบเกมและสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น


เกมเพลย์จะเป็นแนวเดินยิงมุมมองบุคคลที่สามผสมระบบ Roguelike ที่เราจะได้ควงปืนออกไปปะทะกับศัตรูที่พร้อมจะรุมขย้ำและประเคนกระสุนใส่คุณจากทุกทิศทาง แต่เกมก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็น Bullet Hell ที่แทบจะหลบไม่ได้ เพราะผู้พัฒนาตั้งใจให้เกมนี้เป็น Bullet Ballet (บุลเล็ต บัลเลต์) ที่ผู้เล่นสามารถใช้ทักษะของตัวละครหลบหลีกการโจมตีราวกับการร่ายรำ เช่น การ Dash หลบการโจมตี หรือเปิด Barrier ดูดซับกระสุนของศัตรูเพื่อใช้อาวุธพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาตอบสนองและไหวพริบของผู้เล่นว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อตอบโต้การโจมตีของศัตรู


ฉากภายในเกมแม้จะดูเหมือนเป็นเส้นตรง แต่ตลอดทางจะมีจุดให้แวะสำรวจเพื่อเก็บไอเทมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ, Artifact หรือบันทึกที่ถูกทิ้งไว้ แม้ว่าบางจุดอาจต้องใช้ความพยายามสักนิดในการไปให้ถึงที่หมาย แต่รางวัลที่ได้นั้นคุ้มค่าแน่นอน เพราะจะทำให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้น และต่อให้พลาดท่าเสียชีวิตจนไอเทมหายหมดตามสไตล์เกม Roguelikes เราก็ยังมีแต้มสำหรับอัปเกรด Skill Tree เพื่อเสริมแกร่งแบบถาวร หรือก็คือทุกครั้งที่ตายตัวละครของเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถฟาร์มจนฟูลพาวเวอร์กลายเป็นเกมง่าย เพราะคุณต้องเอาชนะบอสเพื่อปลดล็อค Skill Tree ขั้นถัดไป ฉะนั้นการตายในแต่ละครั้งจึงไม่ใช่สิ่งที่ไร้ความหมาย แต่เป็นการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้า


นอกจากนี้การตายยังส่งผลอีกหนึ่งอย่างคือแผนที่ในเกมจะเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมันไม่ใช่การสุ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการนำฉากที่ถูกออกแบบไว้แล้วมาเรียงต่อกันใหม่ ซึ่งต้องขอชมทีมงานที่สามารถสร้างสรรค์ฉากต่าง ๆ ให้ต่อกันได้อย่างแนบสนิทไม่ว่าจะเรียงในรูปแบบไหน ทำให้การเดินทางบนดาว Carcosa ไม่จำเจจนเกินไป แม้ว่าถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มจำแผนที่แต่ละส่วนได้ แต่สิ่งที่จะทำให้การออกไปลุยแต่ละรอบไม่เหมือนเดิมคือการสุ่มไอเทมในฉากใหม่ทั้งหมด Artifact ที่พบเจอจะสุ่มค่าสถานะใหม่ ทำให้วางแผนสายการเล่นทำได้ยาก จำนวนช่องเก็บ Artifact ก็มีจำกัดและทิ้งไม่ได้ ส่วนปืนก็ถือได้แค่กระบอกเดียว ซึ่งแต่ละกระบอกจะมีค่าพลังและออพชั่นรองที่ต่างกัน จึงถือเป็นความท้าทายที่เราจะต้องปรับวิธีการเล่นให้เข้ากับ Artifact และอาวุธที่ใช้ ทำให้การเล่นแต่ละรอบสดใหม่อยู่เสมอ


ใครที่กำลังโหยหาเกมแอ็กชันเดินยิงที่เน้นความลื่นไหล รวดเร็วและฉับไว ผสมระบบการเล่นแบบ Roguelike ที่มีทั้งความท้าทายและความสดใหม่ มาพร้อมบรรยากาศไซไฟมืดมนและเรื่องราวที่น่าค้นหา SAROS คือเกมที่คุณไม่ควรมองข้าม เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 30 เมษายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 พร้อมรองรับภาษาไทย สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วบน PlayStation Store และร้านตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation

พรีวิว "SAROS" เวียน ว่าย ตาย แกร่ง บนดาวมรณะ
พรีวิว "SAROS" เวียน ว่าย ตาย แกร่ง บนดาวมรณะ
พรีวิว "SAROS" เวียน ว่าย ตาย แกร่ง บนดาวมรณะ
พรีวิว "SAROS" เวียน ว่าย ตาย แกร่ง บนดาวมรณะ
พรีวิว "SAROS" เวียน ว่าย ตาย แกร่ง บนดาวมรณะ