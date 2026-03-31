โซนี่ ผลิตตู้เย็นมินิจากเกมหุ่นจิ๋ว "Astro Bot"

ตู้เย็นขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับเหล่าเกมเมอร์ผู้ไม่อยากลุกเดินเข้าครัว ที่ดีไซน์จำลองมาจากส่วนหัวของเจ้าหุ่นยนต์ตัวฟ้าสุดน่ารัก
Mini Fridge หรือตู้เย็นไซส์มินิขนาดเล็กพกพาสะดวก ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญของบรรดาเกมเมอร์ยุคปัจจุบัน เพราะคุณไม่จำเป็นต้องลุกจากเก้าอี้ถอยห่างจากทีวีเพื่อเดินเข้าห้องครัว เพียงแค่เอื้อมมือไปเปิดตู้เย็นมินิที่อยู่ข้างๆก็สามารถคว้าเครื่องดื่มหรือขนมมาทานได้ทันที ซึ่งล่าสุดซีรีส์เกมดังแห่งปีอย่าง Astro Bot ก็อยากอินเทรนด์ตามกระแสไปกับเขาด้วย
เมื่อวันนี้ทางบริษัท Sony Interactive Entertainment ได้ปิ๊งไอเดียผลิตวางจำหน่าย Astro Bot Figural Head Mini Fridge ตู้เย็นไซส์มินิในแบบฉบับของพวกเขาที่ทรวดทรงดีไซน์ของมันได้แรงบันดาลใจมาจากศีรษะของแมสคอตหุ่นยนต์ตัวฟ้านั่นเอง
ตู้เย็นมินิดังกล่าว มีขนาดความสูง 17 นิ้ว (รวมเสาอากาศ) ปริมาตรความจุ 4 ลิตร สามารถแช่เครื่องดื่มได้ประมาณ 6 กระป๋อง และมีชั้นวางที่สามารถถอดออกได้ แถมประดับด้วยแสงไฟ LED สีฟ้าส่องสว่างเป็นรูปดวงตาของเจ้าหุ่นจิ๋ว
"Astro Bot Figural Head Mini Fridge" เริ่มเปิดขายกันแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านหน้าร้านค้าออนไลน์ Target สนนราคาอยู่ที่ 99.99 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท ทว่าด้วยนโยบายของทางร้านที่ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ แฟนคลับชาวไทยที่อยากได้คงต้องพึ่งพาช่องทางพิเศษกันเอาเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
