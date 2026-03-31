"RPL 2026 Summer" 4 ทีมเตรียมปะทะเดือดรอบชิงฯ 4-5 เม.ย.นี้

Garena RoV เตรียมระเบิดความมันส์ครั้งใหญ่ กับศึกการแข่งขัน RoV Pro League (RPL) 2026 Summer ทัวร์นาเมนต์เกม RoV ระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฤดูกาลที่ 17 ภายใต้คอนเซปต์ ‘DREAM RISER’ ชิงเงินรางวัลรวม 10,250,000 บาท เผยโฉมคู่ชิง 4 ทีมสุดท้ายก่อนมุ่งสู่รอบชิงชนะเลิศ 4 - 5 เมษายน นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC บางนา) ฮอลล์ 98 - 99 แฟนเกมและแฟนอีสปอร์ตร่วมงานฟรี! พร้อมกิจกรรมจัดเต็มตลอดสองวัน
การแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer เริ่มการแข่งขันในรอบ Regular Season (ออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม เป็นต้นมา โดยมีสโมสรกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมประชันชัยถึง 9 สโมสร ได้แก่ Full Sense, Bacon Time, Buriram United Esports,Tenacity, eArena, Solyx Esports, Hydra, King of Gamer Club, และ Godji Check โดยหลังขับเคี่ยวกันเป็นเวลากว่า 8 สัปดาห์ ล่าสุด Garena RoV เผยโฉม 4 ทีมสุดท้ายที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจากรอบ Regular Season เตรียมประชันชัยกันในรอบ Championship ประเดิมด้วย Full Sense ที่ลอยลำเป็นทีมแรก ด้วยคะแนนสะสมถึง 15 แต้ม ตามติดด้วย Buriram United Esports ด้วยคะแนนสะสม 14 แต้ม ขณะที่ทีมสายล่างอย่าง SOLYX Esports และ King of Gamer Club ทะยานสู่รอบ Championship ด้วยคะแนนสะสม 9 และ 8 แต้ม ตามลำดับ
4 สโมสรพร้อมชิงชัย เตรียมระเบิดฟอร์มดุสู่บัลลังก์แชมป์
การแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer รอบ Championship ในวันแรก (4 เมษายน) จะเปิดสนามด้วยคู่สายบนระหว่าง Full Sense และ Buriram United Esports ในเวลาเที่ยงตรง เพื่อเฟ้นหาทีมแรกที่ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) เป็นทีมแรก ขณะที่คู่สายล่างจะเป็นการพบกันของ SOLYX Esports และ King of Gamer Club เพื่อคว้าโอกาสสุดท้ายในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยทีมที่พลาดท่าพ่ายแพ้ในแมตช์นี้จะตกรอบทันที ต่อด้วยการแข่งขันในวันที่สอง (5 เมษายน) ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยแมตช์รอบรองชนะเลิศเพื่อช่วงชิงตั๋วใบสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศ ก่อนปิดฉากลงด้วยศึกชี้ชะตา ชิงแชมป์รอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) สโมสรใดจะได้ครอบครองบัลลังก์แชมป์ ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัลสูงสุด 6,000,000 บาทไปครอง มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานออฟไลน์ RoV Pro League 2026 Summer วันที่ 4 - 5 เมษายน นี้
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์! ทัวร์นาเมนต์หญิงล้วน ‘Miss RoV Tournament 2026’
พร้อม ๆ กับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หลักอย่าง RoV Pro League ในปีนี้ Garena RoV สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่สะเทือนวงการอีสปอร์ตไทย ด้วยการเปิดตัวทัวร์นาเมนต์หญิงล้วนครั้งแรก Miss RoV Tournament 2026 เปิดเวทีให้นักกีฬาหญิงมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพด้านอีสปอร์ต ผลักดันอีสปอร์ตให้เข้าถึงนักกีฬาและผู้เล่นในวงกว้างและครอบคลุมทุกระดับ โดยการแข่งขัน Miss RoV Tournament 2026 มีทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 418 ทีมจากทั่วประเทศ ร่วมชิงรางวัลมูลค่ารวม 700,000 บาท โดยการแข่งขันดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ในรอบ Online Qualifier การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2 ทีมสุดท้าย จะจัดขึ้นในวันที่สองของการแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer รอบชิงชนะเลิศ (5 เมษายน)
เปิดตัว ‘Friends of Valor’ สามสาว ‘DREAMGALS’ เตรียมปรากฏตัวในโชว์สุดอลัง!
แฟนเพลงทีป๊อปเตรียมพบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ กับการปรากฏตัวของสามสาว “DREAMGALS” เกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย YUPP! นำโดย MILLI (มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล) Flower.far (ฟาร์-พิชญานิน หนูศรี) GALCHANIE (แป้ง-ธนัญญา อินวงษ์) ในฐานะ “Friends of Valor” ของ Garena RoV ที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้สะเทือนไปทั้งฮอลล์ ด้วยโชว์เปิดการแข่งขัน Miss RoV Tournament 2026 สุดอลังการ พร้อมอีกหนึ่งโชว์พิเศษจาก GALCHANIE ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงประจำการแข่งขัน RPL 2026 Summer อย่างเพลง “DREAMRISER - รุ่งอรุณแห่งความฝัน” อุ่นเครื่องเวทีให้ลุกเป็นไฟก่อนเข้าสู่แมตช์ชี้ชะตา
ภายในงานออฟไลน์ RoV Pro League 2026 Summer แฟนเกมและแฟนอีสปอร์ตยังจะได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ในโลกของเกมและอีสปอร์ตจากกิจกรรมมากมายที่ Garena RoV ขนทัพมาเอาใจแฟนเกมโดยเฉพาะ โดยผู้ร่วมงาน 2,000 คนแรกในแต่ละวัน (รวม 4,000 คนตลอดสองวัน) รับฟรีทันที เสื้อ RoV Limited Edition สุดพิเศษ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมแจกสกินถาวรจัดเต็มตลอดทั้งสองวัน โดยมีสกินรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็น สกิน Dimension Breaker สกินระดับ Mythical สกินระดับ Eternal และอื่น ๆ อีกมากมาย
ขนทัพ Michelin Guide ชื่อดัง เสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงขอบเวที
ครั้งแรก! Garena RoV เตรียมขนทัพร้านอาหารระดับ Michelin Guide ชื่อดังถึง 10 ร้าน ร่วมเสิร์ฟความอร่อยพร้อมบูสต์เอเนอร์จี้ให้กับแฟนเกมตลอดสองวันเต็ม
แฟนเกม Garena RoV และแฟนอีสปอร์ตห้ามพลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในศึก RoV Pro League 2026 Summer วันที่ 4 - 5 เมษายน นี้ ที่ BITEC LIVE (ร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) มาร่วมส่งแรงเชียร์ทีมโปรด และเป็นสักขีพยานในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอีสปอร์ตไทยไปพร้อมกัน
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*